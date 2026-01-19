Peringatan Breakdown PI: Harga Pi Network Merosot Menuju Titik Terendah Sepanjang Masa

Setelah berminggu-minggu mengalami stagnasi ketika tampaknya token asli Pi Network kebal terhadap pergerakan pasar ke arah mana pun, aset tersebut telah anjlok tajam dalam 12 jam terakhir atau lebih.

Alasan paling jelas tidak terkait dengan apa pun dalam ekosistem Pi Network. Sebaliknya, semua perhatian tertuju pada meningkatnya ketegangan antara AS dan UE, di mana POTUS mengumumkan serangkaian tarif baru sebesar 10% terhadap delapan negara saat ia berusaha membeli Greenland dari Denmark.

Blok Eropa merespons dengan mengadakan pertemuan darurat, sementara Presiden Prancis Macron mendesak uni untuk menggunakan "bazooka perdagangan," yang akan sangat membatasi akses AS ke pasar Eropa.

Meskipun pasar kripto tetap datar pada awalnya saat perkembangan ini terjadi, pasar anjlok lebih awal hari ini ketika pasar saham Asia dan beberapa futures dibuka. Tidak seperti kejadian volatil sebelumnya untuk pasar kripto lainnya, kali ini, PI tidak terhindar.

Token tersebut melewatkan reli awal Januari ketika BTC meroket dari di bawah $88.000 menjadi $98.000 dalam hitungan hari, sementara banyak altcoin mencatat keuntungan dua digit. Namun sekarang, PI turun lebih dari 7% harian dan berada di bawah $0,19. Selain itu, token ini turun ke $0,183 lebih awal hari ini, yang hanya beberapa inci dari terendah sepanjang masa Oktober sebesar $0,172 (data CoinGecko).

Harga Pi Network (PI) di CoinGecko

Alasan lain yang mungkin di balik ketidakstabilan harga PI secara keseluruhan, tidak terlalu banyak tentang penurunan mendadaknya hari ini, adalah jadwal pembukaan kunci token. Data dari PiScanUnlock menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pembukaan kunci harian mencapai lebih dari 4,6 juta, yang dapat mengintensifkan tekanan jual langsung setelah investor mendapatkan koin yang telah mereka tunggu selama beberapa waktu.

