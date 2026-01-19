PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

BursaDEX+
Penulis: PANews
2026/01/19 22:10
PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X-nya bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan pasokan maksimum kini telah disesuaikan menjadi 400 juta token CAKE.

