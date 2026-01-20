NYSE Meluncurkan Platform Blockchain untuk Perdagangan Saham dan ETF Tertoken 24/7

New York Stock Exchange (NYSE) sedang mengembangkan platform berbasis blockchain baru yang memungkinkan perdagangan saham tokenisasi dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan akses 24/7 dan penyelesaian hampir instan.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh NYSE dan perusahaan induknya, Intercontinental Exchange (ICE), untuk memodernisasi infrastruktur pasar dan memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap saham AS. Menurut pengumuman tersebut, platform baru ini akan menggabungkan mesin perdagangan Pillar milik ICE yang sudah ada dengan sistem pasca-perdagangan bertenaga blockchain.

Platform ini akan mendukung berbagai blockchain untuk penyimpanan dan penyelesaian, memungkinkan perdagangan didanai dan diselesaikan secara real time menggunakan stablecoin, bukan siklus penyelesaian satu hari (T+1) yang saat ini digunakan di pasar saham AS. Platform ini tunduk pada persetujuan regulasi dan diharapkan mendukung venue perdagangan NYSE baru yang dirancang khusus untuk sekuritas tokenisasi.

Saham tokenisasi adalah representasi digital dari saham perusahaan tradisional yang diterbitkan di blockchain. Mereka memberikan investor eksposur terhadap harga saham sambil menawarkan manfaat utama seperti perdagangan 24/7, penyelesaian lebih cepat, dan kepemilikan fraksional. Fitur-fitur ini dianggap sangat menarik bagi investor global yang tidak dapat dengan mudah melakukan perdagangan selama jam pasar standar AS.

NYSE dan ICE Mendorong Menuju Pasar 24/7 yang Sepenuhnya On-Chain

Langkah ini sejalan dengan dorongan lebih luas NYSE untuk memperpanjang jam perdagangan. Pada Oktober 2024, bursa tersebut mengumumkan rencana untuk mencari persetujuan dari US Securities and Exchange Commission (SEC) untuk memperpanjang perdagangan hari kerja menjadi 22 jam. Nasdaq juga telah mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan perdagangan hari kerja 24 jam, menyoroti pergeseran industri yang lebih luas menuju pasar yang selalu aktif.

ICE menggambarkan platform sekuritas tokenisasi sebagai bagian inti dari strategi digitalnya. Ini termasuk membangun infrastruktur kliring on-chain, mendukung perdagangan 24/7, dan berpotensi mengintegrasikan jaminan tokenisasi. ICE juga bekerja sama dengan bank-bank besar seperti BNY dan Citibank untuk mendukung deposit tokenisasi, membantu peserta pasar mengelola likuiditas di luar jam perbankan tradisional.

Presiden NYSE Group Lynn Martin mengatakan bursa tersebut bertujuan memimpin industri menuju solusi sepenuhnya on-chain sambil mempertahankan standar regulasi yang kuat. Eksekutif ICE menggambarkan inisiatif ini sebagai langkah penting menuju penciptaan infrastruktur onchain untuk perdagangan, penyelesaian, penyimpanan, dan pembentukan modal di era berikutnya keuangan global.

Artikel Terkait: