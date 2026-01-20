NYSE Meluncurkan Platform Sekuritas Tertoken dengan Perdagangan 24/7 dan Penyelesaian Instan

TLDR:

Platform NYSE memungkinkan perdagangan berkelanjutan dengan penyelesaian instan menggunakan blockchain dan pendanaan stablecoin.

Saham yang ditokenisasi mempertahankan fungibilitas dengan sekuritas tradisional sambil menjaga hak tata kelola dan dividen.

ICE berkolaborasi dengan BNY dan Citi untuk mendukung deposit yang ditokenisasi di seluruh lembaga kliring untuk operasi 24/7.

Platform menggabungkan mesin pencocokan Pillar NYSE dengan penyelesaian multi-chain yang menunggu persetujuan regulasi.

New York Stock Exchange telah mengungkapkan rencana untuk membangun platform yang didedikasikan untuk perdagangan dan penyelesaian sekuritas yang ditokenisasi di jaringan blockchain.

Inisiatif ini, yang menunggu persetujuan regulasi, menandai ekspansi signifikan infrastruktur pasar tradisional ke wilayah aset digital.

Platform ini akan memanfaatkan mesin pencocokan Pillar NYSE bersama sistem pasca-perdagangan berbasis blockchain untuk memungkinkan operasi sepanjang waktu dan kemampuan penyelesaian instan.

Operasi Perdagangan 24/7 dengan Infrastruktur Blockchain

Platform NYSE memperkenalkan beberapa perubahan operasional pada perdagangan sekuritas konvensional. Perdagangan akan beroperasi secara terus-menerus tanpa jam pasar tradisional.

Penyelesaian terjadi secara instan daripada mengikuti siklus standar dua hari. Selain itu, investor dapat menempatkan pesanan dalam jumlah dolar alih-alih kuantitas saham. Sistem menerima mekanisme pendanaan stablecoin untuk transaksi.

Arsitektur teknis platform menggabungkan teknologi bursa yang terbukti dengan sistem buku besar terdistribusi.

Mesin pencocokan Pillar NYSE menangani eksekusi pesanan sementara jaringan blockchain mengelola fungsi penyelesaian dan kustodian.

Desainnya mendukung beberapa jaringan blockchain untuk fleksibilitas. Pendekatan hibrid ini mempertahankan protokol perdagangan yang mapan sambil menggabungkan kemampuan aset digital.

Saham yang ditokenisasi di venue baru akan mempertahankan fungibilitas dengan sekuritas yang diterbitkan secara tradisional. Pemegang saham mempertahankan hak tata kelola perusahaan standar dan hak dividen.

Platform ini juga akan mendukung sekuritas yang diterbitkan secara native sebagai token digital. Semua broker-dealer yang memenuhi syarat menerima akses non-diskriminatif di bawah struktur pasar yang diusulkan.

Evolusi Infrastruktur Kliring Melampaui Sekuritas

Intercontinental Exchange, perusahaan induk NYSE, memperluas strategi digitalnya di seluruh operasi kliring. Perusahaan mempersiapkan jaringan lembaga kliringnya untuk mengakomodasi siklus perdagangan berkelanjutan.

ICE mengoperasikan enam lembaga kliring secara global, termasuk fasilitas untuk produk energi dan credit default swaps. Institusi-institusi ini memproses triliunan dolar dalam transaksi setiap tahun.

BNY dan Citi berkolaborasi dengan ICE pada sistem deposit yang ditokenisasi di seluruh lembaga kliring. Pengaturan ini memungkinkan anggota kliring untuk mentransfer dana di luar jam perbankan konvensional.

Persyaratan margin dapat dipenuhi di berbagai zona waktu dan yurisdiksi. Kerangka kerja jaminan yang ditokenisasi mengatasi kendala operasional jendela penyelesaian tradisional.

Lynn Martin, Presiden NYSE Group, menyatakan bahwa bursa "memimpin industri menuju solusi on-chain sepenuhnya, berdasarkan perlindungan yang tak tertandingi dan standar regulasi yang tinggi."

Martin mencatat pendekatan ini bertujuan untuk "menikahkan kepercayaan dengan teknologi mutakhir" sambil memenuhi tuntutan masa depan digital. Michael Blaugrund, Wakil Presiden Inisiatif Strategis di ICE, menggambarkan dukungan untuk sekuritas yang ditokenisasi sebagai "langkah penting dalam strategi ICE untuk mengoperasikan infrastruktur pasar on-chain."

Platform sekuritas yang ditokenisasi menunggu tinjauan regulasi sebelum diluncurkan. Jadwal untuk persetujuan dan penerapan operasional tetap tidak ditentukan.

Inisiatif ini mewakili satu komponen dari strategi ICE yang lebih luas untuk memodernisasi infrastruktur pasar modal melalui integrasi blockchain.

The post NYSE Launches Tokenized Securities Platform with 24/7 Trading and Instant Settlement appeared first on Blockonomi.