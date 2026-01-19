Kelangkaan Pasokan Perak dan Lonjakan Emas Menunjukkan Badai Keuangan yang Meningkat, Peringatan Peter Schiff

Kenaikan harga emas dan perak menimbulkan kekhawatiran bagi pasar keuangan yang lebih luas. Khususnya, tren saat ini dilaporkan dapat mengekspos kerentanan struktural yang mendasari ekosistem perbankan. Dalam hal ini, Peter Schiff berkomentar dalam wawancara dengan Redacted, menyoroti tingkat keseimbangan yang mengkhawatirkan antara pasokan fisik perak dan eksposur yang lebih luas terhadap pasar kertas. Akibatnya, produksi tahunan perak mencapai hingga 800 juta ons, sedangkan bank kekurangan hingga 4,4 miliar ons.

Peter Schiff Memperingatkan Guncangan Perak Bank dan Ketidakseimbangan Pasokan yang Lebih Luas Dapat Memicu Gejolak Keuangan

Oleh karena itu, Peter Schiff telah memperingatkan defisit pasokan perak yang terus meningkat. Menurutnya, guncangan pasokan ini menunjukkan risiko perbankan yang signifikan. Secara khusus, di tengah produksi tahunan hampir 800 juta ons perak per tahun, bank kekurangan hampir 4,4 miliar ons.

Dengan mempertimbangkan perbedaan ini, advokat emas veteran tersebut telah mengangkat kekhawatiran atas badai keuangan besar yang sedang terbentuk di bawah permukaan. Selain itu, situasi ini tidak terbatas pada komoditas, karena inflasi yang meningkat, tingkat utang, dan pelonggaran moneter yang diperpanjang juga mendistorsi harga. Dengan demikian, perak dan emas hanya menunjukkan tanda-tanda merosotnya kepercayaan terhadap perlindungan keuangan konvensional dan mata uang fiat.

Reli Perak dan Emas Dapat Menyebabkan Pergeseran Modal dari $BTC

Selain itu, sementara beberapa investor menganggap Bitcoin ($BTC) sebagai "emas digital," Schiff masih menyajikan perannya di tengah penurunan keuangan skala penuh. Jadi, dia mengatakan bahwa lonjakan harga logam mulia adalah indikator tekanan ekonomi yang meningkat dan tidak optimis untuk koin kripto terkemuka. Selain itu, dia berpendapat bahwa modal akan masuk ke aset berwujud yang memiliki sejarah solid daripada alat yang sangat volatil atau spekulatif.

Menurut Peter Schiff, tahun 2025 telah menunjukkan bahwa modal pintar mulai memposisikan diri terlebih dahulu dalam aset keras, sementara selera risiko terkait kripto dan ekuitas menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Selain itu, di tengah ekspansi ketidakpastian, komoditas seperti perak dan emas dapat memanfaatkan realokasi institusional yang beragam yang mencari perlindungan inflasi dan keamanan. Secara keseluruhan, jika peringatan Schiff menjadi kenyataan, reli perak dan emas saat ini dapat membuka jalan bagi reset keuangan yang kemungkinan bergejolak.