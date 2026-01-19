NYSE Mempersiapkan Platform Trading 24/7 untuk Saham Tertoken

Melalui perusahaan induknya, Intercontinental Exchange, bursa tersebut telah mengumumkan pengembangan platform yang dirancang untuk perdagangan dan penyelesaian on-chain sekuritas tertoken, tunduk pada persetujuan regulasi. Alih-alih memposisikan ini sebagai eksperimen digital mandiri, NYSE membingkai platform ini sebagai evolusi alami dari infrastruktur pasar yang ada.

Poin-Poin Penting NYSE membangun platform teregulasi untuk perdagangan dan penyelesaian on-chain sekuritas tertoken, memposisikan tokenisasi sebagai peningkatan pasar inti daripada proyek sampingan.

Saham tertoken dirancang untuk sepenuhnya dapat dipertukarkan dengan ekuitas tradisional, termasuk dividen dan hak tata kelola, mempertahankan perlindungan investor yang ada.

Strategi ICE yang lebih luas mengarah pada pasar 24/7, jaminan tertoken, dan uang digital, menandakan pergeseran jangka panjang dalam cara kliring, pendanaan, dan penyelesaian mungkin beroperasi secara global.

Inisiatif ini mencerminkan pengakuan yang lebih luas bahwa sistem berbasis blockchain dapat hidup berdampingan dengan perlindungan pasar tradisional. Dengan menambatkan platform dalam ekosistem NYSE, ICE menandakan bahwa tokenisasi tidak lagi dipandang sebagai periferal terhadap pasar modal, tetapi sebagai peningkatan potensial untuk cara sekuritas diterbitkan, diperdagangkan, dan diselesaikan.

Bagaimana platform perdagangan tertoken dirancang untuk bekerja

Pada tingkat teknis, platform ini menggabungkan mesin pencocokan Pillar NYSE dengan sistem pasca-perdagangan berbasis blockchain. Struktur hybrid ini dimaksudkan untuk mempertahankan standar kinerja, keandalan, dan keadilan bursa tradisional sambil memperkenalkan fitur asli pasar digital. Ini termasuk perdagangan 24/7, penyelesaian hampir instan, pesanan berukuran langsung dalam dolar, dan pendanaan berbasis stablecoin.

Yang penting, sistem ini dibangun dengan dukungan multi-chain untuk penyelesaian dan kustodi, memungkinkan fleksibilitas saat standar blockchain berkembang. Akses ke venue akan tetap non-diskriminatif, dengan distribusi melalui broker-dealer yang memenuhi syarat, menjaganya selaras dengan prinsip struktur pasar yang ada daripada menciptakan pasar tertutup atau kripto-native.

Saham tertoken dengan hak pemegang saham penuh

Elemen sentral dari rencana NYSE adalah fungibilitas. Saham tertoken yang diperdagangkan di venue baru akan setara secara ekonomi dengan sekuritas yang diterbitkan secara tradisional. Pemegang saham tertoken masih akan menerima dividen dan mempertahankan hak tata kelola, memperkuat bahwa ini bukan kelas aset terpisah tetapi representasi digital baru dari kepemilikan mendasar yang sama.

Platform ini juga dirancang untuk mendukung dua model sekaligus: versi tertoken dari saham yang sudah diterbitkan dan sekuritas yang diterbitkan secara native dalam bentuk digital. Pendekatan ganda ini memungkinkan penerbit untuk bereksperimen dengan penerbitan on-chain sambil mempertahankan kompatibilitas dengan pasar ekuitas yang ada.

Kliring, jaminan, dan dorongan menuju pasar 24/7

Platform sekuritas tertoken sesuai dengan strategi digital ICE yang lebih luas, yang mencakup mempersiapkan infrastruktur kliring untuk perdagangan berkelanjutan. Salah satu kendala terbesar di pasar saat ini adalah ketidaksesuaian antara permintaan perdagangan global 24 jam dan jam perbankan yang terbatas. ICE mengatasi ini dengan mengeksplorasi integrasi jaminan tertoken dan uang digital.

Untuk mendukung pergeseran ini, ICE bekerja dengan lembaga keuangan besar seperti BNY dan Citi pada deposit tertoken. Deposit ini akan memungkinkan anggota kliring untuk memindahkan dana, memenuhi persyaratan margin, dan mengelola likuiditas di luar jendela perbankan tradisional dan di berbagai yurisdiksi dan zona waktu.

Apa artinya ini bagi pasar dan investor

Jika disetujui oleh regulator, platform NYSE dapat secara material mengubah cara pasar ekuitas beroperasi. Penyelesaian on-chain memiliki potensi untuk mengurangi risiko counterparty, mempersingkat siklus penyelesaian, dan membebaskan modal yang saat ini terkunci dalam proses kliring multi-hari. Seiring waktu, ini dapat menurunkan risiko sistemik sambil meningkatkan efisiensi modal, terutama selama periode tekanan pasar.

Pengenalan perdagangan ekuitas 24/7 juga menantang asumsi lama tentang jam pasar, pembentukan likuiditas, dan penemuan harga. Meskipun adopsi kemungkinan akan dimulai dengan peserta institusional, model ini dapat secara bertahap mempengaruhi bagaimana pasar global menyusun akses perdagangan dan penyelesaian di masa depan.

Kepemimpinan menandakan pergeseran struktural jangka panjang

Presiden NYSE Group Lynn Martin telah membingkai langkah ini sebagai kelanjutan dari sejarah reinvensi bursa, menekankan bahwa solusi on-chain sepenuhnya harus dipasangkan dengan standar regulasi yang kuat dan perlindungan investor. Dari perspektif ICE, Wakil Presiden Inisiatif Strategis Michael Blaugrund telah menggambarkan sekuritas tertoken sebagai langkah penting menuju pengoperasian perdagangan, penyelesaian, kustodi, dan pembentukan modal langsung on-chain.

Secara keseluruhan, pernyataan-pernyataan ini menunjukkan proyek ini tidak ditujukan untuk gangguan jangka pendek, tetapi untuk meletakkan dasar bagi transformasi bertahap infrastruktur pasar global.

