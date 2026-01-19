BursaDEX+
EdgeX adalah bursa terdesentralisasi (DEX) yang saat ini menawarkan perdagangan futures perpetual dan sedang dalam proses transisi ke EDGE Chain, dengan fungsionalitas selanjutnya

EdgeX — farming poin dengan mata tertuju pada drop

Penulis: IncryptedSumber: Incrypted
2026/01/19 22:05
Dalam artikel ini:

• 1. Panduan menyelesaikan aktivitas

• 2. Kesimpulan

EdgeX adalah bursa terdesentralisasi (DEX) yang saat ini menawarkan perdagangan futures perpetual dan sedang dalam proses transisi ke EDGE Chain, dengan perluasan fungsionalitas selanjutnya dan peluncuran perdagangan spot.

Pada saat penulisan, proyek ini sedang menjalani musim Pre-TGE, di mana tim akan mendistribusikan poin XP untuk aktivitas perdagangan secara mingguan hingga tanggal TGE. Tanggal TGE yang dijadwalkan adalah 31 Maret.

Tidak ada informasi tentang investasi, tetapi diketahui bahwa proyek ini diinkubasi oleh Amber Group.

Dalam panduan ini, kami akan melihat lebih dekat aktivitas tersebut dan menunjukkan interaksi langkah demi langkah dengan platform.

  1. Kunjungi situs web dan hubungkan dompet Anda, klik Deposit dan setorkan dana menggunakan jaringan pilihan Anda:
Kami melakukan deposit. Data: EdgeX.
  1. Di bagian Perpetuals, pilih pasangan perdagangan, konfigurasikan, dan buka posisi dengan mengisi volume perdagangan:
Bagian Perpetuals. Data: EdgeX.
  1. Jika diinginkan, kami menyetorkan dana di tab eStrategy dengan APR 65%. Kami melacak poin dan statistik kami di bagian Portfolio dan XP:
Bagian eStrategy. Data: EdgeX.
  1. Kami juga berpartisipasi dalam acara Maru Week:
Halaman kampanye. Data: EdgeX.

Kampanye farm akan berlangsung selama lebih dari dua bulan. Akibatnya, jumlah pengguna baru yang aktif secara bertahap meningkat, jadi jika Anda berencana untuk mulai mengerjakan proyek ini, jangan tunda — persaingan hanya akan meningkat. Selain itu, ikuti acara Maru Week untuk mengurangi biaya atau menghasilkan keuntungan.

Ikuti proyek di media sosial agar Anda tidak melewatkan pembaruan penting apa pun.

Poin penting:

  • berdagang di platform;
  • kumpulkan poin.

Jika Anda memiliki pertanyaan saat menyelesaikan aktivitas, Anda dapat menanyakannya di obrolan Telegram kami.

Tautan berguna: Website | X | Discord

