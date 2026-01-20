Menganalisis Pergerakan Harga Hyperliquid & Prediksi Harga XRP Terbaru: Apakah ZKP Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang untuk 2026?

Pasar yang cerdas biasanya menandakan pemenang yang akan datang sebelum berita mendorong kerumunan. Harga Hyperliquid telah pulih sejak Arthur Hayes meningkatkan kepemilikan HYPE-nya, menunjukkan bahwa salah satu pemikir makro paling dihormati di ruang ini telah kembali. Sementara itu, XRP berhasil mempertahankan level $2, mempertahankan pandangan prediksi xrp karena pelaku pasar mengantisipasi kenaikan menuju $4. Meskipun perkembangan ini penting, mereka tidak secara fundamental mengubah arsitektur pasar yang mendasarinya.

Zero Knowledge Proof berbeda. Sementara HYPE dan XRP merespons pergerakan modal yang ada, ZKP sedang membangun fondasi yang kemungkinan akan menjadi sandaran pergerakan tersebut di masa depan. Dengan testnet yang berfungsi, dukungan untuk EVM dan WASM, dan presale berbasis lelang yang unik, ini mewakili kategori peluang baru yang dipimpin oleh teknologi daripada sentimen sementara.

Bagi mereka yang mempertimbangkan pilihan mereka, perbedaan ini sangat penting. Permainan momentum sering berumur pendek, tetapi sistem yang mendukungnya mendefinisikan seluruh siklus. Ini menjelaskan mengapa banyak yang sekarang mengevaluasi apakah Zero Knowledge Proof sebenarnya merupakan kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Arthur Hayes Masuk Kembali ke HYPE: Apakah Lonjakan 1.000% Dalam Jangkauan untuk Hyperliquid?

Hyperliquid telah menarik perhatian komunitas trading lagi setelah Arthur Hayes diam-diam membangun kembali posisinya dalam token HYPE. Pendiri BitMEX sebelumnya menutup posisinya pada bulan September, tetapi data terbaru dari blockchain menunjukkan dia memperoleh HYPE senilai hampir $500.000 setelah penurunan harga. Langkah tunggal ini telah berhasil menyalakan kembali minat pada masa depan proyek.

Harga Hyperliquid meningkat sekitar 1% minggu ini, pulih dari posisi terendah baru-baru ini, meskipun masih diperdagangkan di bawah level tertinggi 2025. Hayes sebelumnya mencatat bahwa token memiliki potensi pertumbuhan besar jika mempertahankan tingkat adopsi saat ini, dan kembalinya dia menunjukkan keyakinan pada umur panjang proyek daripada perdagangan cepat.

Dukungan institusional juga meningkat. Grayscale baru-baru ini menambahkan HYPE ke daftar aset yang sedang dipertimbangkan, yang menggarisbawahi pentingnya bursa yang terus meningkat di sektor terdesentralisasi. Ekspansi Hyperliquid ke area baru, seperti ekuitas yang ditokenisasi, semakin memperkuat kasus investasi jangka panjangnya.

Harga XRP Mencoba Mempertahankan $2: Bisakah Aset Ini Secara Realistis Menargetkan $4 dalam Waktu Dekat?

XRP tetap stabil di sekitar level harga kritis karena pasar umum memasuki periode tenang setelah volatilitas yang terlihat pada akhir 2025. Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan mendekati $2. Harga spesifik ini telah menjadi garis pertahanan utama, berfungsi sebagai dasar psikologis bagi pemegang dan sinyal teknis bagi trader.

Ahli pasar mengamati bahwa perilaku XRP saat ini menunjukkan fase konsolidasi daripada kehilangan kekuatan. Pada jangka waktu yang lebih panjang, aset telah membentuk posisi terendah yang lebih tinggi, yang sering menunjukkan bahwa tekanan jual berkurang. Beberapa analis teknis yang menggunakan teori Elliott Wave percaya XRP masih bisa bergerak melalui tahap korektif, yang berarti mungkin terus bergerak menyamping sebelum breakout besar terjadi.

