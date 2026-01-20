BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Petunjuk, Jawaban, Dan Solusi Lengkap Untuk Selasa, 20 Januari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saya harap semua orang menikmati liburan hari Senin yang menyenangkan, tetapi sekarang kitaPostingan Petunjuk, Jawaban, Dan Solusi Lengkap Untuk Selasa, 20 Januari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saya harap semua orang menikmati liburan hari Senin yang menyenangkan, tetapi sekarang kita

Petunjuk, Jawaban, Dan Solusi Lengkap Untuk Selasa, 20 Januari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 09:52
Notcoin
NOT$0.000549+1.49%
FIT
FIT$0.0000483-0.12%
RWAX
APP$0.0003008+19.69%

Saya harap semua orang menikmati hari libur Senin, tapi sekarang kita kembali bekerja. Untungnya, kita punya hiburan yang menyenangkan, seperti game puzzle terbaru NYT Games App, Pips. Mari kita ambil beberapa domino dan selesaikan puzzle Easy, Medium, dan Hard hari ini!

Mencari Pips hari Senin? Baca panduan kami di sini.

Cara Bermain Pips

Di Pips, Anda memiliki kisi-kisi kotak berwarna-warni. Setiap area berwarna mewakili "kondisi" berbeda yang harus Anda capai. Anda memiliki sejumlah domino yang harus digunakan untuk mengisi kisi-kisi. Anda harus menggunakan setiap domino dan memenuhi setiap kondisi dengan benar untuk menang. Ada tingkat Easy, Medium, dan Difficult.

Berikut adalah contoh Pips tingkat difficult:

Contoh Pips

Screenshot: Erik Kain

Main Puzzle & Game di Forbes

Seperti yang Anda lihat, kisi-kisi memiliki banyak simbol dan angka dengan setiap warna. Di paling kiri, tiga kotak ungu tidak boleh sama satu sama lain (makanya tanda sama dengan dicoret). Dua kotak pink di sebelahnya harus berjumlah total 0. Kotak biru yang berzig-zag semuanya harus sama satu sama lain. Anda mengklik domino untuk memutar mereka, dan perlu melakukannya karena mereka harus diputar agar pas di tempatnya.

Tidak ditampilkan di kisi-kisi ini adalah kondisi lain, seperti "kurang dari" atau "lebih besar dari." Jika ada beberapa ubin dengan tanda > atau <, total ubin tersebut harus lebih besar atau lebih kecil dari angka yang tercantum. Ini bervariasi menurut kisi-kisi. Ruang kosong bisa berisi apa saja. Berbagai kondisi yang mungkin adalah:

  • = Semua pip harus sama satu sama lain dalam kelompok ini.
  • ≠ Semua pip tidak boleh sama satu sama lain dalam kelompok ini.
  • > Pip di ubin ini (atau ubin-ubin) harus lebih besar dari angka yang tercantum.
  • < Pip di ubin ini harus lebih kecil dari angka yang tercantum.
  • Angka pasti (seperti 6) Pip harus sama dengan angka pasti ini.
  • Ubin tanpa kondisi bisa berisi apa saja.

Untuk menang, Anda harus menggunakan semua domino dengan mengisi semua kotak, pastikan memenuhi setiap kondisi. Kadang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan puzzle. Di lain waktu, bisa ada dua atau lebih solusi berbeda. Main puzzle Pips hari ini di sini.

Solusi dan Panduan Pips Hari Ini

Di bawah ini adalah solusi untuk Pips tingkat Easy dan Medium. Setelah itu, saya akan memandu Anda melalui puzzle Hard. Spoiler di depan.

Pips Easy Hari Ini

Pips Easy

Screenshot: Erik Kain

Pips Medium Hari Ini

Pips Medium

Screenshot: Erik Kain

Panduan dan Solusi Pips Hard

Berikut Pips Hard hari ini:

Pips Hard

Screenshot: Erik Kain

Pips Hard hari ini adalah mikroskop besar di sebelah mikroskop kecil, dan kita harus melihat masing-masing dengan sangat hati-hati untuk mengetahui cara memasukkan lima belas domino ini. Tidak ada titik awal yang jelas, jadi saya memutuskan untuk memulai di tengah dengan kelompok Orange = besar, yang saya tentukan harus 2.

