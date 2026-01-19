Pariwisata RAK diperkuat oleh pendapatan MICE dan pernikahan

Jumlah pengunjung menginap di Ras Al Khaimah naik 6 persen secara tahunan melebihi 1,4 juta.

Pernikahan dan pertemuan, insentif, konferensi dan pameran (MICE) berkontribusi sekitar seperempat dari total pendapatan pariwisata pada tahun 2025, menurut data resmi.

Ras Al Khaimah memiliki populasi sekitar 400.000 jiwa.

Pertumbuhan pariwisata tercatat di pasar lokal maupun luar negeri, didukung oleh Rusia, Tiongkok, India dan Inggris, kata Otoritas Pengembangan Pariwisata Ras Al Khaimah dalam sebuah pernyataan.

Peningkatan jalur penerbangan langsung juga membantu meningkatkan kedatangan dari Rumania, Polandia, Uzbekistan dan Belarus, yang mencatat peningkatan dua digit.

Bandara Internasional Ras Al Khaimah menambahkan layanan langsung dari kota-kota termasuk Jeddah, Warsawa, Katowice, Bukares, Moskow, Kazan, Yekaterinburg, Minsk, Tashkent dan Praha. Bandara ini juga memperluas kemitraan dengan IndiGo India, Air India Express dan Air Arabia yang berbasis di Sharjah.

Rencana telah diumumkan untuk terminal VIP, yang dijadwalkan dibuka pada tahun 2027, untuk menarik lalu lintas penerbangan pribadi.

Pendapatan dari MICE dan pernikahan meningkat 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan pariwisata secara keseluruhan meningkat 12 persen secara tahunan, meskipun pihak berwenang tidak mengungkapkan jumlah totalnya.

Konstruksi berlanjut pada pengembangan Wynn Al Marjan Island senilai $5 miliar, kasino pertama yang disetujui di UEA, yang dijadwalkan dibuka pada tahun 2027. Resor ini diharapkan menghasilkan lebih dari 9.000 pekerjaan dan menarik pengunjung internasional ke emirat tersebut, kata pernyataan itu.

RAK menggabungkan pengembang utama Marjan dan RAK Hospitality Holding, menciptakan pesaing bagi Emaar Dubai dan Aldar Abu Dhabi.

"Mandat kami adalah menghadirkan destinasi-destinasi utama di Ras Al Khaimah. Itu satu-satunya rencana untuk beberapa tahun ke depan. Fokus kami adalah mengembangkan semua aset utama Ras Al Khaimah," kata CEO Marjan Abdulla Al Abdouli kepada AGBI pada September 2025.

Perusahaan meluncurkan Marjan Beach, sebuah proyek tepi pantai yang akan mencakup sekitar 12.000 kamar hotel dan 22.000 rumah.

RAK juga menandatangani perjanjian multi-tahun baru dengan perusahaan Yunani Celestyal Cruises untuk memposisikan emirat tersebut sebagai pelabuhan singgah di Teluk Arab untuk kapal-kapal kecil dan mewah.