[Edgewise] Kritik tanpa ampun terhadap CPP dan Joma Sison

Dalam operasi militer terbaru melawan gerilyawan New People's Army (NPA) di Abra de Ilog, Occidental Mindoro, pihak berwenang mengecam kematian seorang mahasiswi berusia 24 tahun dari Pamantasan ng Maynila, Jerlyn Rose Doydora, sebagai bukti bahwa NPA secara sistematis merekrut kaum muda untuk memperkuat pasukan tempur mereka yang menyusut seiring berkurangnya basis dukungan di seluruh negeri.

NPA memang memposting "iklan" perekrutan online seperti perekrut pekerjaan yang mempromosikan pilihan karier. Beberapa anak muda, bahkan dari diaspora, mendaftar untuk "tur paparan" atau "imersi" peningkatan kesadaran yang dapat mencakup kunjungan ke wilayah gerilyawan.

Masih dalam tahanan militer adalah warga Amerika Filipina Chantal Anicoche dari University of Maryland, yang ditemukan dalam keadaan selamat di lokasi operasi militer Mindoro. Namun klaim yang berlebihan dan red-baiting tanpa pandang bulu sering melemahkan kredibilitas pernyataan anti-Partai Komunis Filipina (CPP) dari National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sebaliknya, kritik tajam terhadap Partai Komunis Filipina dan pendiri almarhum, Jose Maria Sison, oleh dua mantan anggota senior memiliki kebenaran yang lebih besar, mengingat kritik tersebut datang dari spektrum politik kiri — dari dalam Kiri, tepatnya.

Unmasking the Myths of the CPP and Its Leader Joma Sison, yang diterbitkan sendiri oleh pasangan suami istri Carlo dan Maya Butalid, jelas ditujukan untuk "banyak generasi muda saat ini yang mencari Filipina yang lebih baik (dan) akan menemukan jalan mereka ke Partai, seperti yang kami lakukan ketika seusia mereka."

Keluarga Butalid yakin bahwa cacat ideologis, politik, dan organisasi inti CPP — dan "pembentukan kultus di sekitar Joma Sison" — "menghalangi" pembangunan masyarakat yang lebih baik. Mereka juga mengecam tanda-tanda pembangunan mitos: pendirian Jose Ma. Sison Legacy Foundation dengan slogan "Joma Lives," JMS Book Club untuk mempelajari teori dan praktik revolusioner Sison, dan pembukaan JMS Legacy Museum di Utrecht. (BACA: Joma Sison: Mao in Utrecht)

Kisah peringatan

Unmasking the Myths adalah kisah peringatan tentang kekecewaan pasangan ini terhadap partai dan pendirinya.

Mereka menghabiskan 16 tahun di bawah tanah demokratis nasional mulai tahun 1977, sebagian besar waktu itu sebagai kader CPP terkemuka, pertama di antara pemuda dan pelajar di Metro Manila. Mereka kemudian ditugaskan ke Belanda pada tahun 1983 untuk mengumpulkan dukungan politik dan keuangan internasional untuk gerakan tersebut, naik ke kepemimpinan partai di Eropa Barat. Mereka meninggalkan CPP bersama dengan banyak anggota di luar negeri dan dalam negeri selama "perpecahan besar" pada tahun 1993 karena perbedaan serius mengenai strategi dan kritik terhadap proses pembuatan kebijakan yang tidak demokratis.

Di Belanda, ketegangan internal mulai muncul ketika pendiri partai Sison pergi ke pengasingan sukarela pada tahun 1987. Keluarga Butalid, bersama dengan aktivis National Democratic Front (NDF) yang telah berhasil mengumpulkan dukungan politik dan keuangan untuk bawah tanah, terganggu oleh gaya kerja dia dan ajudan dekat "Barrio Utrecht"-nya, serta perilaku pribadi yang sering tidak pantas.

Di antara kritik utama Unmasking the Myths adalah bagaimana partai mengikuti prinsip sentralisme demokratis dalam pengambilan keputusan; dalam praktiknya, ini berarti semua sentralisme, tidak ada demokrasi. Kesewenang-wenangan kepemimpinan puncak dan kurangnya transparansi akhirnya menggelapkan pandangan keluarga Butalid terhadap organisasi yang telah mereka abdikan seumur hidup.

Arahan tanpa pertanyaan

Kader merasa kesal dengan arahan tanpa pertanyaan yang diturunkan dari atas. "Keamanan" dalam menghadapi permusuhan pemerintah Filipina dijadikan pembenaran. Berfungsi di Belanda yang demokratis liberal, keluarga Butalid percaya kepemimpinan dapat memberikan lebih banyak ruang untuk masukan demokratis dari anggota biasa untuk melepaskan kreativitas dan inisiatif.

Melihat kembali pengalaman mereka sebelum ditugaskan ke luar negeri, keluarga Butalid mengatakan gaya partai tercermin dalam cara mereka bekerja dengan organisasi non-partai: partai berusaha mengambil alih kepemimpinan kelompok-kelompok tersebut, bahkan mengatur pemilihan beberapa anggota partai yang malang atas pesaing non-partai yang jelas lebih kompeten. Kelompok-kelompok tersebut akhirnya menjadi front atau fasad literal, bukan front persatuan organisasi independen.

