Bea Cukai Korea Bongkar Jaringan Kripto Internasional dalam Penindakan Pencucian Uang $102 Juta

Dinas Bea Cukai Korea menemukan 148,9 miliar won yang dicuci melalui akun kripto dan bank Korea.

Pembelian cryptocurrency multi-negara ditransfer ke dompet Korea Selatan sebelum dikonversi menjadi uang tunai.

Jaringan pencucian uang beroperasi selama hampir tiga tahun dengan menyamarkan transfer sebagai pembayaran operasi dan pendidikan.

Pengawasan yang ditingkatkan menargetkan pelanggaran valuta asing cryptocurrency menyusul investigasi yang berhasil.

Otoritas bea cukai Korea Selatan telah membongkar jaringan pencucian uang cryptocurrency internasional yang memproses sekitar 150 miliar won, setara dengan $101,7 juta.

Dinas Bea Cukai Korea mengumumkan pada hari Senin bahwa tiga warga negara China diserahkan ke jaksa atas pelanggaran undang-undang transaksi valuta asing.

Para tersangka diduga beroperasi antara September 2021 dan Juni 2024, memindahkan 148,9 miliar won melalui saluran tidak sah menggunakan akun cryptocurrency domestik dan internasional bersama infrastruktur perbankan Korea Selatan.

Skema Lintas Batas Disamarkan sebagai Transaksi Sah

Operasi pencucian uang menyamarkan transfer dana ilegal sebagai pembayaran lintas batas rutin, menurut penyidik.

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa tersangka menyajikan pergerakan cryptocurrency sebagai pengeluaran sah untuk warga negara asing yang mencari operasi kosmetik di Korea Selatan.

Selain itu, jaringan tersebut menyembunyikan transaksi dengan melabelinya sebagai biaya pendidikan luar negeri untuk siswa yang belajar di luar negeri.

"Dana ditransfer dengan kedok pengeluaran sah, seperti biaya operasi kosmetik untuk warga negara asing atau biaya studi luar negeri untuk siswa," kata Dinas Bea Cukai Korea.

Kompleksitas skema tersebut melibatkan pembelian cryptocurrency di berbagai yurisdiksi internasional sebelum merutekan dana melalui dompet digital Korea Selatan.

Setelah ditransfer secara domestik, cryptocurrency dikonversi menjadi won Korea dan didistribusikan ke banyak rekening bank lokal.

Pendekatan berlapis ini bertujuan untuk mengaburkan jejak uang dari pengawasan regulasi. Otoritas keuangan yang melacak transaksi lintas batas mencurigakan akhirnya mengidentifikasi pola pergerakan.

Para tersangka menggunakan metode canggih untuk menghindari deteksi dengan menyebarkan transaksi di berbagai platform dan akun.

Namun, volume dan frekuensi transfer akhirnya menarik perhatian dari penyidik bea cukai yang memantau pelanggaran valuta asing.

Pemantauan yang Ditingkatkan terhadap Transfer Aset Digital

Dinas Bea Cukai Korea telah mengintensifkan pengawasan transaksi valuta asing terkait cryptocurrency menyusul investigasi ini.

Pihak berwenang menjelaskan metodologi para tersangka, mencatat mereka "membeli cryptocurrency di berbagai negara, mentransfernya ke dompet digital di Korea Selatan, mengonversinya menjadi won Korea, dan kemudian menyalurkan uang melalui banyak rekening bank domestik."

Pendekatan sistematis ini memungkinkan jaringan untuk menghindari pemantauan oleh otoritas keuangan selama hampir tiga tahun.

Sifat tanpa batas cryptocurrency memungkinkan transfer dana cepat lintas yurisdiksi, membuat deteksi sulit bagi otoritas.

Para tersangka memanfaatkan karakteristik ini dengan menciptakan jaringan yang mencakup berbagai negara dan sistem mata uang. Penyidik sedang memeriksa apakah peserta tambahan di negara lain memfasilitasi operasi tersebut.

Kasus ini menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam mengatur pergerakan cryptocurrency dalam kerangka hukum yang ada.

Otoritas Korea Selatan telah memperkuat penegakan undang-undang valuta asing yang berlaku untuk aset digital.

Penuntutan terhadap tiga warga negara China ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk menutup celah yang memungkinkan transfer cryptocurrency ilegal.

Pejabat bea cukai menyatakan bahwa investigasi terhadap koneksi potensial ke jaringan kriminal yang lebih luas masih berlangsung.

Badan tersebut tidak mengungkapkan apakah dana yang dicuci berasal dari aktivitas kriminal tertentu. Pihak berwenang terus memeriksa tujuan akhir dari won Korea yang dikonversi dan didistribusikan melalui rekening bank domestik.

