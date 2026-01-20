BursaDEX+
Postingan Injective Governance Vote Passes to Accelerate INJ Supply Cuts muncul di BitcoinEthereumNews.com. Komunitas protokol Injective menyetujui tokenomics besar

Voting Tata Kelola Injective Lolos untuk Mempercepat Pemotongan Pasokan INJ

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 09:59
Komunitas protokol Injective menyetujui perombakan tokenomics besar pada hari Senin, meloloskan proposal tata kelola dengan dukungan 99,89% berdasarkan kekuatan voting yang di-stake.

Injective adalah blockchain layer-1 yang berfokus pada aplikasi keuangan terdesentralisasi, dengan INJ (INJ) sebagai token aslinya untuk staking, tata kelola, dan biaya transaksi.

Proposal Supply Squeeze (IIP-617) mengurangi penerbitan token aslinya dan mempertahankan program buyback-and-burn jaringan, yang menggunakan pendapatan yang dihasilkan protokol untuk menghapus token secara permanen dari sirkulasi.

Jaringan mengatakan telah menghapus sekitar 6,85 juta INJ dari sirkulasi melalui pembakaran token. Proposal ini dirancang untuk mempercepat penghapusan token dengan menyelaraskan pengurangan penerbitan dengan buyback berulang.

Menurut postingan X dari Injective pada hari Senin, perubahan tata kelola yang sudah diterapkan akan memungkinkan "INJ menjadi salah satu aset paling deflasi dari waktu ke waktu."

Sumber: Injective

Pemungutan suara tata kelola ini mengikuti penurunan berkepanjangan harga pasar INJ di tengah penjualan altcoin yang lebih luas. Selama setahun terakhir, INJ telah turun hampir 80% dan turun lebih dari 90% dari rekor tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Maret 2024. Token tersebut turun sekitar 8% pada hari Senin, menurut data CoinGecko. 

Reaksi komunitas di X setelah pemungutan suara sebagian besar optimis, dengan pengguna membingkainya sebagai pergeseran struktural daripada katalis pasar jangka pendek.

Menurut data DefiLlama, pada saat penulisan Injective memiliki $18,67 juta dalam total value locked (TVL) di seluruh ekosistem DeFi-nya, turun tajam dari puncak di atas $60 juta pada tahun 2024.

Total value locked Injective. Sumber: DefiLlama

Terkait: Setelah pemungutan suara yang pahit, pendiri Aave mengajukan masa depan yang lebih besar untuk raksasa lending DeFi

Injective melihat pengajuan ETF dan validator baru

Meskipun terjadi penurunan harga INJ dan total value locked jaringan, Injective terus menarik keterlibatan institusional pada tahun 2025, mencakup produk investasi yang diatur, partisipasi validator, dan penawaran pasar keuangan baru.

Pada bulan Juli, Cboe dan Canary Capital sama-sama mengajukan aplikasi regulasi untuk exchange-traded fund (ETF) Injective yang di-stake, dengan masing-masing berusaha mendaftarkan dana yang akan memegang dan melakukan stake INJ untuk menghasilkan imbalan melalui "platform staking yang disetujui."

Sumber: CoinGecko

Injective juga terus memperluas kumpulan validatornya. Pada bulan Februari, anak perusahaan layanan IT Deutsche Telekom, Deutsche Telekom MMS, bergabung dengan jaringan sebagai validator.

Baru-baru ini, Korea University menjadi institusi akademis pertama yang mengoperasikan validator dan melakukan penelitian onchain di jaringan tersebut, menurut pengumuman pada hari Rabu.

Majalah: Davinci Jeremie membeli Bitcoin di $1... tetapi BTC $100K tidak membuatnya bersemangat

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/injective-community-governance-inj-token-supply?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

