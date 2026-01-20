Dana Pensiun Louisiana LASERS Senilai $15,6 Miliar Memperoleh Eksposur Bitcoin Senilai $3,2 Juta Melalui Strategi

Dana pensiun negara bagian Louisiana (LASERS), sebuah program yang diwajibkan untuk semua pegawai negeri, dilaporkan telah mengumumkan eksposur tidak langsungnya terhadap Bitcoin BTC $93.049 Volatilitas 24j: 2,5% Kapitalisasi pasar: $1,86 T Vol. 24j: $44,57 B melalui pembelian 17.900 saham baru-baru ini di perusahaan perbendaharaan Bitcoin Strategy.

Menurut platform analitik data dan pelacakan Bitcoin, Bitcoin Treasuries, dana LASERS memiliki total nilai $15,6 miliar dengan saham Strategy ($MSTR) mencapai sekitar $3,2 juta.

Eksposur Pemerintah terhadap Bitcoin Terus Menjadi Tren

Dana LASERS bergabung dengan sejumlah program negara bagian lainnya, termasuk banyak dana pensiun, di seluruh AS yang memiliki eksposur terhadap Bitcoin baik secara langsung maupun melalui ETF atau saham proxy.

Meskipun eksposur dana Louisiana mungkin relatif kecil, yaitu $3,2 juta, ini merupakan kelanjutan dari tren ini dan dukungan diam-diam untuk Bitcoin sebagai aset perbendaharaan dari entitas pemerintah tingkat negara bagian lainnya di AS.

Seperti yang dilaporkan Coinspeaker pada Juni 2025, Texas menjadi negara bagian AS pertama yang menyetujui penambahan Bitcoin ke perbendaharaannya dan kemudian membeli BTC senilai $10 juta secara langsung. Banyak negara bagian lain mengikuti jejak dengan proposal untuk perbendaharaan Bitcoin mereka sendiri, termasuk Arizona, Michigan, Montana, dan Tennessee.

Dana Pensiun Biasanya Menghindari Eksposur Langsung

Dana seperti LASERS memiliki mandat untuk meningkatkan perbendaharaan mereka yang disertai dengan kewajiban fidusia yang ketat untuk membatasi eksposur terhadap volatilitas.

Akibatnya, sejumlah dana pensiun negara bagian telah membatasi eksposur mereka terhadap Bitcoin melalui ETF atau investasi di perusahaan keuangan yang berhubungan dengan kripto. Contohnya termasuk New York State Common Retirement Fund, California State Teachers' Retirement System, dan Florida Retirement System, yang masing-masing memiliki investasi signifikan di $MSTR.

Dalam ranah eksposur langsung, banyak perbendaharaan pensiun negara bagian, seperti dana pensiun Michigan dan Jersey City, telah berinvestasi besar-besaran di ETF Bitcoin. Namun sangat sedikit yang membeli BTC secara langsung. Houston Firefighters Relief and Retirement Fund (HFRR) menjadi berita utama pada tahun 2021 ketika mengumumkan investasi $25 juta di Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

Pada Januari 2026, HFRR tampaknya mengungguli hampir semua dana pensiun serupa lainnya di kelasnya dengan Bitcoin berada di atas $90K dibandingkan dengan harga pembelian awal dana sekitar $65K.

Postingan Dana Pensiun Louisiana Senilai $15,6B LASERS Memperoleh Eksposur Bitcoin $3,2M Melalui Strategy pertama kali muncul di Coinspeaker.