Layanan Bea Cukai Korea Selatan (KCS) mengatakan telah membubarkan sindikat kriminal internasional yang mencuci sekitar 149 miliar won (sekitar $101,7 juta) dalam cryptocurrencyLayanan Bea Cukai Korea Selatan (KCS) mengatakan telah membubarkan sindikat kriminal internasional yang mencuci sekitar 149 miliar won (sekitar $101,7 juta) dalam cryptocurrency

Kelompok Tiongkok Mencuci $100 Juta dalam Cryptocurrency Melalui Korea Selatan

Penulis: IncryptedSumber: Incrypted
2026/01/19 22:18
  • Tiga warga negara Tiongkok mencuci sekitar $100 juta melalui mata uang kripto.
  • Skema ini menggunakan dompet domestik dan luar negeri, serta bank di Korea Selatan.
  • Dana tersebut ditransfer dengan kedok pengeluaran yang sah.

Layanan Bea Cukai Korea Selatan (KCS) mengatakan telah membongkar sindikat kriminal internasional yang mencuci sekitar 149 miliar won (sekitar $101,7 juta) dalam mata uang kripto. Media lokal melaporkan hal ini.

Menurut KCS, tiga warga negara Tiongkok telah diserahkan kepada jaksa. Mereka diduga melanggar undang-undang valuta asing negara tersebut. Diketahui bahwa dari September 2021 hingga Juni 2023, para tersangka menggunakan dompet kripto di dalam dan luar Korea. Melalui dompet tersebut, mereka memindahkan dana, mengonversinya menjadi won Korea Selatan, dan menyalurkannya melalui rekening bank di institusi lokal.

Para pelaku menyamarkan transfer tersebut sebagai pembayaran untuk operasi plastik bagi orang asing, uang kuliah untuk pelajar yang belajar di luar negeri, dan pengeluaran sah lainnya.

Sebelumnya, Chainalysis menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pada tahun 2025, penipu kripto mencuri sekitar $17 miliar — angka tertinggi yang pernah tercatat.

