ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Investor terus mengajukan pertanyaan yang salah. Mereka bertanya di mana reli berikutnya dimulai, bukan di mana repricing berikutnya dimulai. Harga Ethereum hari ini merespons sinyal yang dapat diukur: transaksi harian yang meningkat. Itu memberi tahu Anda bahwa pengguna melakukan lebih dari sekadar memperdagangkan berita utama, dan itu sering mendukung ETH ketika sentimen menjadi hati-hati. Harga xrp melakukan sebaliknya. Ia tergelincir, kemudian terkompresi ke dalam pita sempit, memberi trader level yang jelas tetapi tidak ada arah yang jelas. Kedua pergerakan sesuai dengan pola pasar yang familiar: penggunaan mendukung Ethereum, rentang mendefinisikan XRP.

Zero Knowledge Proof memecah pola itu. ZKP menargetkan masalah yang terus diungkap AI—komputasi membutuhkan data, tetapi data tidak bisa tetap terbuka. ZKP menjalankan komputasi pada data terenkripsi dan memverifikasi hasil dengan bukti zk, kemudian mendistribusikan token melalui lelang presale di mana matematika alokasi awal berubah seiring pasokan mengencang. Analisis ini menunjuk ZKP sebagai kripto terbaik untuk dibeli sebelum pasar membuat pergeseran menjadi jelas.

Lonjakan Transaksi Ethereum Mengangkat Pertanyaan Kunci bagi Investor

Ethereum telah bergerak lebih tinggi karena aktivitas transaksi harian terus meningkat, menandakan penggunaan jaringan yang tumbuh daripada pantulan perdagangan jangka pendek. Lebih banyak transaksi berarti lebih banyak orang yang benar-benar menggunakan aplikasi yang dibangun di jaringan, yang cenderung menjadi sinyal yang lebih sehat daripada pergerakan harga saja. Peningkatan aktivitas ini telah membantu mendukung ETH selama fase pasar yang hati-hati, menunjukkan permintaan berasal dari partisipasi nyata, bukan hanya spekulasi.

Secara historis, Ethereum telah menunjukkan ketahanan ketika tren penggunaan on-chain naik, bahkan jika harga berhenti atau mundur dalam jangka pendek. Bagi investor, itu penting karena memberikan konteks untuk risiko. Ethereum tidak bergantung pada satu narasi; ia menggerakkan keuangan terdesentralisasi, NFT, dan sebagian besar jaringan layer-dua, memberikannya berbagai sumber permintaan.

XRP Turun Sedikit — Apakah Penarikan Ini Layak Diperhatikan?

XRP tergelincir sekitar 1,38% dalam perdagangan baru-baru ini, melayang di sekitar level $2,07 karena momentum mendingin dan harga bergerak sideways daripada menembus tajam ke salah satu arah. Meskipun penurunan mungkin menarik perhatian, XRP sejauh ini tetap berada di atas zona dukungan jangka pendek yang sering dipantau trader untuk menilai kekuatan pasar. Penarikan terkontrol semacam ini bisa berguna, karena membantu menentukan di mana pembeli mungkin masuk dan di mana risiko meningkat. Aksi harga baru-baru ini menunjukkan XRP kesulitan melewati resistensi terdekat, membuatnya terkunci dalam rentang sempit dan mencerminkan keraguan pasar yang lebih luas.

Bagi investor, rentang itu sebenarnya dapat menambah kejelasan. Alih-alih mengejar reli, fase ini memungkinkan waktu untuk menilai apakah dukungan terus bertahan atau mulai melemah. XRP tetap terkait dengan kasus penggunaan pembayaran dunia nyata, yang memberikannya profil berbeda dari aset yang murni spekulatif. Bagi pembaca yang mempertimbangkan entri, konsolidasi saat ini menawarkan kerangka kerja yang lebih jelas untuk merencanakan risiko dan menunggu langkah yang menentukan daripada bereaksi terhadap kebisingan jangka pendek.

AI Bergerak Cepat — ZKP Dibangun untuk Apa yang Akan Datang

Zero Knowledge Proof berfokus pada masalah yang diam-diam menjadi tidak dapat dihindari. Kecerdasan buatan berkembang ke setiap sektor, tetapi privasi sekarang menjadi faktor pembatas. Sebagian besar sistem AI masih memerlukan data mentah untuk diekspos sebelum komputasi dapat terjadi, menciptakan risiko dalam keuangan, kesehatan, dan kasus penggunaan perusahaan.

ZKP mengambil pendekatan yang berbeda. Ia dibangun untuk menjalankan komputasi langsung pada data terenkripsi dan kemudian memverifikasi hasil menggunakan bukti zero-knowledge. Data tidak pernah terungkap, tetapi hasilnya masih dapat dipercaya. Perbedaan itu lebih penting saat AI berkembang. ZKP sudah mengintegrasikan zk-SNARKs dan zk-STARKs dan menggunakan arsitektur empat lapis yang dirancang khusus untuk eksekusi yang mengutamakan privasi.

Komputasi tidak terjadi terlebih dahulu dan dibuktikan kemudian; itu terjadi di dalam sistem bukti sejak awal. Ini bukan konsep yang menunggu pengembangan. Sistemnya sudah dibangun, testnet sudah aktif, dan lelang presale sudah berjalan. Waktunya yang menarik perhatian. Jendela lelang awal menawarkan pasokan yang lebih luas dan alokasi yang lebih baik sebelum fase selanjutnya mengencangkan ketersediaan dan persaingan meningkat.

Analis biasanya membingkai potensi ZKP dengan membandingkannya dengan jaringan infrastruktur sebelumnya dan jumlah modal yang diharapkan mengalir ke ekosistem. Jika lelang presale mengumpulkan lebih dari $1,7 miliar dan jaringan memasuki pasar dengan valuasi sejalan dengan proyek infrastruktur Layer-1 tahap awal lainnya, beberapa model skenario menempatkan rentang perdagangan awal sekitar $0,25 hingga $0,40.

Dalam lingkungan adopsi yang lebih kuat, di mana infrastruktur AI yang mengutamakan privasi menjadi tema dominan hingga 2026, proyeksi jangka panjang meluas menuju rentang $1 hingga $2. Jenis hasil itu akan mewakili pergerakan 50x hingga 100x untuk peserta awal. Angka-angka ini hanya contoh ilustratif dan bergantung pada penggunaan nyata, permintaan, dan kondisi pasar yang lebih luas, bukan hasil yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Ethereum tetap menjadi pilihan rasional ketika harga Ethereum hari ini melacak permintaan jaringan nyata, karena transaksi yang meningkat sering bertindak seperti lantai di bawah keyakinan jangka panjang. XRP menawarkan pengaturan yang dapat diperdagangkan karena harga xrp tetap terkurung di dalam dukungan dan resistensi yang ditentukan, memungkinkan investor mengontrol risiko alih-alih mengejar volatilitas. Tetapi analisis ini lebih menyukai ZKP karena bersaing dalam kategori yang berbeda.

ZKP tidak memerlukan grafik yang sempurna; ia memerlukan dunia di mana komputasi pribadi menjadi standar. Arsitekturnya sudah mengintegrasikan zk-SNARKs dan zk-STARKs, dan lelang presalenya mengencangkan pasokan dari waktu ke waktu, memberi penghargaan entri lebih awal dengan matematika partisipasi yang lebih baik.

