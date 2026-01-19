CEO Solana Labs Mengatakan Pemikiran 'Walkaway' ala Ethereum Adalah Harapan Mati

Akhir pekan lalu, CEO Solana Labs Anatoly Yakovenko menolak argumen terbaru Vitalik Buterin tentang "osifikasi" Ethereum, dengan menyatakan bahwa bagi Solana, iterasi protokol yang berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan kelangsungan hidup.

Perdebatan ini dipicu oleh postingan 12 Januari di mana Buterin mengatakan "Ethereum sendiri harus lulus uji walkaway," membingkai Ethereum sebagai lapisan dasar yang harus tetap dapat digunakan meskipun komunitas sebagian besar berhenti membuat perubahan protokol substantif.

"Ini harus mendukung aplikasi yang lebih seperti alat [...] daripada seperti layanan yang kehilangan semua fungsi begitu vendor kehilangan minat untuk memeliharanya," tulis Buterin. "Tetapi membangun aplikasi semacam itu tidak mungkin pada lapisan dasar yang sendirinya bergantung pada pembaruan berkelanjutan dari vendor agar tetap dapat digunakan [...] Oleh karena itu, Ethereum sendiri harus lulus uji walkaway."

Mengapa Solana Tidak Mampu Mengalami Osifikasi

Yakovenko menjawab bahwa dia "sebenarnya berpikir cukup berbeda tentang ini," memaparkan filosofi yang memperlakukan kemampuan beradaptasi sebagai inti dari proposisi nilai Solana. "Solana perlu tidak pernah berhenti beriterasi," tulisnya. "Ini tidak boleh bergantung pada satu kelompok atau individu untuk melakukannya, tetapi jika suatu saat berhenti berubah untuk memenuhi kebutuhan pengembang dan penggunanya, itu akan mati." Dalam kerangka Yakovenko, risikonya bukan hanya stagnasi teknis; ini adalah jaringan yang kehilangan relevansi bagi orang-orang yang membangun dan bertransaksi di atasnya.

"Uji walkaway" Buterin didasarkan pada gagasan bahwa Ethereum harus mencapai titik di mana kegunaannya tidak "secara ketat bergantung pada fitur apa pun yang belum ada dalam protokol," bahkan jika ekosistem terus berkembang melalui optimasi klien dan perubahan parameter terbatas. Dia juga menguraikan serangkaian tujuan protokol jangka menengah, mulai dari ketahanan kuantum dan arsitektur yang dapat diskalakan hingga desain state yang tahan lama dan perlindungan desentralisasi, yang bertujuan membuat Ethereum kuat "selama beberapa dekade" dan mengurangi kebutuhan akan peningkatan yang mengganggu secara berkala.

Kritik Yakovenko lebih sedikit tentang tujuan spesifik tersebut daripada premis bahwa lapisan dasar harus bercita-cita untuk dapat "mengalami osifikasi jika kita mau." Menurutnya, osifikasi bukanlah pencapaian netral; ini berisiko mengunci protokol yang tidak dapat mengikuti tuntutan pengembang dan pengguna. "Untuk tidak mati memerlukan selalu berguna," tulisnya. "Jadi tujuan utama perubahan protokol harus menyelesaikan masalah pengembang atau pengguna." Pada saat yang sama, dia menekankan prioritas di atas maksimalisme: "Itu tidak berarti menyelesaikan setiap masalah, sebenarnya, mengatakan tidak pada sebagian besar masalah adalah perlu."

Tumpang tindih utama dalam kedua posisi adalah skeptisisme terhadap ketergantungan pada satu "vendor," meskipun mereka mengoperasionalkannya secara berbeda. Buterin ingin lapisan dasar Ethereum menjadi cukup lengkap sehingga dapat tetap dapat diandalkan bahkan jika irama peningkatan melambat drastis. Yakovenko, sebaliknya, berpendapat bahwa Solana harus mengasumsikan peningkatan akan terus datang, tetapi tidak harus dari satu tim inti.

"Anda harus selalu mengandalkan adanya versi berikutnya dari solana, hanya saja belum tentu dari Anza atau Labs atau fd," tulisnya, merujuk pada entitas utama dalam orbit pengembangan Solana. Dia kemudian menunjuk pada masa depan di mana mekanisme tata kelola dan pendanaan dapat secara langsung mendukung pekerjaan tersebut, menyarankan "kita kemungkinan akan berakhir di dunia di mana pemungutan suara SIMD membayar GPU yang menulis kode," isyarat pada koordinasi on-chain dan peran AI yang berkembang dalam pengembangan berbantuan AI.

Pada saat berita ini diterbitkan, SOL diperdagangkan pada $133,84.