Data Tarif AS Terbaru Mungkin Menjelaskan Mengapa Harga Bitcoin Tetap Stagnan

Penelitian baru yang dikutip oleh The Wall Street Journal menunjukkan tarif AS secara diam-diam membebani ekonomi domestik. Beban tersebut mungkin membantu menjelaskan mengapa pasar kripto kesulitan mendapatkan momentum sejak penjualan besar-besaran Oktober.

Sebuah studi oleh Kiel Institute for the World Economy Jerman menemukan bahwa untuk tarif yang diberlakukan antara Januari 2024 dan November 2025, 96% dari biaya diserap oleh konsumen dan importir AS, sementara eksportir asing hanya menanggung 4%.

Hampir $200 miliar pendapatan tarif dibayarkan hampir seluruhnya di dalam ekonomi AS.

Tarif Bertindak Seperti Pajak Konsumsi Domestik

Penelitian ini menantang klaim politik inti bahwa tarif dibayar oleh produsen asing. Dalam praktiknya, importir AS membayar tarif di perbatasan, kemudian menyerap atau meneruskan biaya tersebut.

Eksportir asing sebagian besar menjaga harga tetap stabil. Sebaliknya, mereka mengirim lebih sedikit barang atau mengalihkan pasokan ke pasar lain. Hasilnya adalah volume perdagangan yang lebih rendah, bukan impor yang lebih murah.

Ekonom menggambarkan efek ini sebagai pajak konsumsi yang bergerak lambat. Harga tidak langsung melonjak. Biaya merembes ke dalam rantai pasokan dari waktu ke waktu.

Presiden AS Trump Memberlakukan Tarif Baru pada Beberapa Negara Eropa Karena Menentang Tawaran Pembelian Greenland-nya. Sumber: Truth Social

Inflasi AS Tetap Moderat, tetapi Tekanan Meningkat

Inflasi AS tetap relatif terkendali sepanjang 2025. Hal itu membuat beberapa orang menyimpulkan tarif memiliki sedikit dampak.

Namun, studi yang dikutip oleh WSJ menunjukkan hanya sekitar 20% dari biaya tarif mencapai harga konsumen dalam enam bulan. Sisanya berada pada importir dan pengecer, menekan margin.

Penerusan yang tertunda ini menjelaskan mengapa inflasi tetap moderat sementara daya beli terkikis secara diam-diam. Tekanan terakumulasi daripada meledak.

Pasar kripto bergantung pada likuiditas diskresioner. Mereka naik ketika rumah tangga dan bisnis merasa percaya diri untuk menggunakan modal berlebih.

Tarif menguras kelebihan itu secara perlahan. Konsumen membayar lebih banyak. Bisnis menyerap biaya. Uang tunai menjadi kurang tersedia untuk aset spekulatif.

Ini membantu menjelaskan mengapa kripto tidak runtuh setelah Oktober, tetapi juga gagal untuk tren lebih tinggi. Pasar memasuki plateau likuiditas, bukan pasar bearish.

Penurunan Oktober membersihkan leverage dan menghentikan arus masuk ETF. Dalam kondisi normal, inflasi yang mereda mungkin telah memulai kembali selera risiko.

Sebaliknya, tarif menjaga kondisi keuangan tetap ketat secara diam-diam. Inflasi tetap di atas target. Federal Reserve tetap berhati-hati. Likuiditas tidak berkembang.

Harga kripto bergerak menyamping sebagai hasilnya. Tidak ada kepanikan, tetapi juga tidak ada bahan bakar untuk kenaikan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data tarif baru tidak menjelaskan volatilitas kripto dengan sendirinya. Tetapi ini membantu menjelaskan mengapa pasar tetap terjebak.

Tarif secara diam-diam memperketat sistem, menguras modal diskresioner, dan menunda kembalinya selera risiko.