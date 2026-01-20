Lonjakan Harga Theta Network: Bisakah THETA Mencapai $1,04 Segera?

Theta Network (THETA) saat ini diperdagangkan pada harga $0,3108, turun 6,39% selama 24 jam terakhir. Volume perdagangan juga turun tajam, mencatat $30,29 juta, penurunan 40,7% dari hari sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan jangka pendek ini, token tersebut telah naik 5,42% selama seminggu terakhir, menunjukkan sentimen yang beragam di kalangan investor. Analis mengaitkan volatilitas terkini dengan kondisi pasar yang lebih luas dan kehati-hatian investor, karena trader menilai prospek jangka menengah Theta.

Sumber: CoinMarketCap



Konsolidasi Saat Ini dalam Saluran Menurun

Menurut analis kripto Profit Demon, THETA saat ini sedang berkonsolidasi dalam saluran menurun pada kerangka waktu harian, menunjukkan periode stabilisasi setelah fluktuasi baru-baru ini. Indikator menunjukkan sinyal bullish, mendukung momentum naik yang dapat terjadi dalam beberapa minggu mendatang.

Jika tren positif berlanjut, analis mengidentifikasi target harga potensial pada $0,37, $0,47, $0,59, $0,79, dan $1,04, menunjukkan beberapa tahap pertumbuhan yang mungkin diperhatikan investor dengan cermat. Ahli teknis menekankan bahwa meskipun volatilitas jangka pendek tetap ada, pengaturan saat ini dapat memberikan fondasi untuk rally pemulihan.

Sumber: X

Prediksi Harga THETA untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, THETA dapat melampaui angka $0,55 pada akhir tahun. Analis mencatat bahwa sebelum mencapai pencapaian ini, jaringan mungkin secara singkat menguji level resistance sekitar $0,48.

Jika kondisi pasar tetap mendukung, Theta Network bahkan mungkin menantang rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya sebesar $15,90 dalam jangka panjang, dengan keuntungan berkelanjutan bergantung pada adopsi, perkembangan ekosistem, dan tren pasar cryptocurrency yang lebih luas.

Investor tetap memperhatikan sinyal teknis dan pembaruan fundamental, menyeimbangkan potensi koreksi jangka pendek dengan prospek jangka panjang yang optimis. Dengan konsolidasi yang memberikan jalan kepada momentum bullish, kinerja Theta Network dalam beberapa bulan mendatang akan diawasi dengan cermat oleh trader dan analis pasar.

