Kazakhstan Membatasi Perdagangan Kripto Hanya untuk Koin yang Disetujui Bank Sentral

Kepala Negara Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, telah memberlakukan undang-undang mengenai Bank dan Aktivitas Perbankan di Republik Kazakhstan, yang menetapkan kerangka regulasi komprehensif untuk aset digital.

Undang-undang ini memberikan otoritas kepada bank sentral negara untuk menentukan mata uang kripto mana yang dapat diperdagangkan di bursa yang diatur.

Undang-undang tersebut, yang dirinci dalam dokumen resmi terbaru, mencakup lebih dari lima amandemen dan penambahan berbeda terhadap berbagai undang-undang yang mengatur regulasi pasar keuangan, komunikasi, dan prosedur kebangkrutan.

Undang-undang ini juga memperkenalkan kerangka regulasi komprehensif untuk aset keuangan digital, sambil memperketat kontrol terhadap mata uang kripto "tanpa jaminan", seperti Bitcoin dan Ethereum.

Kazakhstan Memperkenalkan Kerangka Aset Digital Tiga Tingkat

Perkembangan signifikan adalah otorisasi dan pengenalan regulasi aset keuangan digital sebagai kelas aset baru di Kazakhstan.

Struktur regulasi baru mengkategorikan aset keuangan digital ke dalam tiga jenis berbeda, masing-masing tunduk pada mekanisme pengawasan yang berbeda.

Diterjemahkan dari bahasa Rusia. | Sumber Gov.kz

Stablecoin yang didukung oleh mata uang fiat akan berada di bawah persyaratan Bank Nasional yang mengatur penerbitan, peredaran, dan penukaran mereka.

Aset keuangan digital yang didukung oleh instrumen keuangan, hak properti, barang, atau aset berwujud lainnya mewakili kategori kedua, sementara instrumen keuangan yang diterbitkan secara elektronik di platform digital mencakup tingkat ketiga.

Operator platform digital akan berfungsi sebagai entitas pasar keuangan berlisensi baru yang berwenang untuk menerbitkan aset ini, tunduk pada persyaratan instrumen keuangan tradisional, termasuk protokol manajemen risiko dan standar perlindungan investor.

Selain itu, undang-undang ini menangani kategori aset digital lainnya, "aset digital tanpa jaminan," yang mengacu pada mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH).

Undang-undang ini mengatur pembentukan organisasi bursa mata uang kripto, yang akan dilisensikan dan diawasi oleh Bank Nasional.

Untuk melindungi investor, Bank Nasional akan menetapkan daftar mata uang kripto yang disetujui untuk beredar, bersama dengan batasan operasional dan pembatasan pada bursa kripto.

Untuk tujuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, bursa kripto dan peserta infrastruktur pasar aset digital diklasifikasikan di antara entitas yang tunduk pada pemantauan keuangan.

Penegakan Agresif Terhadap Operasi Ilegal

Dorongan regulasi Kazakhstan mengikuti bulan-bulan tindakan penegakan intensif terhadap aktivitas kripto yang tidak sah.

Otoritas menutup 130 bursa kripto ilegal pada Oktober 2024, menyita aset virtual senilai $16,7 juta yang diduga mencuci hasil kejahatan.

Hanya platform yang dilisensikan oleh Otoritas Layanan Keuangan Astana dan terintegrasi dengan bank lokal yang dapat beroperasi secara legal di bawah Undang-Undang Aset Digital.

Penindakan meluas melampaui bursa hingga 81 kelompok pencairan bayangan yang ditemukan dengan omset gabungan mencapai 24 miliar KZT ($43 juta) pada tahun 2024.

Wakil Ketua Badan Pemantauan Keuangan, Kairat Bizhanov, mengidentifikasi ATM sebagai kerentanan kritis, mencatat bahwa penarikan tunai mencapai total 13,2 triliun KZT ($24,1 miliar), 1 triliun lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Transaksi anonim menggunakan kartu bank milik nominee memungkinkan penjahat, termasuk penipu siber dan pengedar narkoba, untuk beroperasi tanpa identifikasi pengirim atau penerima.

Sepanjang tahun 2023 dan 2024, Badan Pemantauan Keuangan memblokir lebih dari 3.500 bursa kripto online ilegal dengan berkoordinasi dengan Komite Keamanan Nasional dan Kementerian Budaya dan Informasi.

Pada tahun 2024 saja, regulator menutup 36 exchanger ilegal yang menangani total 60 miliar tenge ($112 juta) dalam omset, sementara Kazakhstan secara resmi memblokir situs web Coinbase karena melanggar regulasi aset digital.

Kazakhstan Memberikan Lampu Hijau untuk Bank Kripto dan Dana Cadangan Nasional

Meskipun ada langkah-langkah penegakan yang ketat, Kazakhstan secara bersamaan menjajaki inisiatif aset digital yang progresif.

Perdana Menteri Olzhas Bektenov mengumumkan rencana untuk meluncurkan bank kripto sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dan teregulasi.

Institusi-institusi ini akan menawarkan layanan pertukaran aset digital, solusi penyimpanan yang aman, dan pemrosesan transaksi melalui penyedia infrastruktur, termasuk platform aset digital, kustodian, broker, dan dealer.

Kazakhstan juga bermaksud untuk mendirikan dana cadangan mata uang kripto nasional senilai antara $500 juta dan $1 miliar pada awal tahun 2026, menurut laporan Bloomberg.

Inisiatif ini mewakili salah satu langkah paling ambisius Asia Tengah untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam portofolio investasi yang dikelola negara, meskipun otoritas telah mengindikasikan bahwa dana tersebut akan menghindari eksposur langsung terhadap mata uang kripto yang volatil seperti Bitcoin dan mengadopsi pendekatan investasi yang hati-hati.