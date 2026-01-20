Perusahaan asuransi virtual OneDegree telah melaporkan keuntungan tahunan penuh pertamanya pada tahun 2025, menjadi salah satu perusahaan asuransi virtual Hong Kong yang mencapai profitabilitas.

Perusahaan ini mencapai pencapaian penting ini hanya lebih dari lima tahun setelah memulai operasi pada tahun 2020, menandai jalur tercepat menuju profitabilitas di antara institusi keuangan virtual Hong Kong, termasuk perusahaan asuransi virtual dan bank digital.

Untuk tahun 2025, OneDegree mencatat total pendapatan sebesar HK$330 juta, yang mewakili peningkatan year-on-year sebesar 38%, sementara biaya operasional tetap stabil secara luas.

Sejak diluncurkan, perusahaan ini telah menghasilkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk lebih dari 100%.

Tingkat pembaruan polis keseluruhan diperkirakan mencapai 90% pada tahun 2025, didukung oleh basis pelanggan yang telah berkembang 19 kali lipat menjadi lebih dari 240.000 polis kumulatif.

Perusahaan mengaitkan kinerjanya dengan operasi yang dipimpin teknologi, tingkat pembaruan yang tinggi, dan pengembangan bisnis yang terdiversifikasi.

Otomatisasi di seluruh penjaminan emisi, klaim, dan pembaruan telah meningkatkan efisiensi operasional, dengan 40% klaim disetujui secara otomatis dalam hitungan detik.

Meskipun pendapatan meningkat 38 kali lipat selama lima tahun, jumlah karyawan tetap sekitar 100 karyawan.

Co-Founder AIFT Kwok Yin-lun mengatakan:

Selain asuransi, kegiatan non-asuransi seperti OneDegree Pet Department Store dan kemitraan terkait menyumbang hampir 30% dari pendapatan pengembangan mitra strategis.

Bisnis asuransi aset digital perusahaan telah berkembang pesat, dengan pendapatan tumbuh lebih dari tujuh kali lipat dalam tiga tahun.

Pada tahun 2025, OneDegree juga mulai berkembang ke pasar luar negeri, sambil mempertahankan pangsa pasar 70% di Hong Kong.

Postingan OneDegree Mencapai Profitabilitas pada 2025 pertama kali muncul di Fintech Hong Kong.