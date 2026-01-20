Orang 'Miskin' Dan Orang Kaya Mengambil Untung Sejak Saat Itu

Musim dingin 1975-76 mengubah bisbol selamanya. Ini menghadirkan demam emas tahunan dari MLB Free Agency. Para pemain bergembira, pemilik tim ketakutan, dan penggemar terjebak di tengah-tengah.

Mari kita meninjau kembali sejarah untuk mengetahui mengapa pemain mendapatkan kontrak yang semakin besar dan kekayaan pemilik tim berlipat ganda sejak saat itu.

ATLANTA: Andy Messersmith dari Atlanta Braves melempar selama pertandingan Major League Baseball pada tahun 1976. (Foto oleh Focus on Sport/Getty Images) Getty Images

Arbiter Peter Seitz memutuskan pada 23 Desember 1975, bahwa tim MLB secara hukum hanya dapat mempertahankan pemain selama satu tahun, setelah itu mereka akan menjadi agen bebas. Lima puluh tahun kemudian, pemain mendapatkan kontrak $20 juta per tahun.

"Pintu air yang sebenarnya terbuka setelah itu," kata mantan pelempar David Cone kepada Ronald Blum dari The Associated Press bulan lalu. "Para pemain akhirnya di semua bidang kehidupan, di semua olahraga, akhirnya dapat melihat seperti apa sebenarnya agen bebas itu. Ada semua kesialan dan kesuraman saat itu dari satu pihak yang mengatakan: 'Ini akan merusak permainan. Ini tidak berkelanjutan.' Dan sebenarnya, itu justru sebaliknya. Ini membuat permainan menjadi lebih baik."

Ini menyebabkan perubahan di seluruh dunia. NFL, NBA, NHL dan olahraga profesional lainnya di seluruh dunia bergabung dalam persaingan agen bebas dan semua orang menjadi lebih kaya. Menurut Blum, rata-rata gaji MLB adalah $44.676 sebelum keputusan Seitz. Pada tahun 2025, rata-ratanya adalah $5 juta. Itu peningkatan sebesar 11.091,7%.

Pemilik tim yang "miskin"? George Steinbrenner dilaporkan membeli New York Yankees pada tahun 1973 dengan harga kurang dari $10 juta. Pada tahun 2025, Forbes.com menetapkan nilai waralaba tersebut sebesar $8,7 miliar – peningkatan sebesar 86.900%.

NEW YORK: George Steinbrenner (kanan) dan presiden tim New York Yankees Michael Burke berbicara setelah mereka membeli Yankees dari Columbia Broadcasting System pada 3 Januari 1973. Burke mengatakan dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden CBS tetapi tetap sebagai presiden Yankees. Bettmann Archive

Itu tidak terjadi secara instan. Pemilik tim MLB berteriak protes dan memecat Seitz. Komisaris Bowie Kuhn menentang keputusan tersebut. Pengadilan Distrik AS menguatkannya pada 6 Februari 1976. Kuhn dan pemilik tim mengajukan banding, dan Pengadilan Banding Distrik ke-8 menguatkannya lagi.

Ini membuat pelempar Andy Messersmith dan Dave McNally menjadi agen bebas. Keduanya tidak menandatangani kontrak untuk tahun 1975. Tim mereka memperbarui kesepakatan, masing-masing $115.000, dengan mengutip klausul cadangan yang diberlakukan pada tahun 1879. Klausul tersebut mengatakan bahwa setelah menandatangani kontrak, pemain dapat, atas kebijaksanaan tim, dipindahkan, diperdagangkan, dijual, atau dilepaskan.

Pemain tidak bisa melakukan ... apa-apa. Kecuali tidak menandatangani dan menantang keputusan kuno tersebut.

Para pemilik tim mengunci pemain keluar dari pelatihan musim semi selama 17 hari. Musim dimulai pada 8 April. Perselisihan yang jauh lebih besar baru saja dimulai.

