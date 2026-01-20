BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Data Tarif AS Baru Mungkin Menjelaskan Mengapa Harga Bitcoin Tetap Stagnan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penelitian baru yang dikutip oleh The Wall Street Journal menunjukkanPostingan Data Tarif AS Baru Mungkin Menjelaskan Mengapa Harga Bitcoin Tetap Stagnan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penelitian baru yang dikutip oleh The Wall Street Journal menunjukkan

Data Tarif AS Terbaru Mungkin Menjelaskan Mengapa Harga Bitcoin Tetap Stagnan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 08:36
4
4$0.02308+0.21%
Notcoin
NOT$0.0005495+1.55%
PAID Network
PAID$0.00303--%

Penelitian baru yang dikutip oleh The Wall Street Journal menunjukkan tarif AS secara diam-diam membebani ekonomi domestik. Beban tersebut mungkin membantu menjelaskan mengapa pasar kripto kesulitan mendapatkan momentum sejak penjualan besar-besaran Oktober.

Sebuah studi oleh Kiel Institute for the World Economy Jerman menemukan bahwa untuk tarif yang diberlakukan antara Januari 2024 dan November 2025, 96% dari biaya diserap oleh konsumen dan importir AS, sementara eksportir asing hanya menanggung 4%. 

Hampir $200 miliar pendapatan tarif dibayarkan hampir seluruhnya di dalam ekonomi AS.

Bersponsor

Tarif Bertindak Seperti Pajak Konsumsi Domestik

Penelitian ini menantang klaim politik inti bahwa tarif dibayar oleh produsen asing. Dalam praktiknya, importir AS membayar tarif di perbatasan, kemudian menyerap atau meneruskan biaya tersebut.

Eksportir asing sebagian besar menjaga harga tetap stabil. Sebaliknya, mereka mengirim lebih sedikit barang atau mengalihkan pasokan ke pasar lain. Hasilnya adalah volume perdagangan yang lebih rendah, bukan impor yang lebih murah.

Ekonom menggambarkan efek ini sebagai pajak konsumsi yang bergerak lambat. Harga tidak langsung melonjak. Biaya merembes ke dalam rantai pasokan dari waktu ke waktu.

Presiden AS Trump Memberlakukan Tarif Baru pada Beberapa Negara Eropa Karena Menentang Tawaran Pembelian Greenland-nya. Sumber: Truth Social

Bersponsor

Inflasi AS Tetap Moderat, tetapi Tekanan Meningkat

Inflasi AS tetap relatif terkendali sepanjang 2025. Hal itu membuat beberapa orang menyimpulkan tarif memiliki sedikit dampak.

Namun, studi yang dikutip oleh WSJ menunjukkan hanya sekitar 20% dari biaya tarif mencapai harga konsumen dalam enam bulan. Sisanya berada pada importir dan pengecer, menekan margin.

Penerusan yang tertunda ini menjelaskan mengapa inflasi tetap moderat sementara daya beli terkikis secara diam-diam. Tekanan terakumulasi daripada meledak.

Bersponsor

Pasar kripto bergantung pada likuiditas diskresioner. Mereka naik ketika rumah tangga dan bisnis merasa percaya diri untuk menggunakan modal berlebih.

Tarif menguras kelebihan itu secara perlahan. Konsumen membayar lebih banyak. Bisnis menyerap biaya. Uang tunai menjadi kurang tersedia untuk aset spekulatif.

Ini membantu menjelaskan mengapa kripto tidak runtuh setelah Oktober, tetapi juga gagal untuk tren lebih tinggi. Pasar memasuki plateau likuiditas, bukan pasar bearish.

Bersponsor

Penurunan Oktober membersihkan leverage dan menghentikan arus masuk ETF. Dalam kondisi normal, inflasi yang mereda mungkin telah memulai kembali selera risiko.

Sebaliknya, tarif menjaga kondisi keuangan tetap ketat secara diam-diam. Inflasi tetap di atas target. Federal Reserve tetap berhati-hati. Likuiditas tidak berkembang.

Harga kripto bergerak menyamping sebagai hasilnya. Tidak ada kepanikan, tetapi juga tidak ada bahan bakar untuk kenaikan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data tarif baru tidak menjelaskan volatilitas kripto dengan sendirinya. Tetapi ini membantu menjelaskan mengapa pasar tetap terjebak. 

Tarif secara diam-diam memperketat sistem, menguras modal diskresioner, dan menunda kembalinya selera risiko.

Sumber: https://beincrypto.com/tariffs-drained-liquidity-crypto-stagnation/

Peluang Pasar
Logo 4
Harga 4(4)
$0.02308
$0.02308$0.02308
+0.87%
USD
Grafik Harga Live 4 (4)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

Harga Ethereum hari ini naik seiring lonjakan transaksi, harga XRP terkonsolidasi di dekat support, dan desain AI yang mengutamakan privasi ZKP serta lelang presale menciptakan posisi awal
Bagikan
coinlineup2026/01/20 09:00
Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Mata uang kripto terkemuka gagal menguat pada hari Senin karena ketegangan geopolitik terkait Greenland meredam selera risiko investor.baca selengkapnya
Bagikan
Coinstats2026/01/20 10:05
Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Artikel One Year After Gensler's exit, SEC's Crypto Playbook Looks Very Different muncul di BitcoinEthereumNews.com. Satu tahun yang lalu pada hari Selasa, Gary Gensler mengundurkan diri
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 09:53