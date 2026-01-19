BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Aster telah mengaktifkan mekanisme buyback baru yang mengarahkan hingga 40% dari biaya platform harian untuk pembelian kembali ASTER on-chain. Aster telah mulai menerapkanAster telah mengaktifkan mekanisme buyback baru yang mengarahkan hingga 40% dari biaya platform harian untuk pembelian kembali ASTER on-chain. Aster telah mulai menerapkan

Aster mengaktifkan cadangan pembelian kembali tambahan dengan hingga 40% dari biaya harian

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/19 15:49
Aster
ASTER$0.6234-12.33%

Aster telah mengaktifkan mekanisme buyback baru yang mengarahkan hingga 40% dari biaya platform hariannya untuk pembelian kembali ASTER on-chain.

Ringkasan
  • Aster mengalokasikan 20–40% dari biaya platform harian untuk membeli kembali token ASTER.
  • Pembelian kembali dilakukan secara otomatis dan dapat dilacak on-chain.
  • Langkah ini memperluas program buyback Stage 5 Aster yang diluncurkan pada Desember 2025.

Aster telah mulai menerapkan cadangan buyback on-chain baru yang menggunakan 20%-40% dari biaya platform hariannya untuk membeli kembali ASTER. Aktivasi ini diluncurkan pada 19 Januari, dengan transaksi awal sudah terlihat on-chain.

Cadangan ini beroperasi bersama dengan struktur buyback ASTER yang sudah ada dan didanai langsung dari pendapatan yang dihasilkan di bursa perpetual futures protokol tersebut.

Bagaimana cadangan baru berbeda dari buyback Stage 5

Cadangan yang baru diaktifkan terpisah dari program buyback Stage 5 Aster, yang telah berjalan sejak akhir Desember 2025. Stage 5 melakukan buyback harian otomatis dan tetap menggunakan bagian biaya platform yang telah ditentukan, terlepas dari kondisi pasar jangka pendek.

Cadangan ini, sebaliknya, dirancang untuk bersifat diskresioner. Alokasi dapat bergerak dalam kisaran 20% hingga 40% tergantung pada likuiditas, volatilitas, dan pergerakan harga.

Ketika digabungkan, buyback Stage 5 dan cadangan dapat mengarahkan hingga 80% dari biaya protokol harian untuk pembelian kembali ASTER, yang semuanya dieksekusi on-chain dan dapat diverifikasi.

Buyback ini didanai terutama melalui biaya trading perp, dengan kontribusi tambahan dari Shield Mode, fitur leverage tinggi yang hanya mengenakan biaya pada trading yang menguntungkan. Semua biaya Shield Mode dialihkan sepenuhnya untuk buyback ASTER.

Strategi jangka panjang untuk meningkatkan permintaan ASTER

Di seluruh tahap buyback sebelumnya, protokol telah membeli kembali lebih dari 209 juta token ASTER, senilai lebih dari $140 juta pada saat eksekusi. Beberapa token tersebut dibakar, sementara yang lain disimpan sebagai bagian dari manajemen treasury.

Pada saat penulisan ini, ASTER telah turun sekitar 13% selama 30 hari sebelumnya, yang lebih menunjukkan tekanan pasar umum daripada perubahan pada program buyback. Aster mengatakan bahwa kerangka kerja ini diharapkan berjalan sepanjang 2026. 

Tim telah memposisikan cadangan baru sebagai alat jangka panjang yang terkait dengan pendapatan platform, daripada upaya jangka pendek untuk mempengaruhi pergerakan harga.

Peluang Pasar
Logo Aster
Harga Aster(ASTER)
$0.6234
$0.6234$0.6234
+0.37%
USD
Grafik Harga Live Aster (ASTER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
Bagikan
PANews2026/01/19 22:10
Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

SAHAM FILIPINA turun lebih lanjut pada hari Senin karena para investor mengambil keuntungan dari kenaikan pasar baru-baru ini, dan dengan kekhawatiran geopolitik serta peso yang melemah
Bagikan
Bworldonline2026/01/19 21:00