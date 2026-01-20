Chainlink Diuji saat BitMEX Ekspansi ke Perps Ekuitas 24/7

BitMEX telah membuat langkah berani di dunia pasar derivatif dengan mengintegrasikan Chainlink Data Streams pada mainnet Ethereum. Ini akan lebih meningkatkan penawaran Equity Perps-nya, sebuah produk yang menyediakan kontrak perpetual untuk saham-saham teratas di Amerika Serikat.

Fitur yang ditingkatkan ini akan memberikan akses pasar dan akurasi data yang mirip dengan pasar tradisional tetapi dalam ruang cryptocurrency.

Equity Perps kini telah aktif di BitMEX, dan trader dapat memperdagangkan pasar ekuitas AS tanpa terikat oleh jam pasar konvensional. Saham dan indeks yang diperdagangkan dari Senin hingga Jumat kini tersedia untuk diperdagangkan secara 24/7, termasuk Sabtu dan Minggu. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk pasar yang selalu terbuka, seperti halnya pasar crypto.

Dengan bantuan margin crypto seperti BTC atau USDT, trader dapat membuka posisi long dan short di pasar ekuitas tanpa perlu konversi dana, sehingga tetap berada dalam ekosistem yang sama. Hal ini memudahkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap peristiwa yang terjadi secara internasional, yang terjadi ketika pasar saham tutup.

Baca Juga: Struktur Bullish Ethereum Bertahan, Menargetkan Breakout $3.500

Chainlink Mendukung Trading Derivatif dengan Latensi Rendah

Komponen kunci dalam peluncuran ini adalah Chainlink Data Streams. Ini karena mampu memberikan latensi rendah dan tingkat presisi tinggi dalam data pasar. Sistem ini mampu memberikan pembaruan harga sub-detik. Hal ini penting dalam hal derivatif di pasar ekuitas.

Data streams penting dalam manajemen risiko selain untuk mengeksekusi perdagangan. Penggunaan jaringan oracle Chainlink penting dalam manajemen risiko karena transparan, mengurangi titik kegagalan tunggal. Spread tertimbang likuiditas antar harga meningkatkan akurasi data karena memberikan informasi tentang kedalaman pasar daripada hanya harga saja.

Hal ini telah menyebabkan terciptanya sistem trading yang dirancang untuk perdagangan profesional. Presisi dan ketersediaan tetap penting saat trader mulai memperdagangkan jumlah yang lebih besar dengan sistem yang lebih canggih yang melibatkan beberapa aset.

Visi yang Lebih Luas untuk Aset Dunia Nyata

Ini lebih dari sekadar pembaruan produk; ini adalah bukti visi yang lebih besar dari BitMEX untuk menggabungkan pasar derivatif crypto dengan eksposur ke aset dunia nyata. Equity Perps menghubungkan pasar tradisional ke pasar on-chain tanpa mengorbankan kinerja atau keamanan.

Menggunakan infrastruktur yang ada yang dirancang untuk institusi, BitMEX meningkatkan kepercayaan dalam derivatif ekuitas. Platform ini terus berkembang dengan aset non-crypto sambil mempertahankan keandalan dan transparansinya. Aset dunia nyata terus meningkat di pasar terdesentralisasi; data yang baik kini menjadi dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Baca Juga: Dogecoin Menandakan Pembalikan Tren, Menargetkan Breakout $0,16