Korban Penculikan Tiongkok Dipaksa Transfer $400K dalam Kripto

Seorang warga negara China ditahan sebagai sandera di sebuah gedung kondominium di Manila, mengirim cryptocurrency senilai $400.000 kepada penculik bersenjata, dan diancam akan diambil organ tubuhnya sebelum akhirnya dibebaskan oleh polisi.

Seorang warga negara China menghabiskan 19 jam yang mengerikan di sebuah kondominium yang terletak di Manila. Para penculik bersenjata menginginkan cryptocurrency dan mengancam akan mengambil organ tubuhnya.

Pada Jumat, 16 Januari, pejabat Filipina menyelamatkan korban. Aksi dramatis tersebut terjadi di kompleks kondominium di Roxas Boulevard, Pasay City.

Teriakan Putus Asa Meminta Bantuan Memicu Penyelamatan

Pada pukul 7:45 pagi, korban mengirim pesan darurat kepada temannya yang menyatakan bahwa dia ditahan oleh empat warga negara China bersenjata. Setelah peringatan dari kedutaan, polisi melakukan misi penyelamatan.

Teman tersebut mengatakan, "Pertama, dia hanya memberitahu saya bahwa dia diculik dan ada empat orang China dengan pisau." Laporan tersebut diikuti dengan para petugas yang bergegas ke gedung.

CCTV menunjukkan bahwa korban tidak pernah meninggalkan lokasi. Petugas penegak hukum membobol masuk; dua tersangka tertangkap, dan dua lainnya melarikan diri selama penggerebekan.

Pemerasan Cryptocurrency di Bawah Ancaman Pisau

Kamis sore adalah tanggal ketika empat tersangka membobol apartemen sewaan korban dan menuntut satu koma lima juta dolar dengan dalih utang yang korban tolak untuk dibayar.

Korban menjelaskan bahwa mereka hanya menangkapnya dan memerintahkannya untuk memberikan cryptocurrency yang dia bawa. Seorang tersangka memiliki kunci akses dan membukakan pintu untuk yang lain.

Korban ditemukan terikat di kamar tidur utama, dan tangannya dilakban, dengan memar di tubuhnya, oleh polisi. Mereka mengambil pisau, borgol, dan sabuk, yang digunakan untuk memukul mereka.

P/Col. Joselito De Sesto melaporkan di tempat kejadian: "Mereka melepas lakban saat dia mentransfer uang menggunakan laptop," kata kepala Pasay CPS.

Korban membayar sekitar $400.000 senilai cryptocurrency, dan bahkan lebih banyak uang, sekitar 14.000 dolar tunai, tetapi para penculik menuntut pembayaran tambahan.

Ancaman Pengambilan Organ Meningkatkan Teror

Selama proses tersebut, para tersangka menggunakan intimidasi ekstrem, seperti mengancam akan menjual ginjal korban jika pembayaran tidak dilakukan, dan bahkan perdagangan manusia ke Kamboja.

"Dikatakan mereka akan menjual ginjal saya dan semua," ungkap korban. Petugas penegak hukum menemukan sebotol obat suntik yang tidak teridentifikasi di tempat sampah.

Menurut De Sesto, "Mereka menyuntiknya ketika dia tidak memberikan uang." Polisi sedang melakukan analisis zat tersebut untuk menentukan apakah itu obat atau racun.

Tim Anti-Penculikan memberikan sumber intelijen penting; satu tersangka memiliki pengalaman penculikan-tebusan sebelumnya menurut dokumentasi mereka.

Para tersangka yang ditangkap menyangkal semua tuduhan dan mengatakan bahwa mereka sedang berlibur di Filipina. Mereka, pada gilirannya, menuduh korban berutang uang kepada mereka.

Penegak hukum membawa tuduhan penculikan dan penahanan ilegal berat berdasarkan Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Direvisi. Dua tersangka yang melarikan diri sedang diburu.