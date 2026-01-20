BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa Saham New York (NYSE) sedang mengembangkan platform berbasis blockchain baru yang akan memungkinkan perdagangan saham tertoken dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) denganBursa Saham New York (NYSE) sedang mengembangkan platform berbasis blockchain baru yang akan memungkinkan perdagangan saham tertoken dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan

NYSE Meluncurkan Platform Blockchain untuk Perdagangan Saham dan ETF Tertoken 24/7

Penulis: InsidebitcoinsSumber: Insidebitcoins
2026/01/20 10:50

New York Stock Exchange (NYSE) sedang mengembangkan platform berbasis blockchain baru yang memungkinkan perdagangan saham tokenisasi dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan akses 24/7 dan penyelesaian hampir instan.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh NYSE dan perusahaan induknya, Intercontinental Exchange (ICE), untuk memodernisasi infrastruktur pasar dan memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap saham AS. Menurut pengumuman tersebut, platform baru ini akan menggabungkan mesin perdagangan Pillar milik ICE yang sudah ada dengan sistem pasca-perdagangan bertenaga blockchain.

Platform ini akan mendukung berbagai blockchain untuk penyimpanan dan penyelesaian, memungkinkan perdagangan didanai dan diselesaikan secara real time menggunakan stablecoin, bukan siklus penyelesaian satu hari (T+1) yang saat ini digunakan di pasar saham AS. Platform ini tunduk pada persetujuan regulasi dan diharapkan mendukung venue perdagangan NYSE baru yang dirancang khusus untuk sekuritas tokenisasi.

Saham tokenisasi adalah representasi digital dari saham perusahaan tradisional yang diterbitkan di blockchain. Mereka memberikan investor eksposur terhadap harga saham sambil menawarkan manfaat utama seperti perdagangan 24/7, penyelesaian lebih cepat, dan kepemilikan fraksional. Fitur-fitur ini dianggap sangat menarik bagi investor global yang tidak dapat dengan mudah melakukan perdagangan selama jam pasar standar AS.

NYSE dan ICE Mendorong Menuju Pasar 24/7 yang Sepenuhnya On-Chain

Langkah ini sejalan dengan dorongan lebih luas NYSE untuk memperpanjang jam perdagangan. Pada Oktober 2024, bursa tersebut mengumumkan rencana untuk mencari persetujuan dari US Securities and Exchange Commission (SEC) untuk memperpanjang perdagangan hari kerja menjadi 22 jam. Nasdaq juga telah mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan perdagangan hari kerja 24 jam, menyoroti pergeseran industri yang lebih luas menuju pasar yang selalu aktif.

ICE menggambarkan platform sekuritas tokenisasi sebagai bagian inti dari strategi digitalnya. Ini termasuk membangun infrastruktur kliring on-chain, mendukung perdagangan 24/7, dan berpotensi mengintegrasikan jaminan tokenisasi. ICE juga bekerja sama dengan bank-bank besar seperti BNY dan Citibank untuk mendukung deposit tokenisasi, membantu peserta pasar mengelola likuiditas di luar jam perbankan tradisional.

Presiden NYSE Group Lynn Martin mengatakan bursa tersebut bertujuan memimpin industri menuju solusi sepenuhnya on-chain sambil mempertahankan standar regulasi yang kuat. Eksekutif ICE menggambarkan inisiatif ini sebagai langkah penting menuju penciptaan infrastruktur onchain untuk perdagangan, penyelesaian, penyimpanan, dan pembentukan modal di era berikutnya keuangan global.

Artikel Terkait:

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek karena harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari tren yang lebih luas
Bagikan
Tronweekly2026/01/20 14:00
Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di Amsterdam
Bagikan
Agbi2026/01/20 14:23
Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

BitcoinWorld Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking Dalam evolusi signifikan untuk keuangan terdesentralisasi,
Bagikan
bitcoinworld2026/01/20 14:25