Sebaliknya, aktivis NDF di Belanda "benar-benar memilih secara demokratis untuk membentuk struktur kepemimpinan dan organisasi yang berbeda dari CPP — seperti apa seharusnya NDF sebagai front persatuan yang mencakup CPP, bukan sebagai front Partai, seperti yang terjadi di Filipina." Ini adalah anathema bagi lingkaran pemimpin "Barrio Utrecht".

Unmasking the Myths mengatakan likuidasi fisik kader di Filipina yang menyimpang dari garis resmi partai sejalan dengan etos pemerintahan yang tidak demokratis. "CPP secara inheren tidak demokratis. Jadi bagaimana bisa membangun Filipina yang demokratis?" tanya penulis secara retoris.

Strategi yang melelahkan

Kekuatan NPA bisa dibilang telah berkurang dalam menghadapi program kontra-insurgensi "seluruh bangsa" pemerintah yang menggabungkan operasi militer berkepanjangan dan upaya sistematis memenangkan hati dan pikiran untuk menguras basis dukungan populer gerilyawan di pedesaan.

Beberapa kesaksian online dari mantan pejuang NPA, yang lelah dengan tuntutan kehidupan gerilyawan yang melelahkan dan eksistensial, kini mempertanyakan efektivitas strategi CPP tentang perang rakyat berkepanjangan untuk merebut kekuasaan dengan mengepung kota dari pedesaan. Strategi tersebut memberikan "prioritas pada masalah militer," tulis keluarga Butalid — atau, dalam istilah kiri, strategi tersebut menempatkan militer, bukan politik, sebagai komandan.

Meskipun beberapa pemimpin NPA mengaku bersedia berperang selama "seratus tahun," kritikus strategi perang rakyat menekankan kesia-siaan mencoba mengalahkan militer modern dengan senjata kecil. Memperburuk kerugian ini adalah kurangnya perbatasan darat negara dengan negara tetangga yang melaluinya dukungan logistik yang lebih berat yang diperlukan untuk mempertahankan kebuntuan berkepanjangan — apalagi maju ke ofensif strategis — dapat disalurkan, dengan asumsi ada negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan tersebut.

Mengapa harus selalu strategi berbasis militer, tanya keluarga Butalid: "Ada jalur alternatif; misalnya, melalui pembangunan gerakan sosial yang kuat dan militan yang akhirnya dapat menggulingkan pemerintah dalam pemberontakan yang relatif non-kekerasan," catat mereka, tanpa perlu langsung menyebutkan penggulingan kediktatoran Marcos oleh People Power sebagai bukti.

Sison, seorang intelektual menjulang?

Obrolan tentang cacat korosif CPP-NPA telah lama beredar di kalangan mantan anggota yang tidak puas. Namun, "penyingkapan" keluarga Butalid tentang Sison, alias Amado Guerrero, sangat tajam.

Sison, pendiri CPP baru dan sayap militernya, menahan penyiksaan dan penjara panjang di tangan kediktatoran Marcos. Tetapi dasar status legendanya adalah buku tahun 1970-nya Philippine Society and Revolution. Buku ini dipuji sebagai hasil dari "studi intensif tentang masyarakat Filipina," tulis Carlo Butalid. Buku ini menginspirasi generasi revolusioner baru dan berkontribusi pada reputasinya sebagai pemimpin revolusioner dan intelektual yang menjulang.

Tetapi tips dari seorang kawan membawa Carlo ke karya tahun 1963 Dipa Nasuntara Aidit (kepala Partai Komunis Indonesia), Indonesian Society and Indonesian Revolution, yang mengadopsi analisis Mao Zedong tentang "semi-kolonial, semi-feodal" masyarakat Tiongkok sambil menambahkan referensi historis khusus Indonesia.

"Joma Sison memang banyak 'menyalin dan menempel' ketika dia menulis PSR," tulis Carlo. PSR, tuduhnya, pada dasarnya adalah adaptasi dari buku Mao tahun 1939 dan makalah Aidit tahun 1963. "(P)erbedaan utama antara karya-karya ini adalah referensi ke sejarah Filipina."

Terlepas dari kekecewaan Carlo, PSR — tanpa alternatif saingan — memang menawarkan kerangka kerja yang menggugah untuk menganalisis akar masalah negara, menyerukan penggulingan negara yang dimanja imperialis sebagai awal pembentukan sosialisme dua tahap.

Selain itu, dampak yang menggalang dari karya tersebut terhadap orang Filipina yang lapar akan perubahan sosial sangat ditingkatkan oleh kekuatan inspirasional aliran revolusioner — perjuangan pembebasan nasional, terutama perang pembebasan nasional Vietnam — yang meliputi dunia pada saat rilis buku tersebut.

