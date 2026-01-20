OpenAI akan meluncurkan perangkat keras pertamanya di paruh kedua tahun 2026

OpenAI akan meluncurkan perangkat keras pertamanya pada paruh kedua tahun 2026. Kepala Christopher Lehane mencantumkan "perangkat" sebagai salah satu daya tarik besar yang akan datang untuk OpenAI di tahun 2026. Namun, tanggal penjualan yang pasti belum ditentukan.

Pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia 2026, Kepala Christopher Lehane mengisyaratkan bahwa ia melihat AI dalam perangkat sebagai inovasi masa depan yang akan membawanya ke dalam alat dan gadget sehari-hari orang.

Misteri perangkat kecil tanpa layar OpenAI

Sejak mengakuisisi perusahaan perangkat keras AI milik Jony Ive, CEO Sam Altman telah mengisyaratkan perangkat AI sederhana. Seperti yang dilaporkan oleh Cryptopolitan, studio desain yang didirikan oleh mantan kepala desain Apple Sir Jonathan "Jony" Ive diakuisisi seharga $6,5 miliar. Ia menggambarkan Ive, yang terkenal karena mendesain produk ikonik Apple seperti iPhone, iPad, iPod, dan MacBook Air, sebagai desainer terhebat di dunia.

Beberapa laporan menyiratkan bahwa perusahaan sedang mengembangkan perangkat kecil tanpa layar, mungkin wearable, yang dirancang untuk interaksi percakapan. Pengguna berasumsi bahwa perangkat tersebut mungkin berupa perangkat seukuran saku seperti pena yang terlihat seperti iPod Shuffle dan menggunakan kamera dan mikrofon untuk melakukan tugas AI seperti membuat catatan.

Yang lain berasumsi itu adalah perangkat berbentuk telur bernama "Sweetpea" yang memiliki ChatGPT yang selalu aktif untuk interaksi suara dan chip 2nm. CEO OpenAI Sam Altman sebelumnya menggambarkan produk tersebut lebih "damai" daripada smartphone dan mudah digunakan.

Altman menyatakan bahwa ambisi mereka adalah untuk melampaui era smartphone, ke dalam apa yang mereka sebut "ambient computing." Ia menyatakan bahwa wearable ringan akan digunakan untuk menginterpretasikan dan memproses dunia secara real time, menjawab pertanyaan dan menganalisis pemandangan dan suara tanpa hambatan layar atau keyboard tradisional.

Menurut Lehane, perangkat termasuk di antara prioritas tertinggi OpenAI di tahun 2026, dan pembaruan akan datang di akhir tahun. Tampaknya perusahaan belum siap untuk merilis produk mereka di pasar pada tahun 2026, tetapi hanya akan secara resmi memperkenalkan perangkat tersebut ke pasar konsumen. Diharapkan perangkat tersebut kemungkinan besar akan dikirim pada tahun 2027.

Lehane menambahkan bahwa 2026 akan menjadi tahun di mana AI mempercepat penelitian ilmiah, yang mengarah pada penemuan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ini dibangun berdasarkan kemajuan tahun lalu dalam AI agentic, yang memungkinkan bahkan non-coder untuk membuat program, membuka pintu bagi pengguna sehari-hari untuk memanfaatkan AI dengan cara yang sebelumnya terbatas pada spesialis.

OpenAI akan menambahkan iklan di tengah gugatan Musk tentang pelanggaran nirlaba

OpenAI telah mengkonfirmasi bahwa mereka berencana untuk mulai menguji iklan di ChatGPT untuk pengguna AS pada tingkat gratis dan Go. Perusahaan telah berjanji bahwa tingkat berbayar seperti Pro, Business, dan Enterprise akan tetap bebas iklan.

Perusahaan juga menyatakan bahwa pengguna perlu mempercayai bahwa respons ChatGPT "didorong oleh apa yang secara objektif berguna, tidak pernah oleh iklan." Perusahaan juga meyakinkan penggunanya bahwa percakapan tidak akan dibagikan atau dijual kepada pengiklan.

Inisiatif ini datang di tengah gugatan Elon Musk yang mengklaim bahwa organisasi tersebut melanggar misi nirlaba aslinya ketika direstrukturisasi menjadi entitas mencari untung. Menurut Cryptopolitan, Musk mencari ganti rugi sebesar $134 miliar dari OpenAI dan Microsoft.

Pengajuannya mengatakan bahwa ia menyediakan sekitar $38 juta, kira-kira 60% dari pendanaan awal OpenAI. Ia juga memberikan kredibilitas, merekrut staf, dan menghubungkan para pendiri dengan kontak kunci. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Musk berhak atas keuntungan yang dihasilkan OpenAI dan Microsoft melalui apa yang ia sebut penyalahgunaan kontribusi awalnya.

