'Peluang besar' untuk konsolidasi rumah sakit UAE, kata kepala NMC

UEA menghabiskan 5% dari PDB untuk kesehatan

Biaya meningkat di semua sektor

Konsolidasi untuk skala ekonomi

Rumah sakit UEA mengalami tekanan yang semakin intensif karena biaya operasional melebihi harga yang diatur, mempercepat konsolidasi di seluruh sektor, kata seorang eksekutif senior layanan kesehatan.

David Hadley, chief executive NMC Healthcare, mengatakan kelangsungan hidup rumah sakit semakin terancam karena margin keuntungan menyusut di tengah biaya yang lebih tinggi untuk peralatan, perangkat medis, dan farmasi. Konsolidasi adalah faktor penting dalam menghadapi masalah ini, katanya.

Tarif asuransi kesehatan di UEA menetapkan dasar untuk berapa banyak penyedia layanan kesehatan mendapat penggantian untuk layanan yang diberikan kepada pasien yang diasuransikan. Tarif ini tetap relatif stagnan meskipun biaya operasional meningkat, yang menyebabkan margin yang lebih ketat bagi penyedia layanan. Penyedia layanan seperti NMC harus beradaptasi dengan mengoptimalkan layanan, berinvestasi dalam solusi digital, atau mempertimbangkan konsolidasi, kata perusahaan tersebut.

Jika peningkatan biaya menjalankan operasi tidak diteruskan kepada pelanggan dan pasien, "semakin banyak rumah sakit akan ditantang untuk dapat bertahan hidup", tambah Hadley.

Tidak seperti industri lain yang telah mendapat manfaat dari disrupsi teknologi yang cepat dan peningkatan efisiensi, penyediaan layanan kesehatan tetap relatif terisolasi dari inovasi, membuat operator terpapar tekanan inflasi, kata Hadley.

Pada saat yang sama, sementara biaya layanan kesehatan untuk pasien telah meningkat di UEA, dengan proyeksi lonjakan lebih lanjut dalam beberapa tahun mendatang, Hadley mengatakan pendapatan tambahan gagal mengimbangi biaya operasional yang lebih tinggi yang bertentangan dengan tarif asuransi yang ada.

"Penyedia layanan kesehatan perlu mengelola biaya" sebaik mungkin, katanya. "Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan konsolidasi, untuk menciptakan sinergi dan membuka skala ekonomi."

Pengeluaran layanan kesehatan di UEA meningkat dari basis yang relatif rendah. Biaya berada di sekitar 5 persen dari PDB per kapita, di bawah rata-rata global 10 hingga 20 persen, menurut Hadley.

NMC

CEO NMC Health David Hadley mengatakan penyedia layanan kesehatan secara global melihat 'semakin banyak tekanan konsolidasi'

Kesenjangan itu menyempit karena peningkatan permintaan untuk perawatan canggih, obat-obatan spesialis, dan perawatan jangka panjang didorong oleh populasi yang menua dan perubahan perilaku pasien.

Hadley mengatakan bahwa di masa lalu, ekspatriat yang tinggal di UEA akan pergi ke negara asal mereka jika mereka membutuhkan layanan kesehatan yang signifikan, tetapi "mereka sekarang tinggal di sini karena layanannya sekarang tersedia".

Biaya layanan kesehatan untuk pasien di seluruh Timur Tengah diproyeksikan naik 12 persen tahun ini, lapor konsultan WTW, menambah tekanan lebih lanjut pada perusahaan asuransi, pemerintah, dan penyedia layanan untuk mengelola keterjangkauan sambil mempertahankan kualitas layanan.

Sementara pengeluaran layanan kesehatan sering dipandang sebagai "pembelian terpaksa" – sesuatu yang esensial daripada apa yang ingin dibeli individu – Hadley mengatakan stabilitas sektor ini sangat penting untuk ketahanan ekonomi yang lebih luas, dinamika yang semakin mendorong operator menuju skala.

Ini adalah tren di seluruh dunia, kata Hadley: "Pertama dan terutama, layanan kesehatan di seluruh dunia sedang melakukan konsolidasi. Anda melihatnya di semua negara, di semua industri, tetapi dalam layanan kesehatan, khususnya di sisi penyedia layanan, Anda melihat semakin banyak tekanan konsolidasi."

Bacaan lebih lanjut:

Akdital Maroko mencari dana untuk rumah sakit Teluk

Aster mengamankan $72 juta untuk dua rumah sakit di Dubai

Abu Dhabi berjanji jutaan untuk dana polio Bill Gates

Dia mengatakan UEA, dengan lebih dari 160 rumah sakit publik dan swasta dan lebih dari 5.000 klinik dan pusat layanan kesehatan, matang untuk konsolidasi: "Jika saya melihat UEA, ada peluang besar untuk konsolidasi lebih lanjut, saya percaya."

Aktivitas kesepakatan telah meningkat. M42 yang didukung Mubadala telah berkembang melalui akuisisi teknologi layanan kesehatan, sementara Pure Health yang didukung IHC telah bertindak sebagai konsolidator di seluruh diagnostik, rumah sakit, dan pengadaan.

Pada Oktober 2025, Al Mal Capital REIT, yang terkait dengan Dubai Investments, mengakuisisi aset NMC Royal Hospital di Dubai Investments Park sekitar AED1,4 miliar ($381 juta), menandai langkah pertama trust real estat ke dalam infrastruktur layanan kesehatan.

"Layanan kesehatan mungkin merupakan pembelian terpaksa," kata Hadley, "tetapi kita perlu mempertahankan kesehatan ekonomi dan penyedia layanan yang memberikan layanan kepada ekonomi dan orang-orang di dalamnya."