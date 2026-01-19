Harga Ethereum Naik 2% Setelah Vitalik Buterin Mendesak Protokol yang Disederhanakan

Harga Ethereum telah melonjak 2% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada $3,350 setelah co-founder Vitalik Buterin menyerukan penyederhanaan besar protokol.

Buterin memperingatkan bahwa kompleksitas Ethereum yang meningkat, didorong oleh penambahan fitur baru yang berkelanjutan tanpa menghapus fitur yang sudah usang, menimbulkan ancaman terhadap ketidakbergantungan pada kepercayaan, kedaulatan diri, dan keberlanjutan jangka panjang. Menurutnya, bahkan sistem yang sangat terdesentralisasi dengan langkah-langkah keamanan yang kuat dapat gagal jika basis kodenya menjadi terlalu rumit bagi pengguna untuk memahami atau membangun kembali secara mandiri.

Buterin menyoroti tiga risiko utama yang disebabkan oleh pembengkakan protokol. Pertama, pengguna terpaksa mengandalkan para ahli, atau "pendeta tinggi," untuk menjelaskan cara kerja sistem, yang melemahkan kepercayaan. Kedua, Ethereum gagal dalam "walkaway test," karena membangun kembali klien berkualitas tinggi akan hampir mustahil jika tim pengembang menghilang. Ketiga, kedaulatan diri dikompromikan karena bahkan pengguna yang terampil secara teknis tidak dapat sepenuhnya memeriksa atau memahami sistem tersebut.

Buterin Menyerukan "Garbage Collection" Ethereum

Untuk mengatasi tantangan ini, Buterin mendesak pengembang Ethereum untuk memperkenalkan "garbage collection," sebuah proses yang bertujuan menyederhanakan protokol. Ini melibatkan penghapusan fitur yang jarang digunakan, mengurangi baris kode, membatasi ketergantungan pada primitif kriptografi yang kompleks, dan memperkenalkan aturan tetap, atau invarian, untuk membuat perilaku klien lebih dapat diprediksi. Dia menunjuk pada peningkatan sebelumnya, seperti pergeseran Ethereum dari proof-of-work ke proof-of-stake dan reformasi biaya gas baru-baru ini, sebagai contoh penyederhanaan yang efektif.

Perubahan di masa depan dapat memindahkan fitur yang kurang penting ke dalam smart contract, meringankan beban pengembang klien sambil mempertahankan keamanan jaringan. Sebaliknya, CEO Solana Labs Anatoly Yakovenko berpendapat bahwa blockchain harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pengembang. Dia menekankan bahwa iterasi konstan sangat penting untuk kelangsungan hidup Solana, bahkan jika tidak ada satu tim pun yang mendorong perubahan tersebut. Buterin, bagaimanapun, menegaskan bahwa Ethereum pada akhirnya harus mencapai keadaan di mana ia dapat beroperasi dengan aman dan dapat diprediksi selama beberapa dekade tanpa intervensi pengembang yang berkelanjutan.

Harga Ethereum Menatap Kenaikan Setelah Rebound dari Support Kunci

Grafik Ethereum 4 jam menunjukkan tanda-tanda jelas momentum bullish. Harga baru-baru ini memantul dari level support kuat di sekitar $2,950–$3,000, yang telah bertahan beberapa kali selama sebulan terakhir. Support ini telah bertindak sebagai fondasi yang solid, memungkinkan Ethereum pulih dari penurunan sebelumnya.

Sebelum rebound ini, Ethereum bergerak dalam saluran bearish, membuat lower lows dan lower highs. Breakout baru-baru ini di atas saluran ini menandai pembalikan tren kunci, menandakan bahwa pembeli sedang mendapatkan kembali kendali. Antara 10 Januari dan 16 Januari, pola rounded bottom berkembang, yang sering menandakan pergeseran dari sentimen bearish ke bullish.

Pola ini mencerminkan periode akumulasi, di mana penjual secara bertahap kehilangan pengaruh dan pembeli mulai mendapatkan momentum. Rounded bottom sekarang mendukung konsolidasi harga di atas $3,300, menunjukkan bahwa pasar telah stabil dan sedang mempersiapkan diri untuk potensi keuntungan lebih lanjut.

ETHUSDT Analysis Source: Tradingview

Pada sisi atas, ada zona resistance yang jelas antara $3,350 dan $3,400. Ethereum telah menguji area ini beberapa kali tetapi kesulitan untuk menembus di atasnya secara meyakinkan. Saat ini, harga berkonsolidasi tepat di bawah zona ini, membentuk potensi landasan untuk pergerakan naik berikutnya.

Breakout yang dikonfirmasi di atas $3,400 dapat membuka pintu ke zona reward di dekat $3,550–$3,600, mewakili target kemungkinan berikutnya bagi trader bullish. Analisis RSI semakin mendukung pandangan positif ini. Relative Strength Index berada di sekitar 59, di bawah level overbought, menunjukkan masih ada ruang bagi Ethereum untuk bergerak lebih tinggi sebelum menghadapi tekanan jual. RSI telah terus menguat setelah pulih dari penurunan sebelumnya, menyoroti momentum pembelian yang berkembang di pasar.