Keluarga Butalid juga menemukan bahwa alih-alih menjadi intelektual yang menjulang, Sison adalah seorang pedant yang sering pelupa yang gemar berpidato panjang. Mereka ingat bahwa suatu kali, sukarelawan dari kelompok non-pemerintah yang mendukung pengungsi seharusnya mengarahkan dia tentang apa yang harus dilakukan jika dia memutuskan untuk mengajukan suaka. "Ternyata dia yang 'mengarahkan' mereka, meskipun dia baru saja tiba dan tidak tahu apa-apa tentang prosedur pengungsi Belanda."

Pasangan ini menemukan Sison dogmatis dan tidak mau menghibur pandangan kawan lain. Mereka mencoba berbagi pelajaran tentang "distorsi Stalinis" yang telah mereka pelajari dari tur studi panjang ke negara-negara sosialis Eropa Timur bekas, tetapi Sison bersikeras dalam monolog bahwa keruntuhan "semuanya adalah kasus revisionisme ekonomi," atau menyesuaikan perencanaan pusat untuk memberi ruang bagi mekanisme pasar dan mencoba berintegrasi ke dalam ekonomi dunia.

Selain kebutaan terhadap pelajaran historis, insiden tersebut tanpa disadari mengungkapkan visi Sison tentang sosialisme Filipina sebagai ekonomi komando yang konon mandiri dengan perencanaan pusat oleh negara satu partai, terinokulasi dari pengaruh ekonomi global. Ini adalah tujuan yang hanya akan mereplikasi keruntuhan Soviet Stalinis — atau lebih buruk, mengarah pada formasi sosial autarkis mirip Korea Utara.

Oportunis seksual

Sama mengecewakan bagi keluarga Butalid adalah dugaan oportunisme seksual Sison. Keluarga Butalid mengatakan dia dikenal sering mengunjungi diskotek di mana, menyamar sebagai "pengusaha dari Hong Kong," dia mencoba mendekati wanita. Pendukung Belanda NDF juga menjadi target, membuatnya mendapat reputasi sebagai predator. Pertemuan tahun 1990 dari kelompok solidaritas Filippijnengroep Nederland Belanda di Utrecht berakhir tiba-tiba "ketika seorang wanita masuk dan mengatakan bahwa orang menyeramkan ('dat enge man') itu datang." Para wanita muda pergi. Sison memasuki gedung.

Sison sama sekali tidak sendirian dalam menunjukkan perilaku yang tidak tercerahkan terhadap wanita. Beberapa pemimpin bawah tanah di Filipina dikenal telah mempertahankan hubungan di luar nikah yang membuat istri mereka kecewa. Ini mungkin mencerminkan pendekatan utilitarian CPP terhadap "pertanyaan wanita." Partai, menyatakan Unmasking the Myths, "memprioritaskan perjuangan kelas" dan pembebasan nasional atas masalah wanita dan "mendukung gerakan wanita" terutama untuk memperkuat kekuatan dan kegiatannya.

Maya Butalid ingat bahwa istri Sison, Julie, juga seorang pemimpin partai puncak, "dengan mudah mengomentari bahwa tidak perlu mengambil tindakan terhadap (pemberdayaan dan emansipasi wanita), karena begitu sosialisme tercapai, wanita akan secara otomatis diberdayakan dan diemansipasi. Ini mengecewakan saya," kata Maya, yang percaya pandangan patriarkal dan seksis tertanam dalam masyarakat Filipina serta dalam partai dan harus dihadapi.

Unmasking the Myths of the CPP and Joma Sison ditulis dengan sederhana, dalam gaya percakapan. Buku ini dapat menggunakan konstruksi yang lebih baik untuk menonjolkan pelajaran dan kritik paling penting di tengah banyak insiden yang mengilustrasikannya. Para penulis mencoba meringankan kemungkinan kebingungan dengan mengakhiri bab dengan paragraf ringkasan dalam huruf tebal.

Keluarga Butalid tinggal di Belanda dan telah membangun kehidupan di sana. Maya, pensiunan dari pekerjaan dengan lembaga kesejahteraan sosial, aktif di Partai Buruh Belanda dan bahkan menjabat selama tujuh tahun di dewan kota Tilburg. Carlo adalah direktur perusahaan remitansi yang dia bantu dirikan. Mereka mengharapkan untuk dikutuk oleh loyalis CPP atas buku mereka dan ditolak bahkan oleh beberapa sesama "Rejectionists" yang sekarang terutama ingin menjaga ikatan persahabatan di dalam dan di luar CPP.

Masih setia pada tujuan meningkatkan kehidupan orang Filipina secara radikal, mereka mengimbau sesama progresif untuk "melakukan studi (benar-benar) intensif tentang situasi Filipina" yang mengakui perubahan dalam ekonomi, demografi, struktur sosial, dan hubungan negara dengan dunia—untuk menunjukkan jalan ke depan. "Berpegang pada dogma seperti yang telah dilakukan CPP selama lebih dari 57 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1968, tidak akan membawa kita ke mana-mana," mereka memperingatkan. – Rappler.com

(Unmasking the Myths of the CPP and Joma Sison tersedia di Filipina di webshop 8Letters Bookstore & Publishing dan di Lazada. Buku ini akan segera tersedia di Popular Bookstore dan Lost Books Cebu. Di luar negeri, versi e-book tersedia di Gumroad.)