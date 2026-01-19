BursaDEX+
PI telah turun lebih dari 7% dalam 24 jam terakhir.PI telah turun lebih dari 7% dalam 24 jam terakhir.

Peringatan Breakdown PI: Harga Pi Network Merosot Menuju Titik Terendah Sepanjang Masa

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/19 16:04
Pi Network
PI$0.18963-6.93%

Setelah berminggu-minggu mengalami stagnasi ketika tampaknya token asli Pi Network kebal terhadap pergerakan pasar ke arah mana pun, aset tersebut telah anjlok tajam dalam 12 jam terakhir atau lebih.

Alasan paling jelas tidak terkait dengan apa pun dalam ekosistem Pi Network. Sebaliknya, semua perhatian tertuju pada meningkatnya ketegangan antara AS dan UE, di mana POTUS mengumumkan serangkaian tarif baru sebesar 10% terhadap delapan negara saat ia berusaha membeli Greenland dari Denmark.

Blok Eropa merespons dengan mengadakan pertemuan darurat, sementara Presiden Prancis Macron mendesak uni untuk menggunakan "bazooka perdagangan," yang akan sangat membatasi akses AS ke pasar Eropa.

Meskipun pasar kripto tetap datar pada awalnya saat perkembangan ini terjadi, pasar anjlok lebih awal hari ini ketika pasar saham Asia dan beberapa futures dibuka. Tidak seperti kejadian volatil sebelumnya untuk pasar kripto lainnya, kali ini, PI tidak terhindar.

Token tersebut melewatkan reli awal Januari ketika BTC meroket dari di bawah $88.000 menjadi $98.000 dalam hitungan hari, sementara banyak altcoin mencatat keuntungan dua digit. Namun sekarang, PI turun lebih dari 7% harian dan berada di bawah $0,19. Selain itu, token ini turun ke $0,183 lebih awal hari ini, yang hanya beberapa inci dari terendah sepanjang masa Oktober sebesar $0,172 (data CoinGecko).

Harga Pi Network (PI) di CoinGeckoHarga Pi Network (PI) di CoinGecko

Alasan lain yang mungkin di balik ketidakstabilan harga PI secara keseluruhan, tidak terlalu banyak tentang penurunan mendadaknya hari ini, adalah jadwal pembukaan kunci token. Data dari PiScanUnlock menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pembukaan kunci harian mencapai lebih dari 4,6 juta, yang dapat mengintensifkan tekanan jual langsung setelah investor mendapatkan koin yang telah mereka tunggu selama beberapa waktu.

Postingan PI Breakdown Alert: Pi Network Price Slips Toward All-Time Lows pertama kali muncul di CryptoPotato.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

