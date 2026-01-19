Badan-Badan India Menandai Munculnya Jaringan 'Crypto Hawala' di Jammu dan Kashmir

Sistem "crypto hawala" kompleks yang diduga menerima dana internasional yang tidak dapat dilacak ke J&K telah diidentifikasi oleh badan intelijen India, memicu kekhawatiran akan terorisme dan separatisme.

Jaringan ini dikatakan menggunakan dompet kripto pribadi selain akun mule untuk menghindari regulasi keuangan dan langkah-langkah anti pencucian uang.

Badan keamanan India telah memperingatkan munculnya jaringan 'crypto hawala' yang canggih di wilayah tersebut, menyalurkan uang asing yang tidak dapat dilacak ke Jammu dan Kashmir, diduga untuk dana aktivitas teror. Jaringan baru ini dikatakan berfungsi melalui sistem keuangan yang tidak diatur, yang menikmati manfaat anonimitas dalam transaksi mata uang kripto yang tidak diatur, menurut laporan Times of India.

Perbandingan dibuat oleh pihak berwenang mengenai transfer uang digital dan transfer uang hawala konvensional, yang merupakan layanan pengiriman uang yang melakukan transfer uang tanpa melibatkan bank. Transfer uang ini mengandalkan mata uang kripto alih-alih uang dan memastikan jejak uang dihilangkan melalui transaksi dalam akun pribadi dan transaksi peer yang menghindari catatan apa pun di platform terdaftar.

Menurut penyelidik, mereka menggunakan "sistem akun mule," yang mengacu pada rekening bank biasa yang digunakan untuk mencuci dana sementara guna menyembunyikan sumbernya. Orang-orang yang akunnya diakses untuk melakukan kejahatan ini, bahkan termasuk kredensial perbankan online, dianggap sebagai kaki tangan kejahatan ini. Dana-dana ini kemudian dicuci di kota-kota lain menggunakan pedagang peer-to-peer yang tidak diatur untuk menyembunyikan sumbernya.

Modus Operandi dan Tantangan Penegakan

Pejabat keamanan mengatakan para pengendali asing yang berbasis di China, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja terlibat dalam menyusun instruksi bagi peserta lokal dalam membuat dompet kripto pribadi, yang tidak tunduk pada verifikasi Know Your Customer (KYC) wajib. Sejumlah besar dompet semacam itu dibuat menggunakan Virtual Private Networks (VPN) untuk menutupi alamat IP agar tidak terdeteksi. Untuk sementara waktu, penegak hukum menangguhkan penggunaan VPN di area-area tertentu di Lembah sehingga dapat menahan aktivitas semacam itu.

Setelah uang disetorkan ke akun pribadi tersebut, uang tersebut berada di bawah kendali lokal dan tidak harus melalui badan keuangan mana pun yang berada di bawah kendali regulasi. Biasanya, uang tersebut ditukar dengan uang tunai melalui saluran yang tidak berada di bawah kendali keuangan dan oleh karena itu tidak dapat dideteksi oleh badan pengatur keuangan mana pun sebagai uang yang telah melewati saluran yang dikendalikan oleh badan tersebut.

Sistem crypto hawala melewati semua kontrol regulasi keuangan dan pencucian uang karena uang tersebut tidak menggunakan badan keuangan mana pun yang berada di bawah kendali regulasi tersebut.

Munculnya jaringan bayangan ini juga menggarisbawahi kelemahan dalam kerangka keuangan yang ada, terutama di area geografis sensitif di mana risiko keamanan tinggi. Unit Intelijen Keuangan di India memiliki regulasi yang wajib untuk Penyedia Layanan Digital Virtual, sedangkan transaksi crypto-hawala terjadi sepenuhnya di wilayah gelap, sehingga membuat pelacakan transaksi mencurigakan sulit untuk dicegat.

Deteksi jaringan hawala berbasis kripto di Jammu & Kashmir membawa fokus pada latihan penegakan hukum/administratif yang penting karena, dalam kasus khusus ini, terlihat bahwa mata uang kripto telah dieksploitasi untuk menghindari sistem keuangan yang tepat yang ada. Karena jaringan khusus ini mengambil bantuan dompet pribadi, akun mule, dan perangkat lunak anonim seperti VPN, ini akan memungkinkan dana asing masuk ke ekonomi tanpa terdeteksi. Ini akan membuat komunitas penegak hukum India menjadi lebih tangguh dalam hal aktivitas asing karena ancaman asing terhadap kejahatan keuangan di era teknologi saat ini.

