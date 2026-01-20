Petunjuk, Jawaban, Dan Solusi Lengkap Untuk Selasa, 20 Januari

Saya harap semua orang menikmati hari libur Senin, tapi sekarang kita kembali bekerja. Untungnya, kita punya hiburan yang menyenangkan, seperti game puzzle terbaru NYT Games App, Pips. Mari kita ambil beberapa domino dan selesaikan puzzle Easy, Medium, dan Hard hari ini!

Mencari Pips hari Senin? Baca panduan kami di sini.

Cara Bermain Pips

Di Pips, Anda memiliki kisi-kisi kotak berwarna-warni. Setiap area berwarna mewakili "kondisi" berbeda yang harus Anda capai. Anda memiliki sejumlah domino yang harus digunakan untuk mengisi kisi-kisi. Anda harus menggunakan setiap domino dan memenuhi setiap kondisi dengan benar untuk menang. Ada tingkat Easy, Medium, dan Difficult.

Berikut adalah contoh Pips tingkat difficult:

Contoh Pips Screenshot: Erik Kain

Seperti yang Anda lihat, kisi-kisi memiliki banyak simbol dan angka dengan setiap warna. Di paling kiri, tiga kotak ungu tidak boleh sama satu sama lain (makanya tanda sama dengan dicoret). Dua kotak pink di sebelahnya harus berjumlah total 0. Kotak biru yang berzig-zag semuanya harus sama satu sama lain. Anda mengklik domino untuk memutar mereka, dan perlu melakukannya karena mereka harus diputar agar pas di tempatnya.

Tidak ditampilkan di kisi-kisi ini adalah kondisi lain, seperti "kurang dari" atau "lebih besar dari." Jika ada beberapa ubin dengan tanda > atau <, total ubin tersebut harus lebih besar atau lebih kecil dari angka yang tercantum. Ini bervariasi menurut kisi-kisi. Ruang kosong bisa berisi apa saja. Berbagai kondisi yang mungkin adalah:

= Semua pip harus sama satu sama lain dalam kelompok ini.

≠ Semua pip tidak boleh sama satu sama lain dalam kelompok ini.

> Pip di ubin ini (atau ubin-ubin) harus lebih besar dari angka yang tercantum.

< Pip di ubin ini harus lebih kecil dari angka yang tercantum.

Angka pasti (seperti 6) Pip harus sama dengan angka pasti ini.

Ubin tanpa kondisi bisa berisi apa saja.

Untuk menang, Anda harus menggunakan semua domino dengan mengisi semua kotak, pastikan memenuhi setiap kondisi. Kadang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan puzzle. Di lain waktu, bisa ada dua atau lebih solusi berbeda. Main puzzle Pips hari ini di sini.

Solusi dan Panduan Pips Hari Ini

Di bawah ini adalah solusi untuk Pips tingkat Easy dan Medium. Setelah itu, saya akan memandu Anda melalui puzzle Hard. Spoiler di depan.

Pips Easy Hari Ini

Pips Easy Screenshot: Erik Kain

Pips Medium Hari Ini

Pips Medium Screenshot: Erik Kain

Panduan dan Solusi Pips Hard

Berikut Pips Hard hari ini:

Pips Hard Screenshot: Erik Kain

Pips Hard hari ini adalah mikroskop besar di sebelah mikroskop kecil, dan kita harus melihat masing-masing dengan sangat hati-hati untuk mengetahui cara memasukkan lima belas domino ini. Tidak ada titik awal yang jelas, jadi saya memutuskan untuk memulai di tengah dengan kelompok Orange = besar, yang saya tentukan harus 2.

Langkah 1

Tempatkan domino 5/2 dari ubin Purple 5 ke Orange = dan domino 3/2 dari ubin Blue 3 ke Orange =. Selanjutnya, domino 6/2 berpindah dari Dark Blue = ke atas ke Orange = dan domino 2/2 diletakkan horizontal melintasi dua ubin Orange = atas.

Pips Hard Screenshot: Erik Kain

Langkah 2

Selanjutnya, tempatkan domino 3/6 dari ubin Pink < 5 ke Dark Blue = dan domino 5/6 di sebelahnya, dari Purple 5 ke Dark Blue =. Pindah ke atas dan tempatkan domino 5/0 dari kelompok Dark Blue = kedua ke ubin Green 0, dan domino 5/4 dari Dark Blue = ke Blue =.

Pips Hard Screenshot: Erik Kain

Langkah 3

Tempatkan domino 2/4 dari ubin Pink 2 ke Blue = dan domino 2/1 dari kelompok Orange = ke ubin bebas pertama kita. Domino 6/6 masuk ke kelompok Purple > 8 di atas, dan domino 0/0 meluncur ke kelompok Green < 2 di bawah.

Pips Hard Screenshot: Erik Kain

Solusi

Berpindah ke mikroskop kecil, Anda bisa melakukan ini dengan dua cara. Saya menempatkan domino 1/1 di kelompok Blue < 6, domino 3/3 di dua ubin pertama Pink = dan domino 3/1 dari Pink = ke ubin bebas kedua. Tapi Anda juga bisa melakukan ini sebaliknya, dengan 3 dan 1 ditukar dan itu juga akan berhasil. Bahkan mungkin ada solusi lain!

Pips Hard Screenshot: Erik Kain

Bagaimana hasil Anda di Pips hari ini? Beri tahu saya!

