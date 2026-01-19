Aster mengaktifkan cadangan pembelian kembali tambahan dengan hingga 40% dari biaya harian

Aster telah mengaktifkan mekanisme buyback baru yang mengarahkan hingga 40% dari biaya platform hariannya untuk pembelian kembali ASTER on-chain.

Ringkasan Aster mengalokasikan 20–40% dari biaya platform harian untuk membeli kembali token ASTER.

Pembelian kembali dilakukan secara otomatis dan dapat dilacak on-chain.

Langkah ini memperluas program buyback Stage 5 Aster yang diluncurkan pada Desember 2025.

Aster telah mulai menerapkan cadangan buyback on-chain baru yang menggunakan 20%-40% dari biaya platform hariannya untuk membeli kembali ASTER. Aktivasi ini diluncurkan pada 19 Januari, dengan transaksi awal sudah terlihat on-chain.

Cadangan ini beroperasi bersama dengan struktur buyback ASTER yang sudah ada dan didanai langsung dari pendapatan yang dihasilkan di bursa perpetual futures protokol tersebut.

Bagaimana cadangan baru berbeda dari buyback Stage 5

Cadangan yang baru diaktifkan terpisah dari program buyback Stage 5 Aster, yang telah berjalan sejak akhir Desember 2025. Stage 5 melakukan buyback harian otomatis dan tetap menggunakan bagian biaya platform yang telah ditentukan, terlepas dari kondisi pasar jangka pendek.

Cadangan ini, sebaliknya, dirancang untuk bersifat diskresioner. Alokasi dapat bergerak dalam kisaran 20% hingga 40% tergantung pada likuiditas, volatilitas, dan pergerakan harga.

Ketika digabungkan, buyback Stage 5 dan cadangan dapat mengarahkan hingga 80% dari biaya protokol harian untuk pembelian kembali ASTER, yang semuanya dieksekusi on-chain dan dapat diverifikasi.

Buyback ini didanai terutama melalui biaya trading perp, dengan kontribusi tambahan dari Shield Mode, fitur leverage tinggi yang hanya mengenakan biaya pada trading yang menguntungkan. Semua biaya Shield Mode dialihkan sepenuhnya untuk buyback ASTER.

Strategi jangka panjang untuk meningkatkan permintaan ASTER

Di seluruh tahap buyback sebelumnya, protokol telah membeli kembali lebih dari 209 juta token ASTER, senilai lebih dari $140 juta pada saat eksekusi. Beberapa token tersebut dibakar, sementara yang lain disimpan sebagai bagian dari manajemen treasury.

Pada saat penulisan ini, ASTER telah turun sekitar 13% selama 30 hari sebelumnya, yang lebih menunjukkan tekanan pasar umum daripada perubahan pada program buyback. Aster mengatakan bahwa kerangka kerja ini diharapkan berjalan sepanjang 2026.

Tim telah memposisikan cadangan baru sebagai alat jangka panjang yang terkait dengan pendapatan platform, daripada upaya jangka pendek untuk mempengaruhi pergerakan harga.