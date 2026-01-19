Arus Masuk Kripto Mencapai $2 Miliar Minggu Lalu, Terbesar Sejak Oktober 2025

Produk investasi aset digital mencatat arus masuk sebesar $2,17 miliar minggu lalu. Ini merupakan total mingguan terbesar sejak Oktober 2025, hanya beberapa hari sebelum kejatuhan pasar sebelumnya.

Sebagian besar modal tersebut masuk di awal minggu sebelum sentimen berbalik pada hari Jumat.

Bitcoin BTC $93 055 Volatilitas 24j: 2,2% Kap. pasar: $1,86 T Vol. 24j: $43,37 B menyerap sebagian besar permintaan dengan arus masuk $1,55 miliar.

Ethereum ETH $3 218 Volatilitas 24j: 3,0% Kap. pasar: $388,40 B Vol. 24j: $29,99 B menyusul dengan $496 juta, sementara Solana SOL $133,8 Volatilitas 24j: 5,9% Kap. pasar: $75,61 B Vol. 24j: $5,82 B menambahkan $45,5 juta.

Ekuitas blockchain juga mengalami minat yang kuat, menarik $72,6 juta.

Di sisi lain, sejumlah altcoin juga mengalami arus masuk termasuk XRP ($69,5 juta) XRP $1,97 Volatilitas 24j: 3,9% Kap. pasar: $119,73 B Vol. 24j: $3,78 B , Sui ($5,7 juta) SUI $1,56 Volatilitas 24j: 12,0% Kap. pasar: $5,89 B Vol. 24j: $1,19 B , LIDO ($3,7 juta) LDO $0,55 Volatilitas 24j: 9,2% Kap. pasar: $461,97 M Vol. 24j: $56,32 M , dan Hedera ($2,6 juta) HBAR $0,11 Volatilitas 24j: 6,8% Kap. pasar: $4,66 B Vol. 24j: $191,65 M .

Arus produk aset digital berdasarkan aset. | Sumber: CoinShares

Sentimen Melemah pada Jumat, AS Memimpin

Menurut CoinShares, ini merupakan minggu yang berat untuk kripto. Jumat saja mencatat arus keluar $378 juta karena pasar bereaksi terhadap ketegangan geopolitik dan ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump.

Sengketa diplomatik mengenai Greenland dan ketidakpastian kebijakan di AS membebani aset berisiko.

Di sisi lain, arus tersebar luas di berbagai wilayah, tetapi AS mendominasi aktivitas.

Produk berbasis AS mencatat arus masuk $2,05 miliar. Jerman menyusul dengan $63,9 juta, Swiss dengan $41,6 juta, Kanada dengan $12,3 juta, dan Belanda dengan $6 juta.

Distribusi ini menunjukkan permintaan institusional tetap terkonsentrasi pada entitas AS, meskipun partisipasi global meningkat.

Namun, arus ini terjadi meskipun ada tekanan regulasi. Bahasa yang diusulkan dalam US CLARITY Act dapat membatasi stablecoin yang menghasilkan imbal hasil, yang dapat mempengaruhi token Ethereum.

Wawasan Pasar Santiment

Menurut platform analisis blockchain Santiment, dompet yang memegang antara 10 hingga 10.000 BTC terakumulasi secara agresif di awal Januari.

Sejak akhir Desember, mereka telah menambahkan sekitar 59.000 BTC sementara dompet ritel mengurangi eksposur selama periode yang sama. Skenario seperti itu secara historis telah mendukung harga yang lebih tinggi.

Santiment menambahkan bahwa volume ETF Bitcoin spot mencapai rekor tertinggi pada pertengahan minggu sekitar $19,6 miliar sementara ETF Ethereum juga mencatat salah satu minggu terkuatnya, dengan volume harian melebihi $1 miliar.

Platform tersebut mengatakan bahwa metrik saat ini menunjukkan modal yang kembali tetapi kepercayaan yang tidak merata. Institusi melakukan penerapan melalui produk yang diatur sementara partisipasi ritel memudar.

Postingan Arus Masuk Kripto Mencapai $2M Minggu Lalu, Terbesar Sejak Oktober 2025 muncul pertama kali di Coinspeaker.