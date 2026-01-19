Trump Berencana Menggugat JPMorgan atas Tindakan "Debanking"

- Donald Trump merencanakan gugatan hukum terhadap JPMorgan Chase.
- Menuduh penutupan akun yang tidak tepat pasca protes Capitol.
- Tidak ada dampak terhadap mata uang kripto yang teridentifikasi dari peristiwa ini.
Presiden Trump telah mengumumkan rencana untuk menggugat JPMorgan Chase, menuduh bank tersebut secara tidak tepat menghentikan akunnya setelah protes Capitol 6 Januari, menurut postingannya di Truth Social.
Pengumuman ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara tokoh politik dan lembaga keuangan, dengan implikasi yang lebih luas untuk praktik perbankan dan afiliasi politik.
Donald Trump merencanakan tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase, mengutip "DEBANKING yang tidak benar dan tidak tepat" setelah protes Capitol 6 Januari 2021. Trump mengumumkan gugatan yang akan datang melalui postingan di Truth Social.
Presiden Trump menuduh bank tersebut melakukan tindakan yang bermotif politik. Jamie Dimon, CEO JPMorgan, telah membantah motivasi tersebut. Seorang juru bicara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebijakan layanan non-diskriminatif.
Dampak pasar langsung dari tindakan hukum yang direncanakan Trump tampak terbatas. Tidak ada pergeseran signifikan di pasar keuangan atau kripto yang dilaporkan setelah pengumuman tersebut.
Langkah Trump ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara pemerintahannya dan lembaga keuangan besar. Dampak potensial mungkin termasuk penyesuaian terhadap kebijakan institusional tentang penutupan akun.
Tidak ada dampak sektor spesifik yang telah teridentifikasi, dengan industri keuangan mempertahankan stabilitas. JPMorgan terus mendukung pendekatan layanan klien mereka.
Analis menyarankan bahwa konflik ini dapat mempengaruhi pengawasan regulasi di masa depan dalam hubungan perbankan. Sementara data historis mencerminkan perselisihan sebelumnya, data pasar saat ini tidak menunjukkan dampak signifikan. Pendapat ahli tetap terbagi mengenai hasil jangka panjang.