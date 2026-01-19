Trump Berencana Menggugat JPMorgan atas Tindakan "Debanking"

Poin Utama: Donald Trump merencanakan gugatan hukum terhadap JPMorgan Chase.

Menuduh penutupan akun yang tidak tepat pasca protes Capitol.

Tidak ada dampak terhadap mata uang kripto yang teridentifikasi dari peristiwa ini.

Trump Merencanakan Gugatan Hukum Terhadap JPMorgan atas Tindakan "Debanking"

Presiden Trump telah mengumumkan rencana untuk menggugat JPMorgan Chase, menuduh bank tersebut secara tidak tepat menghentikan akunnya setelah protes Capitol 6 Januari, menurut postingannya di Truth Social.

Pengumuman ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara tokoh politik dan lembaga keuangan, dengan implikasi yang lebih luas untuk praktik perbankan dan afiliasi politik.

Artikel terkait Harga Ethereum Bertahan Saat Resistensi Kunci Mendekat Volume Perdagangan XRP Korea Melonjak pada 2025