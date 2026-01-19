Long XRP Terhapus Lebih dari $5 Juta saat Ancaman Tarif Greenland Trump Guncang Kripto

Trader derivatif XRP menghadapi kerugian besar pada 19 Januari setelah pasar kripto mengalami penurunan tajam terkait meningkatnya ketegangan perdagangan AS-UE yang berkaitan dengan ancaman tarif Presiden Donald Trump atas Greenland.

Aksi jual memicu lebih dari $5 juta likuidasi paksa posisi long XRP, dengan Binance menyumbang lebih dari $1 juta, karena taruhan leverage runtuh bersamaan dengan pergerakan risk-off yang lebih luas di seluruh aset digital.

Likuidasi XRP Mengikuti Berita Tarif Trump

Menurut data yang dibagikan oleh analis pasar Amr Taha pada 18 Januari, XRP mengalami salah satu peristiwa likuidasi long satu hari terbesar bulan ini. Total likuidasi long melampaui $5 juta, mencerminkan trader yang terjebak di sisi yang salah dari penurunan cepat setelah berita makro akhir pekan mengguncang sentimen.

Tekanan tersebut mengikuti laporan Financial Times yang menyatakan bahwa ibukota-ibukota Eropa sedang mempertimbangkan tarif hingga €93 miliar, atau sekitar $108 miliar, untuk barang-barang AS. Langkah tersebut digambarkan sebagai respons potensial terhadap ancaman Trump kepada sekutu NATO atas Greenland, dan terjadi hanya beberapa hari setelah presiden AS mengonfirmasi tarif baru untuk beberapa negara Eropa, termasuk Denmark, Jerman, dan Prancis, mulai 1 Februari.

Pasar kripto bereaksi cepat. Bitcoin turun dari di atas $95.000 menjadi di bawah $93.000 dalam beberapa jam, dengan Kobeissi Letter melaporkan bahwa hampir $500 juta posisi long leverage terhapus dalam sekitar 60 menit, sementara trader CW mengatakan total likuidasi di seluruh pasar mencapai sekitar $871 juta selama 24 jam.

XRP mengikuti pasar yang lebih luas turun, memperbesar kerugian bagi trader leverage karena volatilitas melonjak di berbagai exchange besar.

Aksi Harga XRP

Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan sekitar $2,00, turun sekitar 5% dalam 24 jam terakhir, menurut data CoinGecko.

Token Ripple telah kehilangan sekitar 5% selama seminggu terakhir dan hampir 8% dalam 14 hari terakhir. Sementara itu, selama sebulan terakhir, tetap sedikit lebih tinggi, naik sedikit di atas 2%, sementara keuntungan satu tahunnya berada di dekat 39%.

Penurunan terbaru mendorong XRP menuju ujung bawah kisaran mingguannya, antara $1,95 dan $2,18, dengan penjual kembali mempertahankan area $2,10 hingga $2,15.

Pergerakan ini terjadi meskipun kekuatan baru-baru ini dalam exchange-traded fund spot XRP, yang mencatat arus masuk bersih sekitar $57 juta minggu lalu, membalikkan arus keluar singkat yang terlihat awal bulan ini.

Namun, permintaan ETF belum diterjemahkan menjadi kekuatan harga yang berkelanjutan, membuat XRP rentan selama pergerakan risk-off yang didorong makro.

Analis teknikal telah menandai melemahnya momentum sebelum peristiwa likuidasi. Analisis dari Jumat lalu oleh ChartNerd mencatat XRP diperdagangkan di dalam saluran menurun, dengan pembeli menunjukkan minat di dekat $2,00 tetapi gagal merebut kembali resistensi yang lebih tinggi.

Aksi jual 18 Januari memperkuat kehati-hatian tersebut, karena berita makro sekali lagi melebihi hal-hal positif spesifik kripto.

Postingan XRP Longs Wiped for Over $5M as Trump's Greenland Tariff Threats Rattle Crypto pertama kali muncul di CryptoPotato.