Bermuda akan menjadi negara pertama yang menjalankan seluruh ekonominya onchain dengan Coinbase dan Circle

Bermuda baru saja menjadi negara pertama di planet ini yang mengubah seluruh ekonominya menjadi on-chain. Ini bukan proyek percontohan. Ini nyata.

Pemerintah mengatakan pada hari Selasa di World Economic Forum bahwa setiap bagian dari ekonominya (layanan publik, bank, asuransi, pembayaran, dan bisnis sehari-hari) sekarang akan berjalan pada rel blockchain, dibangun dengan bantuan dari Coinbase dan Circle.

Kedua perusahaan akan menangani backend. Mereka memberi Bermuda alat untuk memproses pembayaran digital, menerbitkan stablecoin, melatih regulator dan pengguna, dan membantu setiap jenis bisnis untuk on-chain. Itu termasuk toko-toko kecil, bank, dan lembaga pemerintah. Semua orang sedang onboarding.

Pedagang Bermuda sudah dapat menerima pembayaran digital berbasis dolar secara instan, dengan biaya hampir nol. Sudah ada toko aktif di Bermuda yang melakukan ini. Pelanggan membayar dalam USDC, pedagang dibayar dalam hitungan detik, dan semua orang memenuhi aturan kepatuhan. Tidak ada yang menunggu tiga hari untuk kliring transfer. Tidak ada yang membayar 6% hanya untuk dibayar.

Pada tahun 2018, pulau ini mengesahkan Digital Asset Business Act, menjadikannya tempat pertama dengan kerangka kerja lengkap untuk bisnis kripto.

Airdrop dan forum masa lalu membantu membangun fondasi baru untuk Bermuda

Tahun lalu di Bermuda Digital Finance Forum, pemerintah, Circle, dan Coinbase memberikan 100 USDC kepada setiap peserta. Uang tersebut dapat digunakan di pedagang lokal baru yang baru saja mengintegrasikan pembayaran stablecoin. Lebih banyak bisnis mulai menerima dolar digital. Bank dan perusahaan asuransi bergabung. Penggunaan meningkat pesat.

Perdana Menteri David Burt mengatakan semuanya dibangun berdasarkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan perusahaan. "Dengan dukungan dari Circle dan Coinbase, dua perusahaan keuangan digital paling tepercaya di dunia, kami mempercepat visi kami untuk memungkinkan keuangan digital di tingkat nasional. Inisiatif ini tentang menciptakan peluang, menurunkan biaya, dan memastikan warga Bermuda mendapat manfaat dari masa depan keuangan."

Jeremy Allaire, co-founder Circle, mengatakan mereka memperluas kemitraan saat Bermuda mengalihkan ekonominya ke rel digital. "Kami bangga memperdalam keterlibatan kami saat Bermuda memberdayakan orang dan bisnis dengan USDC dan infrastruktur onchain."

Brian Armstrong, CEO Coinbase, mengatakan pendekatan negara itu berhasil karena menggabungkan aturan yang jelas dengan koordinasi publik-swasta yang kuat. "Kepemimpinan Bermuda menunjukkan apa yang mungkin ketika aturan yang jelas dipasangkan dengan kolaborasi publik-swasta yang kuat."

Di konferensi SmartCon pada bulan Desember, Burt mengatakan negara-negara yang lebih besar bisa belajar dari Bermuda, bukan karena kecepatan, tetapi karena struktur. "Penting untuk memberi sektor swasta alat, ruang, kemampuan untuk berinovasi," katanya.

Pada tahun 2019, Burt mengatakan hal yang sama kepada Forbes. Regulasi berhasil ketika memberikan kejelasan, bukan ketika mencoba mengatur secara mikro. Pasar bisa berantakan. Tetapi mereka tumbuh ketika mereka memiliki ruang.

