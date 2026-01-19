NASA menggunakan blockchain untuk keamanan siber pesawat

Badan antariksa telah mulai mengeksplorasi teknologi blockchain sebagai cara untuk melindungi sistem penerbangan dari ancaman siber dan manipulasi data, menandai langkah penting menuju komunikasi pesawat yang lebih aman di masa depan.

NASA baru-baru ini menjalankan eksperimen di Pusat Penelitian Ames yang melibatkan drone untuk melihat apakah penyebaran data di berbagai platform dapat menjaga komunikasi pesawat-ke-darat tetap aman dari gangguan. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Manajemen Lalu Lintas Udara dan Keselamatan NASA dan memiliki potensi untuk mengubah cara sistem ruang udara berfungsi di tahun-tahun mendatang.

Bagaimana eksperimen dilakukan

Eksperimen ini menggunakan drone Alta-X yang terbang dalam kondisi normal di lokasi pengujian di Silicon Valley, California. Para insinyur melengkapi pesawat dengan pemancar radio, modul GPS, dan komputer onboard yang mampu menjalankan perangkat lunak blockchain. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa baik sistem berbasis blockchain dapat bertahan selama kondisi penerbangan nyata.

Blockchain berfungsi sebagai buku besar terdistribusi, berbeda dengan database tradisional yang menyimpan data di satu lokasi. Sebaliknya, blockchain mendistribusikan data di beberapa platform. Setiap perubahan dicatat dan diverifikasi terhadap salinan data lainnya. Bahkan jika sebagian dari sistem diretas, teknik ini membantu memastikan bahwa informasi penerbangan tetap akurat, transparan, dan kebal terhadap manipulasi.

Berkat teknologi ini, data penerbangan penting dapat dibagikan dengan cepat dan aman. Ini termasuk rencana penerbangan, detail operator, dan informasi telemetri. Karena akses terbatas pada pengguna yang berwenang, data terlindungi dari gangguan dan perubahan yang tidak sah. Seiring ancaman siber terhadap sistem lalu lintas udara terus berkembang lebih canggih, tingkat perlindungan ini menjadi semakin diperlukan.

Temuan pengujian menunjukkan bahwa sistem terdesentralisasi seperti ini mungkin memainkan peran kunci dalam masa depan penerbangan, terutama dalam memungkinkan pesawat otonom, transportasi udara perkotaan, dan operasi ketinggian tinggi.

Pendekatan keamanan siber sebelumnya umumnya mengandalkan penumpukan beberapa lapisan pelindung, menggunakan berbagai rintangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk menahan penyusup. Metode blockchain NASA mengambil pendekatan berbeda terhadap prinsip zero-trust. Setiap interaksi, transaksi, dan pertukaran data dicatat dan diverifikasi, menghilangkan kebutuhan untuk bergantung pada satu titik kontrol atau kelemahan potensial. Menurut laporan NASA, pengujian menunjukkan bahwa sistem blockchain dapat tetap andal bahkan ketika sengaja dibebani oleh serangan siber yang disimulasikan.

Selama penerbangan drone, tim peneliti menguji sistem untuk melihat bagaimana responnya terhadap ancaman siber aktual. Sepanjang pengujian, infrastruktur blockchain berfungsi secara efisien dan menjaga data. Dengan meningkatnya lalu lintas dari drone, pesawat ketinggian tinggi, dan pesawat lepas landas dan mendarat vertikal listrik, ini merupakan langkah signifikan menuju pengembangan operasi ruang udara yang aman dan dapat diskalakan. Setelah teknologi ini lebih ditingkatkan, para peneliti percaya bahwa suatu hari nanti teknologi ini dapat berfungsi sebagai basis digital untuk jaringan transportasi udara kontemporer.

Implikasi untuk penerbangan otonom

Pengujian blockchain menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat membuat penerbangan otonom lebih aman dan lebih mudah dikelola. Seiring semakin banyak sistem tanpa pilot mengudara, dari drone pengiriman hingga taksi udara, komunikasi yang aman menjadi sangat penting.

Sistem komando dan kontrol tradisional dapat gagal jika satu komponen rusak atau diserang. Blockchain membuat jauh lebih sulit bagi siapa pun untuk mengubah data tanpa persetujuan dengan menyimpannya di beberapa tempat yang tersinkronisasi.

Saat perencana kota mempersiapkan jalur penerbangan ketinggian rendah yang dipenuhi pesawat semi-otonom, blockchain dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung yang menjaga semuanya tetap terorganisir, dapat dilacak, dan aman. Tujuannya melampaui sekadar mengamankan data; ini melibatkan penciptaan kerangka kepercayaan digital yang dapat berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas lalu lintas ruang udara.

Tampil di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembuat kripto yang paling tajam.