Bola, Strike, dan Pernyataan Tertulis

Sementara permainan dilanjutkan, pertempuran hukum semakin intensif.

Pada 10 April, Messersmith menandatangani kontrak tiga tahun senilai $1 juta dengan Atlanta Braves.

Messersmith telah menghasilkan $90.000 dengan Los Angeles Dodgers pada tahun 1974. Setelah mencatat rekor 20-6 dengan ERA 2,59, dia meminta kenaikan gaji menjadi $175.000 dengan klausul tidak ada perdagangan. Dodgers menolak. Pelempar tangan kanan tersebut memutuskan untuk bermain tanpa kontrak untuk tahun 1975 – menantang klausul cadangan olahraga tersebut.

CHICAGO: Ray Kroc di mejanya sebagai Ketua Dewan McDonald's Corporation. Dia membuka restoran McDonald's pertama pada tahun 1955. Dia membeli San Diego Padres pada tahun 1973. Bettmann Archive

Dia mencatat rekor 19-14 dengan ERA 2,24, 19 pertandingan lengkap dan 7 shutout. Setelah keputusan tersebut, Dodgers menawarkan $540.000 untuk tiga tahun. San Diego Padres menawarkan $1,15 juta selama empat tahun. Ketika Messersmith menolak tawaran itu, pemilik Padres Ray Kroc mengatakan kepada AP, "Dia bisa pergi bekerja di tempat cuci mobil."

McNally, berjuang dengan lengan yang sakit, melempar 12 pertandingan untuk Montreal dan pensiun pada Juni 1975. Dia setuju dengan pemimpin serikat pemain Marvin Miller menambahkan namanya ke keluhan asli. Jika Messersmith telah mencapai kesepakatan di Los Angeles, serikat masih bisa melanjutkan tantangannya.

Charlie Finley vs. Bowie Kuhn

Pemilik Oakland A's Charlie Finley akan kehilangan delapan pemain berharga karena agen bebas setelah keputusan tersebut. Dia bertindak cepat dan menantang.

BALTIMORE: Reggie Jackson dari Baltimore Orioles selama musim 1976, ketika dia memiliki 27 home run, 28 stolen base dan pergi sebagai agen bebas. (Foto oleh MLB Photos/MLB via Getty Images) MLB via Getty Images

Finley memperdagangkan pemain luar bintang Reggie Jackson dan pelempar bintang Ken Holtzman ke Baltimore pada 2 April. Transaksi besar enam pemain membuat kontrak mereka menjadi masalah Orioles.

Kemudian pada 15 Juni, dia menjual Joe Rudi dan Rollie Fingers ke Boston Red Sox masing-masing seharga $1 juta dan Vida Blue ke Yankees seharga $1,5 juta. Kuhn membatalkan kesepakatan tersebut, dengan alasan "kepentingan terbaik bisbol," dan semua bintang kembali ke Oakland,

Finley menyebut Kuhn "seorang idiot desa" dan menuntut $10 juta. Dia mengutip Babe Ruth yang dijual oleh Boston ke Yankees seharga $100.000 dan pinjaman $300.000 kepada pemilik Red Sox pada tahun 1920. Dia menunjukkan bahwa pemilik Athletics Connie Mack telah menjual banyak bintang termasuk anggota Hall of Fame Eddie Collins, Mickey Cochrane, Lefty Grove, Al Simmons dan Jimmie Foxx beberapa dekade sebelumnya.

Finley kalah dalam gugatan dan kehilangan banyak pemain. Setelah mencatat rekor 740-547, menyelesaikan pertama atau kedua dalam delapan tahun berturut-turut dan memenangkan tiga World Series, A's turun ke posisi ketujuh pada tahun 1977 dengan rekor 63-98.

MLB Free Agency Pada Tahun 1976

Sebanyak 32 pemain menandatangani kontrak dengan tim baru setelah musim 1976. Yang pertama adalah closer Minnesota Twins Bill Campbell pada 6 November. Dia menandatangani kontrak dengan Boston selama lima tahun dan $1 juta. Cukup peningkatan dibandingkan $23.000 yang dia dapatkan untuk menyusun rekor 17-5 dan 20 save tahun itu.

