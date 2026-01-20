ENS: Naik atau Turun? Analisis Skenario 19 Januari 2026

ENS berada di persimpangan kritis pada $9,67. Diperdagangkan dalam kisaran $9,04-$10,48 dengan penurunan 7,02% selama 24 jam terakhir, RSI di 40,74 dalam wilayah netral, dan tren jangka pendek menurun. Namun, terdapat 13 level kuat di berbagai timeframe (MTF); seimbang pada 1D, resistensi berat pada mingguan, membuat kedua skenario mungkin terjadi. Dalam analisis ini, kami akan memeriksa pemicu yang akan mempersiapkan trader untuk kedua arah.

Status Pasar Saat Ini

Harga ENS berada pada $9,67, dengan perubahan 24 jam sebesar -7,02% dan volume di $21,34M. Tren keseluruhan menurun; harga berada di bawah EMA20 ($10,27), MACD menunjukkan histogram negatif, dan resistensi Supertrend di $11,23 memberikan sinyal bearish. RSI di 40,74 tidak mendekati oversold, mempertahankan potensi pemulihan.

Support kritis: $9,6100 (skor 65/100), $8,7800 (64/100). Resistensi: $9,8220 (68/100), $10,5083 (65/100), $14,4285 (76/100). Analisis MTF (1D/3D/1W): 2 support/3 resistensi pada 1D, 2S/1R pada 3D, 1S/5R pada 1W dengan tekanan resistensi dominan di timeframe lebih tinggi. Didukung oleh penurunan volume, tetapi RSI netral membuat kedua breakout mungkin terjadi.

Skenario 1: Skenario Bullish

Bagaimana Skenario Ini Terjadi?

Skenario bullish terutama dipicu oleh penutupan di atas resistensi $9,8220. Disertai dengan peningkatan volume, RSI harus naik di atas 50 dan histogram MACD harus melintasi di atas garis nol. Setelah menembus EMA20 ($10,27), dorongan yang didorong momentum ke $10,5083 dapat diharapkan. Mempertahankan support 1D ($9,61) sangat penting dalam MTF; jika resistensi mingguan (5 level) diatasi, reli reaksi berantai dimulai. Lonjakan volume dan formasi candle hijau (hammer/doji reversal) memberikan konfirmasi. Stabilitas BTC ($93k+) mendukung skenario ini.

Invalidasi: Jika support $9,61 tembus, skenario menjadi tidak valid, dan momentum bearish mengambil alih.

Level Target

Target pertama $10,5083 (skor 65), kemudian $11,23 Supertrend, dan akhir $14,4285 (skor 76, potensi R/R tinggi). Target lebih tinggi menguji resistensi 1W; di atas $14,43 menandakan perubahan tren mingguan. Ekstensi Fibonacci dan level MTF mendukung target ini.

Skenario 2: Skenario Bearish

Faktor Risiko

Skenario bearish diaktifkan dengan penutupan di bawah support $9,61. Saat divergensi bearish MACD menguat, RSI turun di bawah 30 dan volume meningkat pada candle turun. Penolakan dari EMA20 + kelanjutan bearish Supertrend memicunya. Dalam MTF, tekanan resistensi mingguan 5 dan 3 resistensi pada 1D memfasilitasi breakout turun. Penarikan BTC ke support $92,933 membawa penjualan reaksi berantai di altcoin. Candle merah (engulfing/shooting star) dan lonjakan volume mengkonfirmasi.

Invalidasi: Jika resistensi $9,8220 tembus, skenario gagal, dan momentum bullish dimulai.

Level Perlindungan

Perlindungan pertama $8,7800 (skor 64), pada breakout target bearish $6,2939 (skor 22). Stop-loss diposisikan di bawah level bawah $8,78; support MTF (3D/1W) terkonsentrasi di sini. Koreksi lebih dalam (terendah sebelumnya) mungkin terjadi di bawah level ini.

Skenario Mana yang Harus Diperhatikan?

Pemicu utama: kisaran $9,61-$9,82 (support/resistensi). Pada breakout naik, perhatikan volume >$25M dan RSI>50; pada turun, peningkatan volume + MACD semakin dalam di bawah nol. Penutupan harian sangat penting, penembusan trendline 4H memberikan peringatan dini. Pergerakan BTC menentukan: favorit bull jika resistensi $93,866 tembus, bear jika $92,933 tembus. Waspada terhadap fakeout di kedua skenario – konfirmasi volume sangat penting.

Korelasi Bitcoin

ENS adalah altcoin yang sangat berkorelasi dengan BTC; meskipun tren naik BTC di $93.130, perubahan -2,40% dan Supertrend bearish menimbulkan risiko bagi altcoin. Jika support BTC $92.933/$90.950 tembus, ENS berakselerasi di bawah $9,61. Sebaliknya, jika BTC menembus resistensi $93.866-$95.535, skenario bullish ENS menguat. Peningkatan dominasi (Supertrend BTC bearish) dapat memicu penjualan altcoin – prioritaskan pemantauan level BTC. Data terperinci tersedia di Analisis Spot ENS dan Analisis Futures ENS.

Kesimpulan dan Catatan Pemantauan

Kisaran $9,61-$9,82 menentukan untuk ENS; kedua skenario didukung oleh level MTF. Trader, ukuran posisi dengan menghitung rasio risiko/imbalan (bull R/R: ~1:1,5 ke $14,43, bear ~1:0,8 ke $6,29). Daftar pantau: Perubahan volume, crossover RSI/MACD, band BTC $92k-$95k. Tandai level ini pada grafik dan ikuti aliran berita – volatilitas tinggi. Keputusan ada di tangan Anda; gabungkan analisis ini dengan evaluasi Anda sendiri.

Analisis ini menggunakan pandangan pasar dan metodologi dari Kepala Analis Devrim Cacal.