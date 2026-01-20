FairMoney membayar bunga Rp7 miliar, menyalurkan pinjaman Rp150 miliar dalam satu tahun

FairMoney telah mengumumkan bahwa mereka menyalurkan lebih dari ₦150 miliar dalam bentuk pinjaman selama setahun terakhir. Perusahaan fintech ini juga mencatat total pembayaran bunga tabungan melebihi ₦7 miliar dalam periode yang sama.

FairMoney Microfinance Bank (MFB) memulai operasi pada tahun 2021 sebagai salah satu platform perintis di negara ini untuk akses kredit cepat. Sejalan dengan komitmennya untuk mendorong inklusivitas keuangan, institusi ini telah membuat kemajuan signifikan dalam menyalurkan pinjaman kepada individu maupun bisnis.

Selain memperluas akses ke keuangan, FairMoney telah berhasil meningkatkan operasinya, berkembang menjadi bank mikrofinansial berlisensi penuh. Kini perusahaan menawarkan rangkaian layanan komprehensif, termasuk rekening tabungan berbunga tinggi, deposito berjangka, rekening giro, kartu debit, dan solusi POS untuk bisnis, yang semuanya bertujuan untuk mendorong inklusivitas keuangan melalui kemudahan penggunaan dan tarif transaksi yang kompetitif.

Sebagai bank yang didukung teknologi, FairMoney memanfaatkan alat-alat canggih, termasuk AI dan algoritma pembelajaran mesin, untuk menganalisis data keuangan ekstensif dan data alternatif dari penggunaan smartphone dan informasi yang diberikan pengguna.

Dengan menciptakan skor kredit unik untuk menilai risiko, FairMoney memungkinkan pemberian pinjaman cepat tanpa agunan kepada segmen yang kurang terlayani, memastikan kelayakan kredit dievaluasi melampaui kriteria perbankan tradisional.

"Pencapaian rekor penyaluran pinjaman dan pembayaran tabungan kami selama setahun terakhir lebih dari sekadar angka; ini mewakili keteguhan kami yang tak tergoyahkan dalam mendukung ekosistem keuangan Nigeria," kata Henry Obiekea, Managing Director FairMoney MFB.

"Di FairMoney, kami didorong oleh pengetahuan bahwa platform kami menyediakan modal penting bagi individu untuk berkembang dan bisnis untuk berkembang lebih besar. Produk tabungan kami memberikan imbal hasil yang mengalahkan inflasi kepada pelanggan ritel maupun bisnis, memastikan pelestarian kekayaan yang sejati. Kami tetap berkomitmen penuh untuk menutup kesenjangan keuangan dan memberdayakan komunitas kami."

Beroperasi sebagai institusi berlisensi Central Bank of Nigeria (CBN), FairMoney mematuhi semua pedoman CBN dan diatur secara ketat untuk memastikan bahwa simpanan diasuransikan oleh Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC). Selain itu, bank memprioritaskan perlindungan data di bawah Nigeria Data Protection Regulation (NDPR) dan mempertahankan protokol keamanan tingkat perbankan.

Sepanjang tahun 2025, ekosistem keuangan Nigeria beroperasi di bawah kerangka strategis "Payment Systems Vision 2025" CBN, berhasil mengubah negara menuju ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan tanpa tunai.

Pada Oktober 2025, Nigeria mencatat lonjakan besar dalam pembayaran elektronik. Total transaksi e-payment mencapai rekor tertinggi, dengan transfer bank instan mencakup hampir 70% dari semua transaksi elektronik.

FairMoney berperan sebagai saluran, menciptakan jejak digital yang signifikan melalui penyaluran pinjaman dan pembayaran bunga tabungan kepada pelanggan.

"Upaya kami di tahun 2025 didefinisikan oleh komitmen teguh terhadap inklusivitas keuangan dan misi yang berpusat pada pelanggan yang berakar pada keadilan, pemberdayaan, dan kepercayaan konsumen," kata Obiekea. "Saat kami memasuki tahun 2026, kami tetap teguh dalam misi kami untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan serta ketahanan lanskap keuangan Nigeria."

