India menimbun perak pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan impor naik 400% dalam 1 tahun

India baru saja mengimpor perak senilai $5,9 miliar dalam empat bulan. Itu merupakan lonjakan 400% dari akhir 2024 dan lompatan 64% dari rekornya di tahun 2022. Dari 2013 hingga 2019, impor perak sekitar $1,5 miliar per tahun.

Permintaan perak negara tersebut didorong oleh pembeli perhiasan, investor batangan fisik, dan penggunaan industri berat dalam hal-hal seperti elektronik dan panel surya. India selalu menjadi salah satu pembeli perak terbesar secara global, tetapi tahun ini, negara tersebut bergerak dengan kecepatan penuh.

Nifty Metal Index menguat karena perak memimpin kenaikan di saham-saham India

Demam pembelian juga melanda pasar saham India. Nifty Metal Index, yang melacak perusahaan pertambangan dan logam, baru saja mencatat kuartal pembukaan terbaiknya sejak 2018. Indeks ini mengungguli Nifty 50, mendorong rasio logam-terhadap-indeks-utama ke titik tertinggi dalam 11 tahun. Saham-saham logam melesat, dan perak berada tepat di pusatnya.

Di sisi global, perak spot naik 5% menjadi $94,41 per ons, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $94,61. Harga kini telah naik lebih dari 32% sejak Januari. Namun meskipun harga mencatat rekor, permintaan India mendingin. Perak fisik mulai diperdagangkan dengan diskon ₹10.000 per kilo.

"Ada diskon ₹10.000 per kilo (kg) untuk batangan yang berlaku di pasar fisik di sini," kata Surendra Mehta, sekretaris nasional IBJA. Penetapan harga asosiasi miliknya digunakan oleh Reserve Bank of India untuk program obligasi emas berdaulatnya.

Surendra mengatakan dealer di Mumbai menawarkan perak dengan harga ₹292.628 per kg, meskipun biaya yang diserahkan adalah ₹302.628. Sementara itu, futures perak MCX melonjak 5,5% menjadi ₹3,03 lakh per kg pada hari Senin, menurut data dari Reuters.

Nippon India Silver ETF melonjak 5,66% menjadi ₹284,70 per gram, mendorong pengembalian YTD-nya menjadi 32,45%. Dalam setahun terakhir, ETF ini memberikan 225%. Sebagai perbandingan, indeks Nifty turun 2,15% sejauh tahun ini dan hanya berhasil 10,3% selama 12 bulan terakhir.

Aset ETF telah membengkak dari ₹15.339,21 crore pada Maret 2025 menjadi ₹72.907,44 crore pada akhir Desember 2025, menurut laporan Kotak Mutual Fund.

Keuntungan perak juga terlihat dalam pendapatan. Hindustan Zinc (perusahaan yang menguasai sekitar tiga perempat pasar seng India) mencatat lonjakan laba 46,2% di Q3. Labanya mencapai ₹39,16 miliar ($430,6 juta), naik dari ₹26,78 miliar tahun lalu.

Pendapatan naik 27,5%, dan produksi tambang dan olahan tumbuh masing-masing 4%, keduanya merupakan rekor tertinggi untuk kuartal Oktober hingga Desember.

Emas naik 1,7% menjadi $4.672,49 per ons, sementara futures emas AS naik 1,8% menjadi $4.677,70. Yen dan franc Swiss juga menguat. Platinum naik 1,5% menjadi $2.362,65, dan paladium naik 1,1% menjadi $1.819,99.