Untuk saat ini, prediksi harga XRP tetap positif, dengan banyak yang melihat kisaran $3,50 hingga $4,00 sebagai rintangan besar berikutnya. XRP akan memerlukan peningkatan signifikan dalam volume pembelian untuk mencapai target tersebut. Namun, selama harga bertahan di atas $2,00, tren keseluruhan dianggap utuh. Inilah sebabnya mengapa banyak yang mengawasi XRP dengan cermat, menunggu untuk melihat apakah periode tenang ini mengarah pada pergerakan signifikan ke atas.

Bagaimana ZKP Membangun Hub Developer & Mengapa Ini Penting bagi Peserta Awal

Zero Knowledge Proof (ZKP) terus mengembangkan apa yang kini dikategorikan oleh banyak ahli sebagai salah satu blockchain paling mudah diakses untuk developer. Strateginya sederhana: ZKP tidak memaksa kreator untuk memilih antara standar yang ada dan kinerja modern. Dengan mendukung EVM dan WASM, developer Ethereum dapat memigrasikan pekerjaan mereka dengan mudah, sementara proyek baru dapat menggunakan alat canggih sejak awal. Kombinasi ini menempatkan ZKP dalam posisi kuat karena pasar bergerak menuju jaringan yang memprioritaskan kecepatan dan privasi.

Secara teknis, ZKP beroperasi pada kerangka kerja empat lapis yang dibangun untuk skalabilitas dan perlindungan data. Jaringan menghasilkan blok setiap 2 detik dan mencapai finalitas dalam sekitar 6 detik. Karena testnet sudah operasional, developer benar-benar dapat memverifikasi kinerja sistem hari ini. Sejarah menunjukkan bahwa ketika developer mulai berpindah ke sistem baru, modal biasanya mengikuti, dan mereka yang berpartisipasi lebih awal sering menangkap nilai paling banyak.

ZKP menggunakan sistem lelang presale harian untuk presale-nya daripada harga statis. Setiap hari, batch token tertentu dirilis, dan harga ditentukan oleh total partisipasi untuk jendela tersebut. Misalnya, jika satu batch terjual seharga $0,05 dan yang berikutnya terjual seharga $0,10, peserta sebelumnya secara alami mengamankan posisi yang lebih menguntungkan. Angka-angka ini adalah contoh ilustratif untuk menunjukkan cara kerja mekanismenya, bukan harga pasar langsung.

Desain ini mendorong permintaan jangka panjang yang stabil. Seiring minat developer tumbuh, jendela untuk masuk awal menjadi lebih berharga. Inilah sebabnya mengapa ZKP dipandang sebagai cara untuk mengamankan posisi sebelum publik umum tiba.

Pemikiran Akhir

Kekuatan saat ini dalam harga Hyperliquid menunjukkan kembalinya kepercayaan, tetapi keuntungan masa depannya masih bergantung pada volume perdagangan tinggi dan selera pasar terhadap risiko. Pandangan XRP positif, namun prediksi XRP bergantung pada kemampuan aset untuk mempertahankan dasar saat ini dan melewati resistensi lama. Kedua aset ini menawarkan pengaturan pasar tradisional. Zero Knowledge Proof, bagaimanapun, termasuk dalam kelas terpisah.

ZKP tidak bergantung pada tren pasar untuk berhasil. Ini sudah operasional, sudah menarik developer, dan sudah menggunakan sistem distribusi yang dirancang untuk mencegah penjualan massal pasca-peluncuran yang khas. Ini adalah faktor kritis ketika pasar bergerak dari spekulasi ke utilitas dunia nyata. Ketika adopsi infrastruktur baru mempercepat, titik masuk Anda sering lebih penting daripada waktu keluar Anda.

Sementara HYPE dan XRP mungkin memberikan perdagangan jangka pendek yang baik, ZKP menawarkan peluang yang berbeda: kesempatan untuk masuk sebelum kerumunan. Inilah tepatnya mengapa ini disebut kripto terbaik untuk dibeli sekarang oleh mereka yang mencari pergeseran besar berikutnya di pasar.

