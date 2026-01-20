Presiden Marcos Jr. menyaksikan peluncuran kemitraan Globe dan Starlink untuk konektivitas universal

Globe Telecom, operator jaringan seluler nomor satu di Filipina, adalah yang pertama memasarkan layanan satelit Direct to Cell (DTC) Starlink di negara ini dan Asia Tenggara, serta yang kedua di Asia. Mulai tahun ini, layanan terobosan bersejarah ini akan memungkinkan warga Filipina dengan ponsel LTE standar untuk mengakses layanan seluler seperti data esensial yang menawarkan video, suara dan pesan melalui aplikasi, serta pesan teks, di mana pun ada pandangan ke langit. Peluncuran bersejarah ini, yang disaksikan oleh Presiden Ferdinand Marcos, Jr., akan mengubah konektivitas di area di mana cakupan terestrial tidak tersedia atau sulit untuk diterapkan, terutama di negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 7.600 pulau.

Inisiatif penting ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Globe untuk berinvestasi dalam teknologi guna mendukung tujuan pemerintah untuk membawa konektivitas kepada semua warga Filipina. Dengan memanfaatkan konstelasi lebih dari 650 satelit orbit rendah Bumi milik Starlink, Globe akan membantu mengatasi kesenjangan cakupan seluler di seluruh wilayah terisolasi secara geografis dan kurang beruntung (GIDAs), menyediakan akses ke layanan pemerintah digital melalui Aplikasi eGov. Teknologi ini juga menjadikan konektivitas seluler universal sebagai esensi ketahanan bencana untuk memastikan bahwa tidak ada warga Filipina yang tertinggal offline selama bencana alam. Layanan ini dirancang untuk melengkapi infrastruktur terestrial yang ada, berfungsi sebagai lapisan cadangan yang tangguh ketika sinyal konvensional tidak dapat menjangkau pengguna.

Layanan satelit-ke-seluler bekerja dengan ponsel LTE standar, sehingga melayani komunitas yang kurang terlayani dan 4% sisanya dari populasi Filipina yang tinggal di area tanpa cakupan terestrial. Komunitas di area pedesaan dan maritim akan mendapatkan akses yang lebih andal ke konektivitas seluler, mendukung komunikasi dan inklusi digital. Pada saat cuaca ekstrem atau bencana alam, DTC akan membantu menjaga komunikasi esensial bagi individu yang terdampak dan petugas pertama, memperkuat ketahanan nasional dan mendukung kelangsungan bisnis.

"Kemitraan dengan Starlink ini menandai langkah bersejarah dalam misi kami untuk membangun bangsa yang inklusif digital," kata Carl Cruz, Presiden dan CEO Globe. "Konektivitas bukan lagi sebuah hak istimewa — ini adalah garis hidup dan utilitas modern yang memicu peluang individu dan kemajuan ekonomi nasional. Dengan memperluas jangkauan seluler melalui teknologi satelit, kami memastikan bahwa setiap warga Filipina, baik di kota-kota yang ramai atau di barangay yang paling terpencil, memiliki akses ke komunikasi esensial. Lebih dari sekadar menggunakan teknologi canggih, kemitraan ini adalah tentang inklusivitas, ketahanan, dan memberi setiap warga kesempatan untuk berkembang di era digital."

Layanan Direct to Cell Starlink adalah layanan nirkabel satelit-ke-seluler yang diluncurkan oleh SpaceX yang memberikan konektivitas di area terpencil di mana layanan terestrial tradisional tidak tersedia, hanya memerlukan ponsel LTE dan pandangan ke langit. Bertindak seperti menara seluler di luar angkasa, satelit Starlink terhubung dengan mulus di seluruh jaringan Starlink melalui laser ke titik mana pun di dunia, memungkinkan integrasi jaringan yang mirip dengan mitra roaming standar. Sudah menghubungkan lebih dari 12 juta pelanggan di 22 negara di enam benua, DTC Starlink telah terbukti vital dalam keadaan darurat, mengirimkan jutaan pesan SMS dan Peringatan Darurat Nirkabel ketika jaringan terestrial mati.

Starlink adalah penyedia cakupan 4G/LTE terbesar di dunia dan bermitra dengan Operator Jaringan Seluler di seluruh dunia. Dengan Globe sebagai mitranya di Filipina, Starlink Direct to Cell akan memberdayakan rumah tangga, bisnis, dan komunitas Filipina dengan konektivitas yang dapat diakses dan konsisten. Kolaborasi ini menggarisbawahi visi Globe akan Filipina yang lebih terhubung di mana setiap individu memiliki akses ke komunikasi esensial, terlepas dari lokasi atau keadaan.

Spotlight adalah bagian bersponsor BusinessWorld yang memungkinkan pengiklan untuk memperkuat merek mereka dan terhubung dengan audiens BusinessWorld dengan menerbitkan cerita mereka di situs Web BusinessWorld. Untuk informasi lebih lanjut, kirim email ke [email protected].

Bergabunglah dengan kami di Viber di https://bit.ly/3hv6bLA untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan dan berlangganan judul BusinessWorld dan dapatkan konten eksklusif melalui www.bworld-x.com.