EdgeX — farming poin dengan mata tertuju pada drop

EdgeX adalah bursa terdesentralisasi (DEX) yang saat ini menawarkan perdagangan futures perpetual dan sedang dalam proses transisi ke EDGE Chain, dengan perluasan fungsionalitas selanjutnya dan peluncuran perdagangan spot.

Pada saat penulisan, proyek ini sedang menjalani musim Pre-TGE, di mana tim akan mendistribusikan poin XP untuk aktivitas perdagangan secara mingguan hingga tanggal TGE. Tanggal TGE yang dijadwalkan adalah 31 Maret.

Tidak ada informasi tentang investasi, tetapi diketahui bahwa proyek ini diinkubasi oleh Amber Group.

Dalam panduan ini, kami akan melihat lebih dekat aktivitas tersebut dan menunjukkan interaksi langkah demi langkah dengan platform.

Kunjungi situs web dan hubungkan dompet Anda, klik Deposit dan setorkan dana menggunakan jaringan pilihan Anda: Kami melakukan deposit. Data: EdgeX. Di bagian Perpetuals, pilih pasangan perdagangan, konfigurasikan, dan buka posisi dengan mengisi volume perdagangan: Bagian Perpetuals. Data: EdgeX. Jika diinginkan, kami menyetorkan dana di tab eStrategy dengan APR 65%. Kami melacak poin dan statistik kami di bagian Portfolio dan XP: Bagian eStrategy. Data: EdgeX. Kami juga berpartisipasi dalam acara Maru Week: Halaman kampanye. Data: EdgeX. Kami melakukan deposit. Data: EdgeX.Bagian Perpetuals. Data: EdgeX.Bagian eStrategy. Data: EdgeX.Halaman kampanye. Data: EdgeX.