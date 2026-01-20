Bitcoin Mencapai $0 di Paradex Setelah Gangguan Starknet — Likuidasi Massal Memaksa Rollback

Bitcoin sempat terlihat diperdagangkan pada harga nol di Paradex pada Minggu dini hari setelah kegagalan teknis selama pemeliharaan terjadwal memicu likuidasi massal di seluruh bursa futures perpetual terdesentralisasi, memaksa tim untuk mengumumkan rollback chain langka guna membalikkan kerusakan.

Insiden terjadi tak lama setelah Paradex melakukan pemeliharaan database sekitar pukul 4:30 pagi waktu London.

Dalam beberapa menit, trader mulai melaporkan bahwa harga di beberapa pasar perpetual, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana, telah anjlok ke tingkat mendekati nol.

Screenshot dan video yang dibagikan di media sosial menunjukkan banjir peringatan likuidasi melanda platform hampir bersamaan, menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga atau oracle feed bursa mengalami malfungsi selama pembaruan.

Peringatan berstempel waktu menunjukkan aktivitas paling intens terjadi sekitar 05:02 UTC pada 19 Januari 2026.

Di Balik Rollback Chain Paradex Setelah Likuidasi Massal

Selama jendela singkat itu, posisi long di berbagai pasar dilikuidasi pada harga yang ditampilkan sebesar $0,00.

Kontrak perpetual Bitcoin mengalami banyak likuidasi long pada harga nol, sementara beberapa posisi short ditutup pada harga pasar normal mendekati $92.600, menunjukkan masalah yang secara tidak proporsional mempengaruhi satu sisi order book.

Penetapan ulang harga mendadak secara otomatis memaksa posisi leverage ditutup untuk mencegah saldo negatif, memperbesar kerusakan dalam hitungan detik.

Sekitar tiga jam setelah kejadian, direktur teknik Paradex Clement Ho menyapa pengguna di Telegram, mengonfirmasi bahwa tim telah mengidentifikasi masalah dan akan memutar balik status chain ke blok 1.604.710, berstempel waktu pada 04:27:54 UTC.

Sumber: Clement

Ho mencatat bahwa blok ini mewakili status terakhir yang benar sebelum pemeliharaan dimulai. Paradex kemudian mengulangi pesan di situs webnya, menyatakan bahwa upaya pemulihan sedang berlangsung dan semua dana pengguna tetap aman.

Rollback dalam konteks ini berarti mengembalikan blockchain dan status sistem terkait ke titik sebelum transaksi yang salah terjadi, secara efektif membatalkan semua perdagangan, deposit, dan likuidasi yang terjadi setelah blok tersebut.

Meskipun pengguna yang dilikuidasi secara tidak tepat mungkin melihat posisi mereka dipulihkan, keuntungan apa pun yang diperoleh setelah titik rollback juga akan dihapus.

Tindakan seperti itu secara luas dianggap sebagai upaya terakhir dalam sistem terdesentralisasi karena merusak prinsip immutability yang dirancang untuk ditegakkan blockchain.

Paradex Memulihkan Layanan Setelah Pemadaman, Memperingatkan Pengguna tentang Penipuan Penyamaran

Paradex beroperasi di Starknet sebagai bursa futures perpetual terdesentralisasi dan telah tumbuh menjadi tempat yang besar untuk perdagangan derivatif on-chain.

Data dari DefiLlama menunjukkan platform memproses hampir $1,6 miliar dalam volume perdagangan sehari sebelum insiden dan memegang sekitar $225 juta dalam deposit pengguna.

Sumber: DefiLlama

CoinGecko melaporkan sekitar $652 juta dalam open interest selama 24 jam terakhir, dan selama periode 30 hari, Paradex berada di antara sepuluh bursa perps terdesentralisasi teratas, dengan lebih dari $37 miliar dalam volume perdagangan yang dilaporkan.

Setelah likuidasi, Paradex melaporkan pemadaman layanan di seluruh platform yang mempengaruhi antarmuka perdagangan, API, komponen blockchain, bridge, dan block explorer.

Sebagai bagian dari proses pemulihannya, bursa mengatakan akan membatalkan paksa semua order terbuka kecuali order take-profit dan stop-loss.

Pembaruan kemudian mengonfirmasi bahwa platform dan penarikan vault telah diaktifkan kembali, meskipun deposit dan penarikan untuk Gigavault akan tetap dijeda hingga 24 jam.

Tim juga mengeluarkan peringatan tentang akun dukungan palsu yang menyamar sebagai staf Paradex selama pemadaman, mendesak pengguna untuk hanya mengandalkan saluran resmi.

Insiden ini telah memperbarui pengawasan seputar risiko teknis di pasar derivatif on-chain, yang telah menghadapi serangkaian gangguan dalam beberapa bulan terakhir.

Aster, bursa perps teratas berdasarkan volume, telah mengalami kerugian berulang setelah menjadi target strategi perdagangan canggih, termasuk insiden berprofil tinggi pada September ketika terjadi lonjakan harga abnormal dalam kontrak perpetual XPL-nya.