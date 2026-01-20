Emas naik di atas $4.650 seiring tarif Trump memicu permintaan safe-haven

Harga emas (XAU/USD) naik mendekati $4.670 selama sesi awal Asia pada hari Selasa. Logam mulia ini akan mencapai rekor tertinggi baru karena para trader berbondong-bondong ke aset safe-haven di tengah outlook geopolitik dan ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan memberlakukan tarif baru pada barang-barang dari delapan negara Eropa yang menolak rencananya untuk mengakuisisi Greenland. Negara-negara yang terkena dampak termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia dan Inggris (UK).

Pengumuman tersebut memicu kekhawatiran tentang perang dagang yang lebih luas dan mendorong aset safe-haven tradisional seperti Emas. Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa Uni Eropa (EU) sedang mempertimbangkan untuk merespons dengan paket tarif senilai €93 miliar pada impor AS.

"Emas telah mencapai rekor tertinggi baru dalam pergerakan gemilangnya ke atas," kata Susannah Streeter, kepala strategi investasi di Wealth Club. "Logam mulia ini memiliki daya tarik yang lebih besar sebagai safe haven karena kekhawatiran menyebar tentang dampak dari kebijakan perdagangan dan geopolitik agresif AS."

Sebagian besar analis memperkirakan Federal Reserve (Fed) AS akan menghentikan kampanye pelonggaran moneternya akhir bulan ini karena kondisi pasar tenaga kerja yang stabil. Pasar saat ini memperkirakan hampir 5% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed dalam pertemuan kebijakan Januari, menurut alat CME FedWatch.

Analis Morgan Stanley memperbarui proyeksi mereka untuk 2026, memproyeksikan satu pengurangan suku bunga pada bulan Juni dan lainnya pada bulan September, bukan pada bulan Januari dan April. Pandangan bahwa bank sentral AS dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama umumnya mendukung Dolar AS (USD) dan membebani aset yang tidak menghasilkan bunga seperti Emas.