Bermuda membangun ekonomi nasional sepenuhnya onchain dengan Coinbase dan Circle

Bermuda baru saja menjadi negara pertama di dunia yang mengalihkan seluruh ekonominya ke on-chain. Ini bukan pilot. Ini nyata.

Pemerintah mengatakan pada hari Selasa di World Economic Forum bahwa setiap bagian ekonominya (layanan publik, bank, asuransi, pembayaran, dan bisnis sehari-hari) kini akan berjalan di rel blockchain, dibangun dengan bantuan Coinbase dan Circle.

Kedua perusahaan akan menangani backend. Mereka memberi Bermuda alat untuk memproses pembayaran digital, menerbitkan stablecoin, melatih regulator dan pengguna, serta membantu setiap jenis bisnis masuk ke on-chain. Itu termasuk toko-toko kecil, bank, dan lembaga pemerintah. Semua orang sedang di-onboard.

Pedagang Bermuda sudah dapat menerima pembayaran digital berbasis dolar secara instan, dengan biaya hampir nol. Sudah ada toko aktif di Bermuda yang melakukan ini. Pelanggan membayar dengan USDC, pedagang dibayar dalam hitungan detik, dan semua orang memenuhi aturan kepatuhan. Tidak ada yang menunggu tiga hari untuk transfer selesai. Tidak ada yang membayar 6% hanya untuk dibayar.

Pada tahun 2018, pulau ini mengesahkan Digital Asset Business Act, menjadikannya tempat pertama dengan kerangka kerja lengkap untuk bisnis kripto.

Airdrop dan forum masa lalu membantu membangun fondasi baru untuk Bermuda

Tahun lalu di Bermuda Digital Finance Forum, pemerintah, Circle, dan Coinbase memberikan 100 USDC kepada setiap peserta. Uang tersebut dapat digunakan di pedagang lokal baru yang baru saja mengintegrasikan pembayaran stablecoin. Lebih banyak bisnis mulai menerima dolar digital. Bank dan perusahaan asuransi bergabung. Penggunaan meningkat pesat.

Perdana Menteri David Burt mengatakan semuanya dibangun atas kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan perusahaan. "Dengan dukungan Circle dan Coinbase, dua perusahaan keuangan digital paling tepercaya di dunia, kami mempercepat visi kami untuk mengaktifkan keuangan digital di tingkat nasional. Inisiatif ini tentang menciptakan peluang, menurunkan biaya, dan memastikan warga Bermuda mendapat manfaat dari masa depan keuangan."

Jeremy Allaire, co-founder Circle, mengatakan mereka memperluas kemitraan saat Bermuda mengalihkan ekonominya ke rel digital. "Kami bangga memperdalam keterlibatan kami saat Bermuda memberdayakan orang dan bisnis dengan USDC dan infrastruktur onchain."

Brian Armstrong, CEO Coinbase, mengatakan pendekatan negara tersebut berhasil karena menggabungkan aturan yang jelas dengan koordinasi publik-swasta yang kuat. "Kepemimpinan Bermuda menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika aturan yang jelas dipasangkan dengan kolaborasi publik-swasta yang kuat."

Di konferensi SmartCon pada bulan Desember, Burt mengatakan negara-negara yang lebih besar dapat belajar dari Bermuda, bukan karena kecepatan, tetapi karena struktur. "Penting bahwa Anda memberi sektor swasta alat, ruang, kemampuan untuk berinovasi," katanya.

Pada tahun 2019, Burt mengatakan hal yang sama kepada Forbes. Regulasi bekerja ketika memberikan kejelasan, bukan ketika mencoba mengatur secara mikro. Pasar bisa berantakan. Tetapi mereka tumbuh ketika mereka memiliki ruang.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.