NYSE Meluncurkan Platform Trading Sekuritas Tokenisasi 24/7

Bursa Saham New York (NYSE) mengatakan pada 19 Januari bahwa mereka sedang mengembangkan platform untuk perdagangan 24/7 dan penyelesaian on-chain atas ekuitas dan ETF yang terdaftar di AS yang ditokenisasi. NYSE akan mencari persetujuan regulasi sebelum peluncuran.

Desain Perdagangan Sekuritas Tokenisasi NYSE

NYSE, yang dimiliki oleh Intercontinental Exchange (ICE), membingkai produk ini sebagai hybrid dari struktur mikro pasar yang ada dan rel token. Desain ini menggabungkan mesin pencocokan Pillar yang ada dengan sistem pasca-perdagangan berbasis blockchain. Selain itu, platform ini dapat mendukung beberapa chain untuk penyelesaian dan penyimpanan, demikian menurut rilis tersebut.

Pengumuman yang sama menyatakan bahwa platform ini menargetkan penyelesaian instan, pendanaan berbasis stablecoin, dan pesanan berukuran dalam jumlah dolar, bersama dengan perdagangan saham fraksional untuk ekuitas dan ETF yang ditokenisasi.

Struktur yang dijelaskan NYSE mempertahankan ekonomi pemegang saham tradisional. Saham tokenisasi di platform baru akan tetap dapat dipertukarkan dengan sekuritas yang diterbitkan secara tradisional. Pemegang token mereka akan menerima dividen dan hak tata kelola.

Selain itu, NYSE bekerja sama dengan bank-bank besar, BNY dan Citi, untuk mendukung deposit tokenisasi di seluruh lembaga kliring ICE. Oleh karena itu, anggota kliring dapat memindahkan uang di luar jam perbankan untuk memenuhi permintaan margin dan pendanaan di berbagai zona waktu.

Dampak Pasar yang Lebih Luas

ICE diperdagangkan pada $173,98 (+0,43%) pada tape terbaru yang tersedia. Bank mitra yang disebutkan dalam pembangunan termasuk BNY Mellon (BK) di $121,33 (-2,16%) dan Citigroup (C) di $118,04 (+0,50%).

Saham ICE pada 19 Januari | Sumber: Google Finance

Platform NYSE tokenisasi 24×7 menggeser kendala dari apakah mesin pencocokan dapat berjalan ke apakah broker-dealer, alur kerja CCP (Central Counterparty), dan kaki kas dapat melakukan kliring pada pukul 03:00 ET. Keterkaitan eksplisit ICE dengan pendanaan stablecoin dan deposit tokenisasi terlihat seperti strategi untuk mobilitas margin akhir pekan, bersaing dengan jalur kredit prime brokerage.

Sinyal perdagangan nyata pertama akan datang dari urutan pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan teks aturan apa pun yang menyentuh jendela risiko CCP.

Dalam berita terbaru, DTC (US Depository Trust Company) mengatakan bahwa SEC menerbitkan Surat No-Action pada 11 Desember 2025, yang mengesahkan layanan tokenisasi untuk aset tertentu yang disimpan DTC. Kesiapan produksi ditargetkan untuk paruh kedua 2026.

Sementara itu, ada tekanan paralel pada perdagangan ekuitas jam diperpanjang, termasuk dorongan Nasdaq untuk 23 jam sehari, lima hari seminggu.

Postingan NYSE Unveils 24/7 Tokenized Securities Trading Platform muncul pertama kali di Coinspeaker.