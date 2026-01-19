Jaringan Paradex Down Akibat Kesalahan Maintenance yang Memicu Rollback Darurat

TLDR

Paradex memutar balik rantainya setelah kesalahan pemeliharaan mengganggu saldo

Gangguan jaringan memaksa Paradex untuk membalikkan perdagangan dan likuidasi

Paradex menghentikan layanan saat insinyur memulihkan rantai ke blok yang aman

Kesalahan pemeliharaan memicu rollback dan memicu reaksi keras pengguna di Paradex

Paradex memulihkan status jaringan setelah kegagalan pemeliharaan appchain kritis

Paradex menghadapi gangguan besar hari ini setelah kesalahan pemeliharaan memaksa rollback jaringan untuk melindungi saldo platform. Bursa menghentikan beberapa layanan dan mengembalikan status rantainya ke blok terakhir yang dikonfirmasi. Insiden tersebut menempatkan Paradex di bawah pengawasan ketat saat pengguna menunggu pemulihan layanan penuh.

Paradex Memutar Balik Rantai Setelah Kegagalan Pemeliharaan Kritis

Paradex memulai rollback karena masalah pemeliharaan database merusak beberapa komponen di seluruh sistem appchain-nya. Tim memulihkan jaringan ke ketinggian blok 1604710 untuk memastikan status akun yang benar. Rollback membalikkan perdagangan, likuidasi, dan peristiwa pendanaan yang dicatat selama periode yang terkena dampak.

Bursa mengonfirmasi bahwa layanan UI, API, blockchain, bridge, dan RPC tetap offline selama pemulihan. Insinyur terus memulihkan setiap komponen sambil menekankan bahwa dana pengguna tetap utuh. Namun pembatalan paksa sebagian besar pesanan terbuka meningkatkan kekhawatiran pengguna di seluruh komunitas.

Banyak pengguna mengeluh tentang peluang perdagangan yang terlewat dan likuidasi tak terduga selama gangguan. Yang lain berpendapat bahwa gangguan tersebut menyoroti risiko operasional yang dihadapi oleh rollup berkinerja tinggi yang masih muda. Paradex mempertahankan bahwa rollback menawarkan jalur tercepat ke operasi normal.

Reaksi Komunitas Meningkat Saat Paradex Mendorong Pemulihan

Keputusan untuk memutar balik rantai mendapat reaksi beragam di platform sosial. Beberapa pengguna menuntut kompensasi untuk kerugian yang disebabkan oleh peristiwa kesalahan harga sementara. Yang lain mempertanyakan keandalan Paradex setelah mengamati gangguan yang begitu parah.

Rollback terus berlanjut meskipun ada resistensi dari pemangku kepentingan dan pengguna. Tim berpendapat bahwa masalah terkait pemeliharaan membenarkan tindakan tersebut karena rollback mencegah ketidaksesuaian akun jangka panjang. Insiden ini berbeda dari kegagalan yang didorong oleh eksploitasi yang terlihat di jaringan lain.

Gangguan ini terjadi setelah kesalahan harga sebelumnya yang secara singkat menampilkan bitcoin di nol pada platform. Perubahan harga mendadak memicu likuidasi luas sebelum harga normal kembali. Paradex mengakui kesalahan tersebut dan mengaitkannya dengan kegagalan pemeliharaan yang lebih luas.

Latar Belakang Operasional dan Konteks di Balik Posisi Paradex

Paradex beroperasi sebagai bursa futures perpetual terdesentralisasi yang dibangun di Starknet. Proyek ini menawarkan perdagangan non-custodial dan mengandalkan appchain khususnya untuk kinerja. Namun, insiden tersebut mengekspos kelemahan yang muncul selama pemeliharaan di jaringan yang sedang berkembang.

Tim di balik Paradex mencakup kontributor yang sebelumnya terkena dampak keruntuhan FTX. Mereka membangun kembali operasi sambil memposisikan Paradex sebagai pusat peluang potensial bagi pengguna yang terdampak. Namun gangguan hari ini menggambarkan tantangan berkelanjutan dengan sistem derivatif terdesentralisasi berkecepatan tinggi.

Layanan terus kembali online saat rollback selesai di seluruh lapisan sistem. Paradex menyatakan bahwa semua akun dan posisi akan kembali ke status pra-pemeliharaan mereka. Bursa merencanakan pembaruan tambahan saat komponen yang tersisa pulih.

Postingan Paradex Network Down as Maintenance Error Sparks Emergency Rollback pertama kali muncul di CoinCentral.