Tether dan Bitqik Meluncurkan Program Edukasi Kripto Nasional di Laos

Tether dan Bitqik memprioritaskan edukasi untuk mendukung penggunaan Bitcoin dan stablecoin yang bertanggung jawab dalam pasar kripto Laos yang diatur ketat.

Tether dan Bitqik telah meluncurkan program edukasi kripto bersama di Laos yang berfokus pada Bitcoin dan stablecoin. Program ini akan berjalan hingga 2026 dan menargetkan pelajar, pengusaha, dan komunitas lokal di seluruh negeri. Penyelenggara mengatakan pelajaran akan berfokus pada kasus penggunaan di dunia nyata seiring meningkatnya minat terhadap aset digital di seluruh negara.

Dorongan Edukasi Kripto di Laos Menargetkan 10.000 Peserta

Tether telah bermitra dengan Bitqik, salah satu dari hanya dua bursa aset digital berlisensi di Laos. Bitqik beroperasi di bawah persetujuan dari Bank of Laos dan menyediakan layanan pialang dan perdagangan untuk mata uang kripto. Kedua perusahaan berbagi pandangan bahwa akses ke informasi yang jelas sangat penting sebelum aset digital dapat memainkan peran yang berarti dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Melalui kemitraan ini, pelajar akan memiliki akses ke materi pembelajaran online. Selain itu, acara tatap muka triwulanan akan diadakan di kota-kota besar, termasuk Vientiane, Pakse, Vang Vieng, dan Luang Prabang.

Sesi akan mencakup dasar-dasar Bitcoin, investasi yang bertanggung jawab, dan penggunaan stablecoin dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Penyelenggara mengatakan fokusnya adalah pada penjelasan yang jelas dan contoh praktis. Ini akan membantu peserta memahami cara kerja aset digital daripada mempromosikan perdagangan jangka pendek.

Lebih dari 10.000 orang diharapkan berpartisipasi melalui seminar, roadshow, dan konten online. Bitqik mengatakan tujuannya adalah membantu pengguna membuat keputusan yang tepat dan memahami manfaat serta risiko aset digital.

USDT Menjadi Pusat Perhatian dalam Dorongan Literasi Baru

Bagian kunci dari program ini berpusat pada USDT, stablecoin yang didukung dolar AS dari Tether. Konten edukasi akan menjelaskan bagaimana stablecoin berfungsi, mengapa stabilitas harga penting, dan bagaimana aset tersebut digunakan untuk pembayaran, tabungan, dan transfer.

Bitqik mengatakan stablecoin sudah menjadi lebih umum dalam keuangan digital lokal, terutama untuk transfer lintas batas. Program ini akan menguraikan penggunaan ini dalam bahasa yang jelas dan menjawab pertanyaan umum seputar kepercayaan dan transparansi.

"Inklusi keuangan bergantung pada pemahaman, bukan hanya akses," kata Paolo Ardoino, chief executive officer Tether. Ia menambahkan bahwa edukasi tingkat komunitas sangat penting untuk membantu orang berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan percaya diri.

Laos Mempertahankan Kontrol Ketat pada Perdagangan Kripto di Bawah Kerangka Regulasi Percontohan

Laos masih menguji pendekatannya terhadap mata uang kripto melalui kerangka regulasi percontohan yang membatasi perdagangan pada perusahaan berlisensi yang disetujui oleh Bank of Laos. Bitqik menerima lisensi operasinya pada Januari 2022 bersama LDX. Ini menempatkan kedua bursa di antara satu-satunya platform teregulasi yang diizinkan menawarkan perdagangan aset digital di negara tersebut.

Tantangan regulasi tetap ada di Laos meskipun ada kemajuan baru-baru ini. Financial Action Task Force menyampaikan kekhawatiran pada 2023 tentang pengawasan yang lemah terhadap aktivitas kripto di negara tersebut. Temuan ini menunjukkan keterbatasan dalam pemantauan dan kontrol.

Pada saat yang sama, otoritas lokal telah mengumumkan rencana untuk menutup operasi penambangan mata uang kripto pada awal 2026. Daya yang digunakan untuk penambangan diharapkan dialihkan ke pusat data dan proyek terkait teknologi lainnya.

Dalam lingkungan ini, upaya edukasi dipandang sebagai cara untuk mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan pemahaman di antara pengguna.

Fokus Jangka Panjang pada Penggunaan Kripto yang Terinformasi dan Bertanggung Jawab di Laos

Program Laos mengikuti kemitraan edukasi serupa yang diluncurkan oleh Tether di Thailand dan beberapa pasar Afrika. Dengan USDT bernilai sekitar $136 miliar, perusahaan semakin mengikat pertumbuhannya pada edukasi di ekonomi berkembang.

CEO Bitqik Virasack Viravong mengatakan kemitraan akan berjalan sepanjang 2026 dan mencakup kegiatan publik reguler. Ia mencatat bahwa akses yang lebih besar ke pengetahuan dapat membantu pengguna Laos mendekati aset digital dengan ekspektasi yang lebih jelas dan kesadaran risiko yang lebih baik.

Kedua perusahaan mengatakan tujuan jangka panjang adalah mendukung partisipasi yang terinformasi dalam keuangan digital, selaras dengan aturan lokal dan kebutuhan pasar.