Langkah 1

Tempatkan domino 5/2 dari ubin Purple 5 ke Orange = dan domino 3/2 dari ubin Blue 3 ke Orange =. Selanjutnya, domino 6/2 berpindah dari Dark Blue = ke atas ke Orange = dan domino 2/2 diletakkan horizontal melintasi dua ubin Orange = atas.

Pips Hard

Screenshot: Erik Kain

Langkah 2

Selanjutnya, tempatkan domino 3/6 dari ubin Pink < 5 ke Dark Blue = dan domino 5/6 di sebelahnya, dari Purple 5 ke Dark Blue =. Pindah ke atas dan tempatkan domino 5/0 dari kelompok Dark Blue = kedua ke ubin Green 0, dan domino 5/4 dari Dark Blue = ke Blue =.

Pips Hard

Screenshot: Erik Kain

Langkah 3

Tempatkan domino 2/4 dari ubin Pink 2 ke Blue = dan domino 2/1 dari kelompok Orange = ke ubin bebas pertama kita. Domino 6/6 masuk ke kelompok Purple > 8 di atas, dan domino 0/0 meluncur ke kelompok Green < 2 di bawah.

Pips Hard

Screenshot: Erik Kain

Solusi

Berpindah ke mikroskop kecil, Anda bisa melakukan ini dengan dua cara. Saya menempatkan domino 1/1 di kelompok Blue < 6, domino 3/3 di dua ubin pertama Pink = dan domino 3/1 dari Pink = ke ubin bebas kedua. Tapi Anda juga bisa melakukan ini sebaliknya, dengan 3 dan 1 ditukar dan itu juga akan berhasil. Bahkan mungkin ada solusi lain!

Pips Hard

Screenshot: Erik Kain

Bagaimana hasil Anda di Pips hari ini? Beri tahu saya!

Ikuti saya di Twitter, Instagram, atau Facebook. Pastikan untuk mengikuti saya untuk semua panduan penyelesaian puzzle harian, ulasan acara TV dan film Anda dan lainnya di blog ini!

Sumber: https://www.forbes.com/sites/erikkain/2026/01/19/nyt-pips-tuesday/

Peluang Pasar
Logo Notcoin
Harga Notcoin(NOT)
$0.000549
$0.000549$0.000549
+0.95%
USD
Grafik Harga Live Notcoin (NOT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

Harga Ethereum hari ini naik seiring lonjakan transaksi, harga XRP terkonsolidasi di dekat support, dan desain AI yang mengutamakan privasi ZKP serta lelang presale menciptakan posisi awal
Bagikan
coinlineup2026/01/20 09:00
Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Mata uang kripto terkemuka gagal menguat pada hari Senin karena ketegangan geopolitik terkait Greenland meredam selera risiko investor.baca selengkapnya
Bagikan
Coinstats2026/01/20 10:05
Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Artikel One Year After Gensler's exit, SEC's Crypto Playbook Looks Very Different muncul di BitcoinEthereumNews.com. Satu tahun yang lalu pada hari Selasa, Gary Gensler mengundurkan diri
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 09:53

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

ZKP Mungkin Menjadi Kripto 100x Berikutnya yang Harus Anda Perhatikan Sementara Permintaan ETH Meningkat, & XRP Stagnan di Januari

Bitcoin, Ethereum Melemah, Sementara XRP Dan Dogecoin Menguat di Tengah Ketegangan Trump-Greenland: Analis Melihat 'Sinyal Bagus' Jika BTC Ditutup di Atas Level Ini

Setahun Setelah Kepergian Gensler, Buku Panduan Kripto SEC Terlihat Sangat Berbeda

Voting Tata Kelola Injective Lolos untuk Mempercepat Pemotongan Pasokan INJ

Langkah Strategis Sky Protocol: Pembelian Kembali SKY Senilai $1,9 Juta Meningkatkan Kepercayaan Token Setelah Rebranding MakerDAO

Harga Kripto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$92,212.24
$92,212.24$92,212.24

-0.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,183.50
$3,183.50$3,183.50

-1.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$1.9605
$1.9605$1.9605

-1.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$133.43
$133.43$133.43

-0.07%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$926.73
$926.73$926.73

+0.15%