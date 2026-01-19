Internet kembali ke Uganda tetapi layanan mobile money MTN dan Airtel tetap tidak tersedia

Menyusul berakhirnya pemilihan umum, Komisi Komunikasi Uganda (UCC) mengumumkan pada hari Minggu pemulihan akses internet publik di seluruh negara. Namun, akses ke media sosial dan konektivitas internet untuk aplikasi masih dibatasi.

Ingat bahwa pemerintah Uganda, pada hari Selasa, memberlakukan penutupan internet di seluruh negara sebelum pemilihan umum 15 Januari, dengan alasan keamanan. Direktur Eksekutif UCC, Bapak Nyombi Thembo, mencatat bahwa keputusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah misinformasi dan menjaga keamanan di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilihan.

Penutupan internet juga terjadi beberapa hari setelah penyedia internet satelit milik Elon Musk, Starlink, diarahkan untuk menghentikan aktivitas karena masalah regulasi.

Sementara warga Uganda hampir 5 hari tanpa akses internet, Regulator Komunikasi memperkenalkan keringanan pada penutupan internet, dengan membatasi akses internet inti. Di tengah ini, mobile money MTN dan Airtel Uganda tetap tidak tersedia, membuat pelanggan terdampar secara finansial.

Dalam pengumuman publik pada hari Minggu, melalui stasiun televisi lokal, Thembo mencatat bahwa pembatasan diterapkan untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan damai. Dia mencatat bahwa ini untuk memastikan kedamaian warga Uganda dan seluruh bangsa.

Direktur Eksekutif Komisi Komunikasi Uganda (UCC), Bapak Nyombi Thembo

Sementara media sosial tetap tidak dapat diakses, 'hal-hal penting' lainnya seperti browsing web, akses ke situs berita, sumber daya pendidikan, portal pemerintah, layanan keuangan, dan email telah dipulihkan.

"Sesuai dengan arahan yang dikeluarkan kepada semua operator jaringan seluler berlisensi dan penyedia layanan internet, platform media sosial, dan aplikasi over-the-top pesan, atau jika boleh, aplikasi OTT tetap dibatasi sementara untuk terus melindungi dari penyalahgunaan yang dapat mengancam ketertiban umum," katanya.

NetBlocks, platform observatorium internet, juga mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa metrik langsungnya menunjukkan bahwa beberapa platform media sosial dan pesan tetap dibatasi oleh otoritas Uganda meskipun pemilihannya telah berakhir.

Warga Uganda menghadapi kesulitan keuangan

Sementara penutupan internet mendapat kritik serius, banyak yang masih berharap pemulihan penuh beberapa jam setelah deklarasi hasil pemilihan. Namun, warga masih tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang bergantung pada akses internet.

Akses ke layanan mobile money MTN dan Airtel di negara tersebut masih dibatasi, menyebabkan kesulitan keuangan yang signifikan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pengguna. Ini telah menyebabkan frustrasi dan kemarahan yang meningkat.

Menanggapi postingan X (sebelumnya Twitter) pada hari Senin, di mana seorang pengguna mengklaim banyak pengguna mobile money MTN Uganda berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar karena pemblokiran internet yang sedang berlangsung, MTN mencatat bahwa tantangan penarikan sesuai dengan arahan otoritas.

"Itu disayangkan," katanya, mengonfirmasi bahwa "Pembatasan Mobile Money masih berlaku sesuai arahan UCC." Operator telekomunikasi menambahkan bahwa "tidak ada jadwal yang jelas untuk pemulihan penuh saat ini," lebih lanjut menempatkan ketidakpastian kapan pengguna akan mendapatkan akses ke dana mereka.

Transaksi mobile money MTN Uganda

Juga, pengguna X @kyazze12315 mencatat bahwa "kami tidak dapat mengakses penarikan Airtel Ug dan MTN Ug."

Dalam konfirmasi lain pada hari Senin, OvetiLabs Tech System, perusahaan konsultasi AI dan perangkat lunak di Uganda, memberi tahu Technext bahwa akses ke mobile money MTN dan Airtel tetap tidak dapat diakses.

Dengan aktivitas keuangan penting yang tetap tidak dapat diakses, pengguna menghadapi gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makanan dan transportasi, dan ketidakmampuan untuk menghadapi keadaan darurat (jika ada yang muncul).

Peringatan terhadap penggunaan VPN

Sementara koneksi ke VPN dilihat sebagai cara yang disukai untuk mengakses mobile money, aktivitas keuangan atau terhubung ke platform media sosial, UCC telah mengeluarkan peringatan atas penggunaannya.

Saat berbicara pada hari Minggu, Thembo mengatakan bahwa UCC sekarang memiliki kapasitas untuk mendeteksi pengguna VPN. Dia menjelaskan bahwa sementara pengguna VPN melanggar hukum dengan melewati regulasi, agensi juga dapat menyerang perangkat mereka untuk secara permanen memutuskan fitur konektivitas internet mereka.

"Jika Anda melewati pembatasan ini dan menggunakan cara tersebut untuk melanggar hukum, jangan heran jika kami dapat menyerang Anda, dan perangkat Anda mungkin tidak dapat masuk ke jaringan lagi. Jadi berhati-hatilah," kata Bos UCC.

Dia juga menyatakan, "Kami tidak ingin melakukan ini tanpa memperingatkan Anda."

Presiden Uganda Yoweri Museve dinyatakan sebagai pemenang pemilihan hari Kamis, memperpanjang empat dekade kekuasaannya dengan lima tahun lagi. Dia memperoleh 72% suara, melawan 25% Bobi Wine.

