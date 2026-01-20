Setoran dan Penarikan AUD Dipulihkan di Binance Australia

Binance Australia telah sepenuhnya memulihkan setoran dan penarikan AUD melalui PayID dan transfer bank mulai 16 Januari 2026.

Peluncuran ini mengikuti pengujian bertahap selama berbulan-bulan dan pembaruan kontrol kepatuhan setelah penangguhan transfer bank yang berkepanjangan.

Promosi terbatas menawarkan voucher token senilai AU$5 kepada pengguna yang memenuhi syarat dengan melakukan setoran minimal AU$50 AUD.

Setoran dan penarikan dolar Australia telah dipulihkan di Binance Australia, dengan layanan PayID dan transfer bank tersedia kembali untuk semua pengguna lokal mulai 16 Januari 2026. Bursa tersebut mengkonfirmasi bahwa pelanggan sekarang dapat mendanai dan menarik dari akun mereka melalui alur setoran AUD standar menggunakan PayID atau transfer BSB.

Binance mengatakan peluncuran penuh ini mengikuti rilis bertahap yang sebelumnya terbatas pada kelompok pengguna yang lebih kecil selama beberapa bulan terakhir. Selama periode sementara tersebut, pelanggan Australia dibatasi untuk menggunakan kartu debit atau kredit untuk memindahkan dana masuk dan keluar dari platform.

Layanan yang dipulihkan menghubungkan kembali bursa Binance dengan infrastruktur pembayaran domestik Australia, memungkinkan transfer real-time melalui PayID bersama dengan transfer bank tradisional. Menurut perusahaan, pemulihan opsi ini mengatasi hambatan yang sudah lama ada bagi pengguna yang memindahkan dana antara rekening bank dan kepemilikan kripto.

Permintaan Pelanggan Mendorong Pengembalian Fiat

Matt Poblocki, Manajer Umum Binance Australia dan Selandia Baru, mengatakan pembayaran bank dan jalur masuk dan keluar fiat secara konsisten menjadi fitur yang paling diminta oleh pelanggan. Dia menambahkan bahwa akses ke layanan keuangan tradisional secara langsung memengaruhi partisipasi, kepercayaan, dan trust dalam pasar aset digital.

Binance mengatakan telah memperkuat kontrol kepatuhan dan menyempurnakan pengalaman pengguna selama peluncuran bertahap sebelum memperluas akses ke seluruh negara. Perusahaan tidak mengungkapkan rincian tentang biaya, batas setoran, atau mitra bank yang terkait dengan layanan yang dipulihkan.

Untuk menandai peluncuran kembali, Binance telah memperkenalkan promosi terbatas yang menawarkan voucher token senilai AU$5 kepada pengguna yang melakukan setoran minimal AU$50 melalui PayID atau transfer bank. Pengguna harus mendaftar untuk promosi melalui Halaman Aktivitas sebelum melakukan setoran yang memenuhi syarat agar berhak mendapatkan hadiah.

