Charles Hoskinson dari Cardano Menyerang CEO Ripple Terkait Undang-Undang Clarity yang 'Disabotase' – Mengapa?

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, telah secara terbuka mengkritik CEO Ripple Brad Garlinghouse, yang telah mendukung Digital Asset Market Clarity Act, sebuah RUU struktur pasar kripto AS yang telah menjadi kontroversial di industri.

Kontroversi ini menunjukkan kesenjangan berkelanjutan antara pemain kripto kunci mengenai apakah harus memiliki regulasi yang tidak sempurna daripada bertahun-tahun ketidakpastian, karena legislasi menunggu lebih lama untuk diberlakukan akibat kekhawatiran politik dan kebijakan yang semakin dalam.

Kritik Hoskinson muncul selama siaran langsung di X, di mana ia mempertanyakan mengapa Garlinghouse akan mendukung RUU yang, menurutnya, berisiko menyerahkan kembali otoritas regulasi kepada lembaga yang sebelumnya telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap industri.

Hoskinson mengatakan ia khawatir dengan argumen bahwa segala bentuk kejelasan lebih baik daripada tidak ada sama sekali, terutama ketika RUU tersebut akan memberdayakan institusi yang sama yang telah menggugat perusahaan kripto di masa lalu.

Ia membingkai masalah ini sebagai masalah kepercayaan, memperingatkan agar tidak menyerahkan kontrol kepada regulator yang, menurutnya, telah menunjukkan permusuhan terhadap sektor tersebut.

Hoskinson Meragukan CLARITY Act Dapat Bertahan Kuartal Ini

Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap dukungan publik Garlinghouse terhadap CLARITY Act, yang berupaya mengklarifikasi yurisdiksi regulasi antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas.

Garlinghouse telah menyatakan bahwa RUU tersebut tidak sempurna, tetapi meskipun disahkan, ini akan menjadi peningkatan dalam industri yang telah diselimuti ambiguitas hukum.

Ia telah menegaskan bahwa sektor kripto tidak mampu menunggu tanpa batas waktu untuk legislasi yang ideal, terutama karena pembuat undang-undang berupaya menggabungkan Clarity Act dengan proposal struktur pasar kripto yang lebih luas.

Keberatan Hoskinson melampaui teks RUU dan meluas ke lingkungan politik di sekitarnya. Ia telah menyalahkan kepemimpinan kebijakan kripto pemerintahan Trump, khususnya David Sacks, karena merusak momentum bipartisan awal RUU tersebut.

Hoskinson mengatakan bahwa apa yang dulunya memiliki peluang realistis untuk disahkan menjadi terkompromikan secara politik setelah keterlibatan Presiden Trump dalam meluncurkan koin meme, yang menurutnya mengubah diskusi regulasi menjadi teater partisan.

Hoskinson bahkan telah menyerukan Sacks untuk mengundurkan diri jika ia gagal membimbing legislasi melalui Kongres, dengan alasan bahwa jendela untuk pengesahan cepat tertutup.

Pendiri Cardano tersebut menyarankan bahwa kemungkinan pengesahan berkurang setiap minggu tanpa tindakan, karena prioritas yang bersaing dan kalkulasi politik mengambil alih di Washington.

Optimisme Bertemu Resistensi saat Para Pemimpin Kripto Tidak Setuju tentang RUU Clarity

Tidak semua pemimpin industri berbagi pesimisme Hoskinson, karena CEO Galaxy Digital Mike Novogratz telah mengatakan ia percaya RUU tersebut masih bisa bergerak maju dalam beberapa minggu, mengutip percakapan dengan pembuat undang-undang bipartisan yang tetap terlibat.

Pada saat yang sama, CEO Coinbase Brian Armstrong telah menjauhkan perusahaannya dari RUU dalam bentuk saat ini, menambahkan lapisan kompleksitas lain pada debat tersebut.

Armstrong mengkonfirmasi bahwa Coinbase menarik dukungannya atas kekhawatiran bahwa draft terbaru dapat membahayakan keuangan terdesentralisasi, membatasi penawaran saham yang ditokenisasi, dan melarang pembagian hasil stablecoin dengan pengguna.

Meskipun ia membantah klaim tentang perpecahan antara Coinbase dan Gedung Putih, Armstrong menyatakan bahwa bursa tersebut lebih memilih RUU ditunda daripada diberlakukan dengan apa yang ia sebut ketentuan yang merugikan inovasi dan konsumen.

Posisi Armstrong ini tampaknya lebih sesuai dengan kekhawatiran Hoskinson daripada dengan kekhawatiran Garlinghouse.

Para pembuat undang-undang kemudian menunda markup yang direncanakan dari RUU tersebut, menunjukkan bahwa negosiasi tetap belum terselesaikan.

Debat tersebut telah mengekspos ketegangan yang lebih luas dalam sektor kripto, dengan beberapa eksekutif mendorong kejelasan regulasi segera dan yang lain memperingatkan bahwa legislasi yang terburu-buru dapat mengukuhkan aturan restriktif selama bertahun-tahun.