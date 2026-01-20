Emas naik di atas $4.650 seiring tarif Trump memicu permintaan safe-haven

Harga emas (XAU/USD) naik mendekati $4.670 selama sesi awal Asia pada hari Selasa. Logam mulia ini akan mencapai rekor tertinggi baru karena para trader berbondong-bondong ke aset safe-haven di tengah outlook geopolitik dan ekonomi yang berkelanjutan.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan memberlakukan tarif baru pada barang-barang dari delapan negara Eropa yang menolak rencananya untuk mengakuisisi Greenland. Negara-negara yang terkena dampak termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia dan Inggris (UK).
Pengumuman tersebut memicu kekhawatiran tentang perang dagang yang lebih luas dan mendorong aset safe-haven tradisional seperti Emas. Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa Uni Eropa (EU) sedang mempertimbangkan untuk merespons dengan paket tarif senilai €93 miliar pada impor AS.
"Emas telah mencapai rekor tertinggi baru dalam pergerakan gemilangnya ke atas," kata Susannah Streeter, kepala strategi investasi di Wealth Club. "Logam mulia ini memiliki daya tarik yang lebih besar sebagai safe haven karena kekhawatiran menyebar tentang dampak dari kebijakan perdagangan dan geopolitik agresif AS."
Sebagian besar analis memperkirakan Federal Reserve (Fed) AS akan menghentikan kampanye pelonggaran moneternya akhir bulan ini karena kondisi pasar tenaga kerja yang stabil. Pasar saat ini memperkirakan hampir 5% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed dalam pertemuan kebijakan Januari, menurut alat CME FedWatch.
Analis Morgan Stanley memperbarui proyeksi mereka untuk 2026, memproyeksikan satu pengurangan suku bunga pada bulan Juni dan lainnya pada bulan September, bukan pada bulan Januari dan April. Pandangan bahwa bank sentral AS dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama umumnya mendukung Dolar AS (USD) dan membebani aset yang tidak menghasilkan bunga seperti Emas.
FAQ Emas
Emas telah memainkan peran penting dalam sejarah manusia karena telah banyak digunakan sebagai penyimpan nilai dan alat tukar. Saat ini, selain kilau dan penggunaannya untuk perhiasan, logam mulia ini secara luas dianggap sebagai aset safe-haven, yang berarti dianggap sebagai investasi yang baik selama masa-masa bergejolak. Emas juga secara luas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan terhadap mata uang yang terdepresiasi karena tidak bergantung pada penerbit atau pemerintah tertentu.
Bank sentral adalah pemegang Emas terbesar. Dalam tujuan mereka untuk mendukung mata uang mereka di masa-masa bergejolak, bank sentral cenderung mendiversifikasi cadangan mereka dan membeli Emas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan mata uang yang dirasakan. Cadangan Emas yang tinggi dapat menjadi sumber kepercayaan untuk solvabilitas suatu negara. Bank sentral menambahkan 1.136 ton Emas senilai sekitar $70 miliar ke cadangan mereka pada tahun 2022, menurut data dari World Gold Council. Ini adalah pembelian tahunan tertinggi sejak pencatatan dimulai. Bank sentral dari ekonomi berkembang seperti Tiongkok, India dan Turki dengan cepat meningkatkan cadangan Emas mereka.
Emas memiliki korelasi terbalik dengan Dolar AS dan Obligasi Pemerintah AS, yang keduanya merupakan aset cadangan utama dan safe-haven. Ketika Dolar terdepresiasi, Emas cenderung naik, memungkinkan investor dan bank sentral untuk mendiversifikasi aset mereka di masa-masa bergejolak. Emas juga berkorelasi terbalik dengan aset berisiko. Reli di pasar saham cenderung melemahkan harga Emas, sementara penjualan di pasar yang lebih berisiko cenderung menguntungkan logam mulia ini.
Harga dapat bergerak karena berbagai faktor. Ketidakstabilan geopolitik atau ketakutan akan resesi yang dalam dapat dengan cepat membuat harga Emas meningkat karena status safe-haven-nya. Sebagai aset tanpa imbal hasil, Emas cenderung naik dengan suku bunga yang lebih rendah, sementara biaya uang yang lebih tinggi biasanya membebani logam kuning ini. Namun, sebagian besar pergerakan tergantung pada bagaimana Dolar AS (USD) berperilaku karena aset dihargai dalam dolar (XAU/USD). Dolar yang kuat cenderung menjaga harga Emas tetap terkendali, sedangkan Dolar yang lebih lemah kemungkinan akan mendorong harga Emas naik.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-forecast-xau-usd-edges-higher-above-4-650-as-trump-tariffs-spark-safe-haven-demand-202601200006