Reli Kripto Memudar saat Risiko Geopolitik Kembali Menjadi Fokus: Laser Digital

Pasar cryptocurrency memulai minggu lalu dengan pijakan yang kuat didukung oleh pembelian institusional yang agresif dan terus masuknya aliran dana ke dalam exchange-traded funds (ETF) Bitcoin spot.

Bitcoin akhirnya menembus level resistance $95.000 yang dipantau ketat setelah beberapa kali gagal dalam beberapa minggu terakhir, melaju ke kisaran $97.000–$98.000. Pergerakan ini dipicu oleh permintaan berkelanjutan dari pembeli korporat besar seperti MicroStrategy bersama dengan membaiknya sentimen terhadap kendaraan investasi yang diatur, menurut Laser Digital.

Meskipun demikian, momentum breakout bullish terbukti sulit dipertahankan. Seiring berjalannya minggu, tekanan beli mereda dan harga mulai terkonsolidasi di sekitar level $95.000, menunjukkan bahwa reli tersebut menjadi semakin rentan terhadap guncangan yang didorong oleh makro.

Berita Tarif Memicu Pergerakan Risk-Off

Selama akhir pekan, ketegangan geopolitik yang diperbarui membebani pasar risiko yang lebih luas setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengusulkan langkah-langkah tarif baru yang menargetkan negara-negara Uni Eropa dan NATO.

Sementara aset kripto tampak terlindungi dari berita tersebut, sentimen memburuk tajam begitu futures ekuitas AS dibuka lebih lemah selama jam perdagangan awal Asia.

Pergeseran ini memicu penjualan agresif di seluruh aset digital. Bitcoin turun ke sekitar $92.500, sementara Ethereum turun ke sekitar $3.200, secara efektif menghapus sebagian besar keuntungan yang tercatat selama minggu sebelumnya.

Pergerakan ini menyoroti sensitivitas kripto yang berkelanjutan terhadap perkembangan makro global dan geopolitik, terutama selama periode ketidakpastian yang meningkat.

Pada hari Senin, aksi harga Bitcoin menunjukkan konsolidasi jangka pendek setelah pullback tajam, dengan BTC diperdagangkan di sekitar $93.000 setelah penolakan dari pertengahan $90.000-an.

Prospek Jangka Pendek Bergantung pada Perkembangan Makro

Ke depan, aksi harga jangka pendek diperkirakan akan tetap sangat reaktif terhadap bagaimana ketegangan perdagangan AS–UE berkembang. Setiap eskalasi dapat menekan aset risiko sementara tanda-tanda de-eskalasi dapat memberikan ruang untuk stabilisasi. Risiko geopolitik di Timur Tengah tetap tinggi dengan ketegangan meningkat selama akhir pekan dan berkontribusi pada latar belakang pasar yang lebih berhati-hati.

Dari perspektif makro, pasar menghadapi minggu yang sibuk. Acara-acara penting termasuk World Economic Forum di Davos, data PDB AS dan inflasi PCE yang akan datang, dan pertemuan kebijakan Bank of Japan.

Meskipun tidak ada pidato Federal Reserve yang dijadwalkan karena periode blackout, pasar mungkin masih melihat perkembangan terkait kebijakan. Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah mengindikasikan bahwa pengumuman ketua Fed dapat terjadi lebih dekat dengan Forum Davos, menambahkan katalis potensial lainnya untuk volatilitas.

Kehati-hatian Kembali Setelah Upaya Breakout

Sementara breakout minggu lalu di atas $95.000 menandai tonggak teknis untuk Bitcoin, pullback berikutnya menunjukkan sifat sentimen yang rapuh pada level harga yang tinggi.

Dengan risiko makro dan geopolitik kembali menjadi fokus, trader kemungkinan akan tetap berhati-hati dalam jangka pendek, mengamati kejelasan tentang tarif, arah bank sentral, dan selera risiko yang lebih luas sebelum berkomitmen pada langkah arah berikutnya.