Jackson, menurut The Sporting News, menghasilkan $200.000 selama satu tahun di Baltimore. Dia menandatangani kontrak dengan Yankees selama lima tahun, $3,5 juta.

Fingers beralih dari kontrak satu tahun senilai $71.200 di Oakland menjadi enam tahun, $1,6 juta dengan bonus $380.000. Rudi beralih dari $67.000 di Oakland ke California Angels selama lima tahun, $2,09 juta dengan bonus $1 juta.

Don Baylor, ditukar ke Oakland untuk Jackson, dibayar $35.200 oleh Finley. Dia menandatangani kontrak dengan Angels selama enam tahun, $1,66 juta termasuk bonus $580.000. California menambahkan baseman kedua all-star Bobby Grich selama lima tahun, $1,35 juta dengan bonus $600.000. Dia telah menghasilkan $46.000 di Baltimore.

CLEVELAND: Wayne Garland #17 dari Cleveland Indians melempar melawan Baltimore Orioles pada 25 September 1977. (Foto oleh Focus on Sport/Getty Images) Getty Images

Banyak yang langsung menjadi jutawan, termasuk Wayne Garland. Dia mendapatkan $2,3 juta selama 10 tahun dengan Cleveland Indians. Kisahnya adalah dari miskin menjadi kaya ... menjadi tidak dikenal.

Dia telah meminta kenaikan gaji $2.000 pada tahun 1976. Orioles malah memotong gajinya menjadi $19.000. Dia membuka tahun di bullpen dengan rekor karir 7-8. Dia menyelesaikannya dengan rekor 20-7 dan ERA 2,67 pada usia 25 tahun. Ketika dia 10-2, Orioles menawarkan kepadanya $40.000. Dia menolaknya.

Kemudian Indians yang biasanya pelit tiba-tiba berbelanja besar. Ketika ditanya mengapa dia menandatangani Garland alih-alih ace kidal Don Gullett, yang meninggalkan juara dunia Cincinnati Reds untuk Yankees, General Manager Tribe Phil Seghi mengatakan, "Gullett memiliki riwayat cedera."

Aduh! Di New York dan Cleveland.

Garland, didorong oleh tekanan untuk menunjukkan nilainya, pada dasarnya melempar sepanjang tahun dengan lengan sakit yang dia cedera saat pelatihan musim semi. Dia mencatat rekor 13-19 dengan ERA 3,60. Tidak buruk untuk seorang pria di klub yang lemah secara ofensif yang selesai terikat di posisi terakhir di AL dalam home run. Dia melempar 21 pertandingan lengkap termasuk 13 dari 16 start terakhirnya.

Pada April 1978, Garland didiagnosis dengan robekan rotator cuff. Dia menjalani operasi dan mencoba untuk kembali. Berulang kali. Dia memiliki ketabahan bulldog dan fastball kutu. Dia bertahan setengah dari kontraknya, mencatat rekor 28-48 dengan ERA 4,50 selama lima tahun di Cleveland.

Gullett hanya bertahan empat tahun yang penuh cedera dari kontrak enam tahun senilai $2 juta di New York.

Messersmith memiliki rekor 16-15 di Atlanta selama dua tahun. Pemilik Ted Turner telah mengatakan, "Andy adalah Brave seumur hidup," kemudian menjualnya ke New York pada tahun 1978. "Brave seumur hidup" mencatat rekor 0-3 dengan seragam bergaris Yankee.

Saat ini, orang-orang yang telah melewatkan seluruh musim dengan cedera lengan mendapatkan seribu kali lebih banyak daripada Garland, Gullett dan bahkan Jackson. Dan untuk berpikir bahwa banyak yang mengira MLB Free Agency pada tahun 1976 adalah kehancuran olahraga ini. Kegilaan tidak hanya berlanjut, tetapi meluas – dengan miliaran dolar.