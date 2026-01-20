Velthorne Asset Management Merilis Strategi Modal Privat 2026 tentang Pergeseran Alokasi Institusional

Velthorne Asset Management hari ini merilis kertas strategi institusional baru yang mengkaji bagaimana pasar modal swasta dapat memainkan peran yang lebih luas dalam konstruksi portofolio saat investor menghadapi suku bunga yang lebih tinggi, kondisi perbankan yang lebih ketat, dan volatilitas pasar yang berkelanjutan.

Kertas tersebut, yang ditulis oleh Lydia Everwyn, Kepala Global Modal Swasta di Velthorne Asset Management, menganalisis tren terkini dalam ekuitas swasta, kredit swasta, dan investasi infrastruktur, serta menguraikan bagaimana strategi modal berdurasi panjang dievaluasi oleh investor institusional menjelang tahun 2026.

Menurut Everwyn, analisis tersebut mencerminkan penilaian ulang yang lebih luas tentang bagaimana likuiditas, risiko, dan pengembalian diseimbangkan dalam portofolio institusional. "Kondisi pasar selama beberapa tahun terakhir telah mendorong investor untuk meninjau peran aset publik dan swasta dalam memenuhi tujuan jangka panjang," kata Everwyn. "Riset kami berfokus pada bagaimana struktur modal swasta digunakan untuk mendukung pertumbuhan operasional, fleksibilitas pembiayaan, dan penyelarasan kewajiban."

Kredit Swasta dan Perubahan dalam Pembiayaan Korporat

Satu bagian dari laporan tersebut mengkaji peran kredit swasta yang berkembang di tengah dinamika pinjaman bank yang berubah. Persyaratan regulasi dan kendala modal telah membuat beberapa bank mengurangi eksposur terhadap bentuk-bentuk tertentu dari pinjaman korporat, meningkatkan permintaan untuk solusi pembiayaan non-bank.

Everwyn mencatat bahwa strategi kredit swasta, termasuk pinjaman langsung, sedang dipertimbangkan oleh institusi sebagai bagian dari alokasi pendapatan tetap yang terdiversifikasi. Struktur-struktur ini sering kali menampilkan ketentuan tingkat mengambang dan perjanjian yang disesuaikan, yang dapat menawarkan manajer portofolio alat tambahan untuk mengelola sensitivitas suku bunga.

Perbaikan Operasional dalam Portofolio Ekuitas Swasta

Laporan tersebut juga mengevaluasi inisiatif operasional dalam perusahaan-perusahaan yang didukung ekuitas swasta, termasuk adopsi otomatisasi dan teknologi berbasis data. Daripada berfokus pada teknologi sebagai tema investasi mandiri, kertas tersebut menyoroti bagaimana efisiensi operasional diintegrasikan ke dalam perusahaan portofolio untuk meningkatkan produktivitas dan manajemen biaya.

"Di pasar swasta, investor sering kali terlibat langsung dalam tata kelola dan eksekusi," kata Everwyn. "Keterlibatan tersebut memungkinkan inisiatif operasional yang ditargetkan yang mungkin tidak layak dalam lingkungan perdagangan publik."

Infrastruktur dan Investasi Aset Riil

Bagian akhir dari kertas strategi membahas infrastruktur dan investasi aset riil, khususnya di bidang-bidang yang terkait dengan energi, logistik, dan infrastruktur digital. Everwyn mengutip meningkatnya minat pada aset yang menghasilkan arus kas terkontrak jangka panjang dan dapat memberikan keterkaitan inflasi parsial.

Laporan tersebut menekankan bahwa investasi-investasi ini memerlukan horizon waktu yang diperpanjang dan manajemen aktif, dan biasanya dievaluasi dalam konteks perencanaan modal jangka panjang daripada pergerakan pasar jangka pendek.

Prospek

Analisis Velthorne menyimpulkan bahwa investor institusional semakin fokus pada ketahanan portofolio, diversifikasi, dan penyelarasan dengan kewajiban jangka panjang saat mereka menilai strategi alokasi untuk tahun-tahun mendatang. Perusahaan mencatat bahwa modal swasta adalah salah satu dari beberapa alat yang dievaluasi sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berkembang.

Tentang Velthorne Asset Management

Velthorne Asset Management adalah perusahaan investasi global yang melayani klien institusional, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pemilik aset. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam strategi multi-aset di pasar publik dan swasta, dengan penekanan pada manajemen risiko, preservasi modal jangka panjang, dan konstruksi portofolio yang disiplin.