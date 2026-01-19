BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Binance mencatat lebih dari $1 juta likuidasi posisi long XRP karena trader leverage terjebak dalam pergerakan risk-off yang cepat.Binance mencatat lebih dari $1 juta likuidasi posisi long XRP karena trader leverage terjebak dalam pergerakan risk-off yang cepat.

Long XRP Terhapus Lebih dari $5 Juta saat Ancaman Tarif Greenland Trump Guncang Kripto

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/19 19:22
XRP
XRP$2.0284-1.39%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.018-3.03%
Movement
MOVE$0.03638-9.41%

Trader derivatif XRP menghadapi kerugian besar pada 19 Januari setelah pasar kripto mengalami penurunan tajam terkait meningkatnya ketegangan perdagangan AS-UE yang berkaitan dengan ancaman tarif Presiden Donald Trump atas Greenland.

Aksi jual memicu lebih dari $5 juta likuidasi paksa posisi long XRP, dengan Binance menyumbang lebih dari $1 juta, karena taruhan leverage runtuh bersamaan dengan pergerakan risk-off yang lebih luas di seluruh aset digital.

Likuidasi XRP Mengikuti Berita Tarif Trump

Menurut data yang dibagikan oleh analis pasar Amr Taha pada 18 Januari, XRP mengalami salah satu peristiwa likuidasi long satu hari terbesar bulan ini. Total likuidasi long melampaui $5 juta, mencerminkan trader yang terjebak di sisi yang salah dari penurunan cepat setelah berita makro akhir pekan mengguncang sentimen.

Tekanan tersebut mengikuti laporan Financial Times yang menyatakan bahwa ibukota-ibukota Eropa sedang mempertimbangkan tarif hingga €93 miliar, atau sekitar $108 miliar, untuk barang-barang AS. Langkah tersebut digambarkan sebagai respons potensial terhadap ancaman Trump kepada sekutu NATO atas Greenland, dan terjadi hanya beberapa hari setelah presiden AS mengonfirmasi tarif baru untuk beberapa negara Eropa, termasuk Denmark, Jerman, dan Prancis, mulai 1 Februari.

Pasar kripto bereaksi cepat. Bitcoin turun dari di atas $95.000 menjadi di bawah $93.000 dalam beberapa jam, dengan Kobeissi Letter melaporkan bahwa hampir $500 juta posisi long leverage terhapus dalam sekitar 60 menit, sementara trader CW mengatakan total likuidasi di seluruh pasar mencapai sekitar $871 juta selama 24 jam.

XRP mengikuti pasar yang lebih luas turun, memperbesar kerugian bagi trader leverage karena volatilitas melonjak di berbagai exchange besar.

Aksi Harga XRP

Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan sekitar $2,00, turun sekitar 5% dalam 24 jam terakhir, menurut data CoinGecko.

Token Ripple telah kehilangan sekitar 5% selama seminggu terakhir dan hampir 8% dalam 14 hari terakhir. Sementara itu, selama sebulan terakhir, tetap sedikit lebih tinggi, naik sedikit di atas 2%, sementara keuntungan satu tahunnya berada di dekat 39%.

Penurunan terbaru mendorong XRP menuju ujung bawah kisaran mingguannya, antara $1,95 dan $2,18, dengan penjual kembali mempertahankan area $2,10 hingga $2,15.

Pergerakan ini terjadi meskipun kekuatan baru-baru ini dalam exchange-traded fund spot XRP, yang mencatat arus masuk bersih sekitar $57 juta minggu lalu, membalikkan arus keluar singkat yang terlihat awal bulan ini.

Namun, permintaan ETF belum diterjemahkan menjadi kekuatan harga yang berkelanjutan, membuat XRP rentan selama pergerakan risk-off yang didorong makro.

Analis teknikal telah menandai melemahnya momentum sebelum peristiwa likuidasi. Analisis dari Jumat lalu oleh ChartNerd mencatat XRP diperdagangkan di dalam saluran menurun, dengan pembeli menunjukkan minat di dekat $2,00 tetapi gagal merebut kembali resistensi yang lebih tinggi.

Aksi jual 18 Januari memperkuat kehati-hatian tersebut, karena berita makro sekali lagi melebihi hal-hal positif spesifik kripto.

Postingan XRP Longs Wiped for Over $5M as Trump's Greenland Tariff Threats Rattle Crypto pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0284
$2.0284$2.0284
+2.37%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
Bagikan
PANews2026/01/19 22:10
Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

SAHAM FILIPINA turun lebih lanjut pada hari Senin karena para investor mengambil keuntungan dari kenaikan pasar baru-baru ini, dan dengan kekhawatiran geopolitik serta peso yang melemah
Bagikan
Bworldonline2026/01/19 21:00