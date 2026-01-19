IBM Meluncurkan Layanan Enterprise Advantage untuk Membantu Bisnis Menskalakan Agentic AI

Layanan konsultasi bertenaga AI baru menghadirkan platform yang aman, standar bersama, dan aset AI yang dapat digunakan kembali untuk membantu organisasi mempercepat pertumbuhan dan mendorong inovasi



ARMONK, N.Y., 19 Januari 2026 /PRNewswire/ — IBM (NYSE: IBM) hari ini mengumumkan IBM Enterprise Advantage, layanan konsultasi berbasis aset pertama yang menggabungkan alat AI dan keahlian terbukti untuk membantu klien dengan cepat membangun, mengelola, dan mengoperasikan platform AI internal mereka sendiri yang disesuaikan dalam skala besar.

Organisasi kini dapat menggunakan IBM Enterprise Advantage untuk mendesain ulang alur kerja, menghubungkan AI ke sistem yang ada, dan meningkatkan skala aplikasi agentic baru tanpa memerlukan perubahan pada penyedia cloud, model AI, atau infrastruktur inti mereka. Ini mencakup Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM watsonx, dan model open-source maupun closed-source, memungkinkan perusahaan membangun berdasarkan investasi mereka yang ada.

IBM Enterprise Advantage menggabungkan keahlian teknis dan industri dari konsultan IBM dengan teknologi yang dibangun dari IBM Consulting Advantage, platform pengiriman internal bertenaga AI milik IBM sendiri. Dengan pasar yang berkembang untuk agen dan aplikasi AI khusus industri, IBM Consulting Advantage telah mendukung lebih dari 150 keterlibatan klien dan terbukti meningkatkan produktivitas konsultan hingga 50% untuk membantu klien mencapai hasil lebih cepat.

Kini dengan layanan Enterprise Advantage, IBM memberikan klien akses ke pendekatan dan kemampuan terbukti yang sama untuk membangun platform AI mereka sendiri dan menavigasi pasar AI yang kompleks untuk mendorong nilai perusahaan.

Sebagai contoh, Pearson, perusahaan pembelajaran seumur hidup, menggunakan layanan ini untuk membangun platform bertenaga AI khusus yang menggabungkan keahlian manusia dengan asisten agentic untuk mengelola pekerjaan dan keputusan sehari-hari.

Sebuah perusahaan manufaktur telah menggunakan Enterprise Advantage untuk menerapkan strategi AI generatif mereka. Ini mencakup mengidentifikasi kasus penggunaan bernilai tinggi, menguji prototipe yang ditargetkan, dan menyelaraskan pemimpin di sekitar strategi yang dapat diskalakan dengan mengutamakan platform. Dengan solusi Enterprise Advantage, klien kini menerapkan asisten AI menggunakan berbagai teknologi dalam lingkungan yang aman dan terkendali yang meletakkan fondasi untuk memperluas AI generatif di seluruh perusahaan.

"Banyak organisasi berinvestasi dalam AI, tetapi mencapai nilai nyata dalam skala besar tetap menjadi tantangan besar," kata Mohamad Ali, Senior Vice President dan Kepala IBM Consulting. "Kami telah menyelesaikan banyak tantangan ini di dalam IBM dengan menggunakan AI untuk mengubah operasi kami sendiri dan memberikan hasil yang terukur, memberi kami panduan terbukti untuk membantu klien sukses. Enterprise Advantage membawa kerangka kerja ini kepada klien dengan menggabungkan keahlian manusia dengan pekerja digital dan aset AI siap pakai sehingga mereka dapat meningkatkan skala AI dengan percaya diri dan mencapai dampak yang berarti."

Enterprise Advantage kini tersedia.

Tentang IBM

IBM adalah penyedia terkemuka dalam cloud hybrid global dan AI, serta keahlian konsultasi. Kami membantu klien di lebih dari 175 negara memanfaatkan wawasan dari data mereka, merampingkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di industri mereka. Ribuan pemerintah dan entitas korporat di area infrastruktur kritis seperti layanan keuangan, telekomunikasi, penerbangan, dan layanan kesehatan mengandalkan platform cloud hybrid IBM dan Red Hat OpenShift untuk melakukan transformasi digital mereka dengan cepat, efisien, dan aman. Inovasi terobosan IBM dalam AI, komputasi kuantum, solusi cloud khusus industri, dan konsultasi memberikan opsi terbuka dan fleksibel kepada klien kami. Semua ini didukung oleh komitmen jangka panjang IBM terhadap kepercayaan, transparansi, tanggung jawab, inklusivitas, dan layanan.

Kunjungi www.ibm.com untuk informasi lebih lanjut.

Kontak media:

IBM

Elizabeth Brophy

[email protected]

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ibm-launches-enterprise-advantage-service-to-help-businesses-scale-agentic-ai-302664100.html

SUMBER IBM